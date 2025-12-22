శాస్త్రీయంగానే సాగిన డివిజన్ల పునర్విభజన - అందరికీ సమానంగా 4 సేవలు
జీహెచ్ఎంసీలో విలీనమైన 27 స్థానిక పట్టణ సంస్థలు - శివారు మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లు కలుపుకొని బృహత్ నగరంగా ఏర్పాటు - పునర్విభజన శాస్త్రీయంగా జరిగిందని చెబుతున్న అధికారులు - అందరికీ సమానంగానే సేవలు
Published : December 22, 2025 at 1:37 PM IST
Scientific Division of GHMC Wards : ఇప్పుడు హైదరాబాద్ మహా నగరం చాలా పెద్ద సామ్రాజ్యంగా మారనుంది. 27 స్థానిక పట్టణ సంస్థలను జీహెచ్ఎంసీలో విలీనం చేయడంతో 2000 చ.కి.మీ విస్తీర్ణంతో ఉండనుంది. గ్రేటర్ నగరం శివారు మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లు కలుపుకొని బృహత్ నగరంగా మారింది. 150 వార్డులు కాస్త 300కి పెరిగాయి. దీని వెనుక శాస్త్రీయ కసరత్తు జరిగిందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
సమాన ప్రాతినిధ్యం : ప్రతి వార్డులో జనాభా సుమారుగా ఉండేలా పునర్విభజన చేశారు. ఇప్పటివరకు కొన్ని వార్డుల్లో కార్పొరేటర్లు ఎక్కువ జనాభాకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుండగా, మరికొన్ని తక్కువగా ఉండేవి. ఇప్పుడు సమాన ప్రాతినిధ్యం ఏర్పడింది.
సేవలు మెరుగు : ఒక కాలనీ రెండు డివిజన్లలో ఉండేది. ప్రస్తుతం సహజ సరిహద్దులు అంటే రహదారి, నాలాలు, చెరువుల ఆధారంగానే నిర్ధారించేవారు. ఫలితంగా సేవలు అనేవి మెరుగుపడతాయి.
ప్రణాళిక సులువు : జనాభా ఆధారిత డివిజన్ల పునర్విభజనతో మౌలిక సదుపాయాల ప్రణాళిక వాస్తవికంగా ఉంటుంది. రహదారి విస్తీర్ణం, డ్రైనేజీ సామర్థ్యం, నీటి, గృహ నిర్మాణ అవసరాలను ముందుగానే అంచనా వేయవచ్చు.
విలీన ప్రాంతాల ఏకీకరణ : జీహెచ్ఎంసీతో సమానంగా విలీన ప్రాంతాలు ఏకరీతి సేవలు పొందుతాయి. ఐటీ కారిడార్లు, ఎయిర్పోర్టు జోన్లు, ఓఆర్ఆర్ ప్రాంతాల్లో ఏకీకృత అభివృద్ధి అనేది సాధ్యం అవుతుంది.
ఉదాహరణకు :
- కోర్ డివిజన్లలో అమీర్పేట, కూకట్పల్లిలో వాణిజ్య, నివాస, అధిక వలసలు ఉండే ప్రాంతాలు. ఇక్కడ డివిజన్ల పునర్విభజనతో జనాభా భారాన్ని విభజిస్తుంది. మొబిలిటీ ప్రణాళిక మెరుగు అవుతుంది.
- ఓఆర్ఆర్ ప్రభావిత ప్రాంతాలైన నిజాంపేట, మణికొండ, తెల్లాపూర్లో ఆకాశహార్మ్యాలు, పెరుగుతున్న పౌర అవసరాలకు అనుగుణంగా డివిజన్ల విభజన ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇక్కడ వేగవంతమైన మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణ సాధ్యం అవుతుందని అంటున్నారు.
- దమ్మాయిగూడలో ఎక్కువ వార్డులు ఉండేవి. ఇప్పుడు డివిజన్ల విభజనతో తక్కువ డివిజన్లతో పరిపాలన సౌలభ్యం ఏర్పడుతుంది.
