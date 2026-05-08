వాహనాల రద్దీకి టెక్నాలజీతో చెక్ - 'ఈ-పాత్' యాప్తో సాఫీగా ప్రయాణం
విజయవాడ నగరంలో ఈ-పాత్ యాప్తో ట్రాఫిక్కు పరిష్కారం - వాహనదారులకు ఇబ్బంది లేకుండా ట్రాఫిక్ను నియంత్రించవచ్చని వెల్లడించిన సీపీ రాజశేఖరబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 4:30 PM IST
CP Rajashekara Babu on Epath App Technology For VIP Traffic Management In NTR District: సాధారణంగా వీవీఐపీలు రోడ్డుపై వెళుతున్నారంటే సిగ్నల్ వద్ద గంటల కొద్దీ రోడ్డుపై వాహనాలు బారులు తీరాల్సి వస్తుంది. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకున్న విజయవాడ పోలీసులు అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో వాహనదారుల కష్టాలకు చెక్ పెడుతున్నారు. వీవీఐపీలకు, అంబులెన్స్లకు సిగ్నల్ వద్ద గ్రీన్ ఛానెల్ ఇచ్చేందుకు ఈ-పాత్ అనే నూతన యాప్ను రూపొందిస్తున్నారు.
దీనికి సంబంధించి త్వరలోనే ఈ-పాత్ యాప్ను అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు పోలీసులు కసరత్తు చేస్తున్నారు. సీఎం, గవర్నర్ లాంటి హై ప్రొటోకాల్ ఉన్న వ్యక్తులు ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడకు వెళుతున్నారు? ఎప్పుడు వెళుతున్నారు? అనే సమాచారాన్ని యాప్లో అప్లోడ్ చేస్తే క్షణాల్లో గ్రీన్ ఛానెల్ ఇచ్చేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అసలు ఈ పాత్ యాప్ పని చేస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వారికి గ్రీన్ ఛానల్: వీఐపీలు రోడ్డుపైకి వస్తే వెంటనే ట్రాఫిక్ను నిలిపేస్తారు. దీంతో సిగ్నల్స్ వద్ద గంటల కొద్దీ వాహనదారులు నిరీక్షించాల్సి వస్తుంది. దీన్ని అధిగమించేందుకు బెజవాడ పోలీసులు టెక్నాలజీని వినియోగించనున్నారు. ప్రత్యేక యాప్ను అందుబాటులోకి తెచ్చి ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ వద్ద గ్రీన్ ఛానల్ను అమలు చేసేందుకు కసరత్తు చేస్తున్నారు. ప్రొటోకాల్ ప్రకారం వీవీఐపీలు సీఎం, గవర్నర్, రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి లాంటి వ్యక్తులు రోడ్డు మార్గంలో వెళ్లేటప్పుడు వారికి గ్రీన్ ఛానల్ ఇస్తారు. నగరంలో వారు వెళ్లే దారిలో ఉన్న అన్ని సిగ్నల్ వద్ద ట్రాఫిక్ను నిలుపుతారు. వీవీఐపీలు వచ్చే కొద్దిసేపు ముందు ట్రాఫిక్ పోలీసులు హ్యాండ్ సెట్లో కమాండ్ ఇస్తూ ట్రాఫిక్ను నియంత్రిస్తారు. దీంతో ఎక్కువ సేపు వాహనదారులు సిగ్నల్స్ వద్ద నిరీక్షించాల్సి వస్తుంది. అయితే దీనికి పోలీసులు టెక్నాలజీతో చెక్ పెట్టనున్నారు. ఈ పాత్ అనే యాప్ తయారు చేస్తున్నారు.
త్వరలో అందుబాటులోకి ఈ-పాత్ యాప్: త్వరలోనే ఇది అందుబాటులోకి రానుందని ఎన్టీఆర్ జిల్లా సీపీ రాజశేఖరబాబు చెపుతున్నారు. ఈ-పాత్ యాప్లో సదరు వీవీఐపీ ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడకు వెళుతున్నారు ? ఎప్పుడు వెళుతున్నారు ? వాహన నెంబర్ అన్నీ విషయాలు యాప్లో సమగ్రంగా పొందుపరుస్తారు. దాంతో కేవలం మూడు నిమిషాల్లో సమాచారం ట్రాఫిక్ పోలీసులకు చేరుతుంది. వీవీఐపీ వాహనం ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ వద్దకు చేరుకోగానే ఆటోమేటిక్గా గ్రీన్ సిగ్నల్ వస్తుంది. దీంతో నగరంలో వాహనదారులకు ఇబ్బంది లేకుండా ట్రాఫిక్ను నియంత్రించవచ్చని సీపీ చెపుతున్నారు. ప్రస్తుతం హ్యాండ్ సెట్లోనే అధికారులకు సమాచారం ఇస్తున్నామని త్వరలోనే ఈ పాత్ యాప్ అందుబాటులోకి వస్తుందని తెలిపారు.
"వీవీఐపీలు వచ్చినపుడు మాత్రమే కాకుండా అంబులెన్స్లు వెళ్లేటప్పుడు, ఆర్గాన్స్ ట్రాన్స్ ప్లాంటేషన్ చేసేందుకు వీటిని ఆసుపత్రికి తరలించే క్రమంలో గ్రీన్ ఛానల్ ఇస్తారు. దీనికోసం జిల్లాలో ఉన్న అంబులెన్స్ల వివరాలను నమోదు చేస్తున్నాం. అన్ని వివరాలతో డేటా బేస్ను తయారు చేస్తున్నాం. గంటల కొద్దీ వాహనదారులు నిరీక్షించాల్సి వస్తున్న పరిస్థితిని దీని ద్వారా అధిగమించవచ్చు. ఈ-పాత్ యాప్ అందుబాటులోకి వస్తే వాహనదారులకు నిరీక్షణ ఉండదు. త్వరలోనే ఇది అందుబాటులోకి రానుంది". -రాజశేఖరబాబు, విజయవాడ సీపీ
విజయవాడ సిటీ నాట్ సేఫ్ ఫర్ క్రిమినల్స్: సీపీ రాజశేఖరబాబు
ట్రాఫిక్కు 'అస్త్రం'తో చెక్ - ప్రతి 15 నిమిషాలకోసారి మొబైల్ అలర్ట్