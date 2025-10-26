ETV Bharat / state

గుడ్​న్యూస్! - నెలకు కేవలం రూ.10తో క్యాష్​లెస్ వైద్య సేవలు

నెలకు రూ.10తో క్యాష్​లెస్ వైద్య సేవలు - ఈ స్కీమ్​కు ఎవరు అర్హులు? - రిజిస్ట్రేషన్ ఏవిధంగా చేసుకోవాలి తదితర విషయాలు మీకోసం

ESI MEDICAL SERVICES RS10 FOR MONTH
ESI MEDICAL SERVICES RS10 FOR MONTH (ESI)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 26, 2025 at 12:53 PM IST

ESI Medical Services Rs10 For Month To Employees : వేతన జీవులు నెలకు కేవలం రూ.10తో నగదు రహిత (క్యాష్ లెస్) వైద్య సేవలు పొందేందుకు ఈఎస్‌ఐసీ (కార్మికరాజ్య బీమా సంస్థ) అవకాశం కల్పిస్తోంది. పదవీ విరమణ చేసినా, వీఆర్‌ఎస్‌ తీసుకున్నా, ముందస్తుగా ఉద్యోగం మానేసినప్పటికీ, బతికున్నంత కాలం వైద్య సేవలను పొందవచ్చు!!

ఈఎస్‌ఐ చట్టంలోని 56 సెక్షన్‌ ప్రకారం వైద్య సాయం (మెడికల్ సర్వీసులు) పొందేందుకు ఉద్యోగులకు అర్హత లభిస్తుంది. ఈఎస్‌ఐసీ వేతన సీలింగ్‌ పరిధిలో వేతనం పొందుతూ, పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులు ఈ పథకానికి అర్హులు. అయితే మీరు పదవీ విరమణ చేసిన నాటికి లేదా వీఆర్‌ఎస్‌ తీసుకున్న నాటికి చివరి ఐదేళ్ల పాటు యాజమాన్యం కచ్చితంగా చందా చెల్లించి ఉండాలి. ఉద్యోగ విరమణ చేసిన వేతన జీవులతో పాటు జాబ్​లో ఉంటూ శాశ్వత వైకల్యం పొందిన వారికి ఈఎస్‌ఐసీ ఈ పథకం కింద సేవలను అందిస్తోంది.

బీమా సొమ్ము చెల్లించినంతకాలం : పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగికి, జీవిత భాగస్వామికి ఏటా ఇన్సూరెన్స్ సొమ్ము చెల్లించినంత కాలం ఈఎస్‌ఐ బీమా పరిధిలోకి వచ్చే రెగ్యులర్‌ వేతన జీవులతో సమానంగా ప్రైమరీ, సెకండరీ వైద్య సేవలు అందుతాయి. ఈఎస్‌ఐ డిస్పెన్సరీలు, హాస్పిటల్స్​లో ఈ సేవలను పొందవచ్చు. ప్రైమరీ సేవల కింద ఈఎస్‌ఐ, ఈఎస్‌ఐసీ డిస్పెన్సరీలు, ఆస్పత్రుల్లో ప్రాథమిక సేవలు, అవుట్‌ పేషెంట్‌ కింద చికిత్స, సాధారణ వైద్య సేవలతో పాటు ఉచితంగా మెడిసన్స్​ను అందిస్తారు. ఈ వైద్య చికిత్స కోసం ఎక్కడా ఒక్క రూపాయి కూడా చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే బీమా వైద్య సేవల కింద పదవీ విరమణ చేసిన వేతన జీవులు నెలకు రూ.10 చొప్పున ఏడాదికి రూ.120 ఒకేసారి బీమా రుసుము మొత్తాన్ని చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ స్కీమ్​ కింద నమోదైన తరువాత బీమా వైద్యసేవల పరిధిలోని విశ్రాంత ఉద్యోగి మరణించినప్పటికీ, జీవిత భాగస్వామికి సేవలను ఈఎస్‌ఐసీ సంస్థ కొనసాగిస్తుంది.

రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా చేసుకోవాలంటే :

  • రిటైర్మెంట్ అనంతరం యజమాని నుంచి ఉద్యోగం ఎందుకు మానేశామన్న స్పష్టమైన కారణాలు పేర్కొంటూ ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని పొందాల్సి ఉంటుంది.
  • ఈ డాక్యుమెంట్​తో పాటు అవసరమైన దరఖాస్తులను పూర్తి చేసి ఈఎస్‌ఐసీ బ్రాంచ్ ఆఫీసులో సమర్పించాలి. అనంతరం క్షేత్రస్థాయి అధికారులు డాక్యుమెంట్లను పరిశీలించి అర్హత నిర్ధారిస్తారు.
  • అర్హుడిగా గుర్తించిన తరువాత విశ్రాంత ఐపీ ఏడాదికి రూ.120 చొప్పున నగదును చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ముందస్తుగా ఈ నగదును చెల్లించిన వారికి మాత్రమే క్యాష్​లెస్ ఉచిత వైద్య సేవలు అందుతాయి.
  • వేతన జీవులకు ఈఎస్‌ఐసీ మంజూరు చేసిన ఈఎస్‌ఐ పెహచాన్‌ కార్డుతో కూడా దీనిని తీసుకోవచ్చు. దరఖాస్తు సమయంలో జీవిత భాగస్వామి(భార్య) వివరాల నమోదుచేయడం మాత్రం తప్పనిసరి. అప్పుడే దంపతులిద్దరూ వృద్ధాప్యంలో వైద్య సేవలు పొందేందుకు వీలుంటుంది.
  • తెలంగాణ రీజియన్‌ పరిధిలో 56 ఈఎస్​ఐ డిస్పెన్సరీలున్నాయి. వీటితో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిపాలన కింద నిజామాబాద్, నాచారం, ఆర్‌సీపురం, సిర్పూర్‌ కాగజ్‌నగర్, వరంగల్‌ ఈఎస్‌ఐ హాస్పిటల్​లున్నాయి. కేంద్ర కార్మికశాఖ ఆధీనంలో ఈఎస్‌ఐసీ కార్పొరేషన్‌ కింద సనత్‌నగర్‌ ఈఎస్‌ఐసీ హాస్పిటల్​, వైద్యకళాశాలలో వైద్య సేవలు పొందవచ్చు.