"హైదరాబాద్ను మరింత సమర్థవంతమైన మహానగరంగా తీర్చిదిద్దుతుంది. అనియంత్రిత అభివృద్ధి తగ్గి, పర్యావరణహిత, సుస్థిరాభివృద్ధికి బాటలు వేస్తుంది. అందుకు పునర్విభజన దోహదం చేస్తుంది. ఇప్పటికీ స్వీకరించిన అభ్యంతరాలను పరిష్కరించాం. ప్రజాభిప్రాయం మేరకు పలు సవరణలు చేశాం. ఒకటి రెండు రోజుల్లోనే తుది నోటిఫికేషన్ జారీ అయ్యే అవకాశం ఉంది." - ఆర్వీ కర్ణన్, కమిషనర్, జీహెచ్ఎంసీ
జీహెచ్ఎంసీలో 27 స్థానిక పట్టణ సంస్థలు : హైదరాబాద్ మహానగరం బృహత్ నగరంగా ఆవిష్కృతం అయిందన విషయం తెలిసిందే. ఈ జీహెచ్ఎంసీ విస్తరణ ప్రక్రియను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేవలం వారం రోజుల వ్యవధిలోనే పూర్తి చేసింది. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డును ఆనుకొని ఉన్న 20 పురపాలక సంఘాలు, 7 నగరపాలక సంస్థలను జీహెచ్ఎంసీలో విలీనం చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దీంతో హైదరాబాద్ మహానగర సరిహద్దులు అనేవి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు వరకు విస్తరించాయి. ఈ విస్తరణ ప్రణాళికకు నవంబరు 25న మంత్రివర్గం ఆమోదించగా, డిసెంబరు 1న జీహెచ్ఎంసీ చట్టం చేయగా, తెలంగాణ పురపాలక చట్టాల సవరణకు గవర్నర్ ఆమోదముద్ర వేయడం వంటి పనులు వెనువెంటనే నోటిఫికేషన్ జారీ అయ్యాయి. దీంతో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు డిసెంబరు 2 నుంచే 27 పట్టణ స్థానిక సంస్థలు జీహెచ్ఎంసీలో విలీనమైనట్లు ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు.
అప్పుడు అసలేం జరిగింది : హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ మున్సిపాలిటీల విలీనంతో 1955లో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ హైదరాబాద్(ఎంసీహెచ్)ను ఏర్పాటు చేశారు. తర్వాత రంగారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాల పరిధిలోని ఎల్బీనగర్, ఉప్పల్, గడ్డి అన్నారం, మల్కాజిగిరి, కాప్రా, అల్వాల్, కుత్బుల్లాపూర్, కూకట్పల్లి, శేరిలింగంపల్లి, పటాన్చెరు, రాజేంద్రనగర్, రామచంద్రాపురం మున్సిపాలిటీలను, పలు గ్రామాలను ఎంసీహెచ్లో విలీనం చేశారు. ఆ విలీనం తర్వాత 2007లో జీహెచ్ఎంసీని ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పుడు మళ్లీ 2025లో జీహెచ్ఎంసీలో 27 పట్టణ స్థానిక సంస్థలను విలీనం చేస్తున్నారు. దీంతో హైదరాబాద్ మహానగర విస్తీర్ణం 900 చ.కి.మీ నుంచి 2000 చ.కి.మీ.లకు పెరిగింది.
24 గంటల్లో వారికి వివరాలు ఇవ్వండి - జీహెచ్ఎంసీ డివిజన్ల పునర్విభజన పిటిషన్లపై తీర్పు రిజర్వ్
జీహెచ్ఎంసీ డివిజన్ల పునర్విభజనపై ఫిర్యాదుల వెల్లువ - స్వల్పంగా హద్దుల సవరణకు బల్దియా అంగీకారం