వాహనాల రద్దీకి టెక్నాలజీతో చెక్​ - 'ఈ-పాత్'​ యాప్​తో సాఫీగా ప్రయాణం

విజయవాడ నగరంలో ఈ-పాత్​ యాప్​తో ట్రాఫిక్​కు పరిష్కారం - వాహనదారులకు ఇబ్బంది లేకుండా ట్రాఫిక్​ను నియంత్రించవచ్చని వెల్లడించిన సీపీ రాజశేఖరబాబు

Vijayawada CP Rajashekara Babu on Epath App Technology For VIP Traffic Management
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 4:30 PM IST

CP Rajashekara Babu on Epath App Technology For VIP Traffic Management In NTR District: సాధారణంగా వీవీఐపీలు రోడ్డుపై వెళుతున్నారంటే సిగ్నల్ వద్ద గంటల కొద్దీ రోడ్డుపై వాహనాలు బారులు తీరాల్సి వస్తుంది. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకున్న విజయవాడ పోలీసులు అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో వాహనదారుల కష్టాలకు చెక్ పెడుతున్నారు. వీవీఐపీలకు, అంబులెన్స్​లకు సిగ్నల్ వద్ద గ్రీన్ ఛానెల్ ఇచ్చేందుకు ఈ-పాత్ అనే నూతన యాప్​ను రూపొందిస్తున్నారు.

దీనికి సంబంధించి త్వరలోనే ఈ-పాత్ యాప్​ను అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు పోలీసులు కసరత్తు చేస్తున్నారు. సీఎం, గవర్నర్ లాంటి హై ప్రొటోకాల్ ఉన్న వ్యక్తులు ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడకు వెళుతున్నారు? ఎప్పుడు వెళుతున్నారు? అనే సమాచారాన్ని యాప్​లో అప్​లోడ్ చేస్తే క్షణాల్లో గ్రీన్ ఛానెల్ ఇచ్చేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అసలు ఈ పాత్ యాప్ పని చేస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

వారికి గ్రీన్ ఛానల్: వీఐపీలు రోడ్డుపైకి వస్తే వెంటనే ట్రాఫిక్​ను నిలిపేస్తారు. దీంతో సిగ్నల్స్ వద్ద గంటల కొద్దీ వాహనదారులు నిరీక్షించాల్సి వస్తుంది. దీన్ని అధిగమించేందుకు బెజవాడ పోలీసులు టెక్నాలజీని వినియోగించనున్నారు. ప్రత్యేక యాప్​ను అందుబాటులోకి తెచ్చి ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ వద్ద గ్రీన్ ఛానల్​ను అమలు చేసేందుకు కసరత్తు చేస్తున్నారు. ప్రొటోకాల్ ప్రకారం వీవీఐపీలు సీఎం, గవర్నర్, రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి లాంటి వ్యక్తులు రోడ్డు మార్గంలో వెళ్లేటప్పుడు వారికి గ్రీన్ ఛానల్ ఇస్తారు. నగరంలో వారు వెళ్లే దారిలో ఉన్న అన్ని సిగ్నల్ వద్ద ట్రాఫిక్​ను నిలుపుతారు. వీవీఐపీలు వచ్చే కొద్దిసేపు ముందు ట్రాఫిక్ పోలీసులు హ్యాండ్ సెట్​లో కమాండ్ ఇస్తూ ట్రాఫిక్​ను నియంత్రిస్తారు. దీంతో ఎక్కువ సేపు వాహనదారులు సిగ్నల్స్ వద్ద నిరీక్షించాల్సి వస్తుంది. అయితే దీనికి పోలీసులు టెక్నాలజీతో చెక్ పెట్టనున్నారు. ఈ పాత్ అనే యాప్ తయారు చేస్తున్నారు.

త్వరలో అందుబాటులోకి ఈ-పాత్ యాప్: త్వరలోనే ఇది అందుబాటులోకి రానుందని ఎన్టీఆర్ జిల్లా సీపీ రాజశేఖరబాబు చెపుతున్నారు. ఈ-పాత్ యాప్​లో సదరు వీవీఐపీ ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడకు వెళుతున్నారు ? ఎప్పుడు వెళుతున్నారు ? వాహన నెంబర్ అన్నీ విషయాలు యాప్​లో సమగ్రంగా పొందుపరుస్తారు. దాంతో కేవలం మూడు నిమిషాల్లో సమాచారం ట్రాఫిక్ పోలీసులకు చేరుతుంది. వీవీఐపీ వాహనం ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ వద్దకు చేరుకోగానే ఆటోమేటిక్​గా గ్రీన్ సిగ్నల్ వస్తుంది. దీంతో నగరంలో వాహనదారులకు ఇబ్బంది లేకుండా ట్రాఫిక్​ను నియంత్రించవచ్చని సీపీ చెపుతున్నారు. ప్రస్తుతం హ్యాండ్ సెట్​లోనే అధికారులకు సమాచారం ఇస్తున్నామని త్వరలోనే ఈ పాత్ యాప్ అందుబాటులోకి వస్తుందని తెలిపారు.

"వీవీఐపీలు వచ్చినపుడు మాత్రమే కాకుండా అంబులెన్స్​లు వెళ్లేటప్పుడు, ఆర్గాన్స్ ట్రాన్స్ ప్లాంటేషన్ చేసేందుకు వీటిని ఆసుపత్రికి తరలించే క్రమంలో గ్రీన్ ఛానల్ ఇస్తారు. దీనికోసం జిల్లాలో ఉన్న అంబులెన్స్​ల వివరాలను నమోదు చేస్తున్నాం. అన్ని వివరాలతో డేటా బేస్​ను తయారు చేస్తున్నాం. గంటల కొద్దీ వాహనదారులు నిరీక్షించాల్సి వస్తున్న పరిస్థితిని దీని ద్వారా అధిగమించవచ్చు. ఈ-పాత్ యాప్ అందుబాటులోకి వస్తే వాహనదారులకు నిరీక్షణ ఉండదు. త్వరలోనే ఇది అందుబాటులోకి రానుంది". -రాజశేఖరబాబు, విజయవాడ సీపీ

