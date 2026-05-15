60 వస్తే 5 మార్కులే వేశారు - రీవాల్యూయేషన్లో వెలుగుచూసిన పొరపాటు
ఇంటర్ బోర్డు నిర్లక్ష్యంపై ఆగ్రహం - విద్యార్థుల మానసిక స్థితిపై ఆందోళనలు - బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 3:49 PM IST
Error Happened In Intermediate Results : ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాల ప్రకటనలో అధికారుల నిర్లక్ష్యం కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తోంది. అందుకు గుంటూరు జిల్లాలో ఈ ఘటనే ఉదాహరణంగా నిలుస్తుంది. బోటనీ సబ్జెక్టుల్లో కేవలం 5 మార్కులే వచ్చాయని పేర్కొంటూ ఫెయిల్ అయినట్లు ప్రకటించిన విద్యార్థినికి, పునఃమూల్యాంకనం (రీవాల్యూయేషన్)లో ఏకంగా 60కి 60 మార్కులు రావడం తీవ్ర సంచలనంగా మారింది. ఈ ఘటనతో ఇంటర్ బోర్డు మూల్యాంకన విధానంపై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో ఇలా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడం ఎంతవరకు సమంజసమని తల్లిదండ్రులు, విద్యావేత్తలు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
మొదట 5 మార్కులే : గుంటూరు జిల్లా దుగ్గిరాల మండలం చిలువూరుకు చెందిన కర్లపూడి కావ్య ఇంటర్ ద్వితీయ సంవత్సరం పరీక్షలు రాసింది. ఫలితాలు విడుదలైనప్పుడు ఆమెకు బోటనీ సబ్జెక్టులో కేవలం 5 మార్కులు వచ్చినట్లు చూపించారు. మిగిలిన అన్ని సబ్జెక్టుల్లో మంచి మార్కులు సాధించిన కావ్య, ఒక్క బోటనీలోనే ఫెయిల్ కావడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. చదువులో మెరుగైన ప్రతిభ కనబరిచే తమ కుమార్తెకు ఇంత తక్కువ మార్కులు రావడం అసాధ్యమని భావించిన తల్లిదండ్రులు వెంటనే రీవాల్యూయేషన్కు దరఖాస్తు చేశారు.
రీవాల్యూయేషన్లో అసలు నిజం : గురువారం ఇంటర్ బోర్డు నుంచి వచ్చిన రీవాల్యూయేషన్ ఫలితాల్లో అసలు విషయం బయటపడింది. కావ్య రాసిన సమాధానపత్రాన్ని పరిశీలించగా, ఆమె బోటనీ పరీక్షలో 60కి 60 మార్కులు సాధించినట్లు స్పష్టమైంది. సమాధానపత్రంలో అన్ని ప్రశ్నలకు పూర్తి మార్కులు ఇచ్చినట్లు ఉండగా, ఓఎంఆర్ షీట్లో కూడా 60 మార్కులే నమోదు చేశారు. అయితే మార్కులను బబ్లింగ్ చేసే సమయంలో గానీ, కంప్యూటర్లో నమోదు చేసే దశలో గానీ జరిగిన నిర్లక్ష్యం కారణంగా 5 మార్కులుగా నమోదైనట్లు తెలుస్తోంది.
విద్యార్థుల మానసిక స్థితిపై ఆందోళన : ఈ ఘటనతో విద్యార్థుల మానసిక స్థితిపై కూడా ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఫలితాలు చూసిన వెంటనే చాలా మంది విద్యార్థులు తీవ్ర మనస్తాపానికి గురవుతుంటారని, ఇలాంటి తప్పిదాలు మరింత ప్రమాదకర పరిస్థితులకు దారితీయవచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కావ్య కుటుంబం సమయానికి రీవాల్యూయేషన్కు దరఖాస్తు చేయకపోతే ఒక ప్రతిభావంతురాలైన విద్యార్థిని భవిష్యత్తు ప్రమాదంలో పడేదని అంటున్నారు.
బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలన్న డిమాండ్ : ఈ ఘటన నేపథ్యంలో మూల్యాంకన వ్యవస్థలో ఉన్న లోపాలను సరిదిద్దాలని, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని విద్యార్థి సంఘాలు, తల్లిదండ్రులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి పొరపాట్లు పునరావృతం కాకుండా పటిష్ఠమైన పర్యవేక్షణ వ్యవస్థను అమలు చేయాలని కోరుతున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, ఇంటర్ విద్యార్థులకు ప్రయోజనం కలిగించేలా ఇంటర్మీడియట్ విద్యామండలి కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ద్వితీయ సంవత్సరం విద్యార్థులు సైతం మార్కుల మెరుగుకు ఇంప్రూవ్మెంట్ రాసుకునే సదుపాయాన్ని కల్పించింది. ద్వితీయ సంవత్సరం ప్రాక్టికల్స్కు మాత్రం ఇంప్రూవ్మెంట్ పరీక్షలు ఉండవు. ఈ నిర్ణయంతో జేఈఈ మెయిన్, అడ్వాన్స్డ్ పరీక్షలు రాసే ఓసీ, బీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ విద్యార్థులకు ప్రయోజనం కలగనుంది.
ఇంటర్ తర్వాత ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సులు - నేరుగా యూజీతో పాటు పీజీ చదువుకోవచ్చు!
తండ్రి అనారోగ్యం - ఆర్థిక ఇబ్బందులు - పట్టుదలతో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్