టీటీడీ బోర్డు స్పెసిఫైడ్ అథారిటీ - ఛైర్మన్గా ప్రమాణస్వీకారం చేసిన ఈవో రవిచంద్ర
TTD Board Specified Authority : టీటీడీ స్పెసిఫైడ్ అథారిటీ చైర్మన్గా ఈఓ రవిచంద్ర ప్రమాణస్వీకారం చేశారు. శ్రీవారి ఆలయంలోని బంగారువాకిలి వద్ద చైర్మన్గా ప్రమాణస్వీకారం చేసి రంగనాయక మండపంలో బాధ్యతలు చేపట్టారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 1:35 PM IST
టీటీడీ స్పెసిఫైడ్ అథారిటీ చైర్మన్గా ఈఓ రవిచంద్ర ప్రమాణస్వీకారం చేశారు. ఆలయానికి చేరుకున్న ఆయనకు అర్చకులు స్వాగతం పలికారు. సంప్రదాయబద్దంగా ధ్వజస్తంభ ప్రదక్షిణ అనంతరం ఆలయ ప్రవేశం చేసిన ఈవో దంపతులు స్వామి వారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. శ్రీవారి ఆలయంలోని బంగారువాకిలి వద్ద ప్రత్యేక కమిటీ చైర్మన్గా ప్రమాణస్వీకారం చేసి రంగనాయక మండపంలో బాధ్యతలు చేపట్టారు. టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి పదవీకాలం ముగియడంతో ప్రభుత్వం స్పెసిఫైడ్ అథారిటీ ఏర్పాటు చేసింది. టీటీడీ ఈవో ముద్దాడ రవిచంద్ర ఛైర్మన్గా, సభ్యులుగా ఆర్థిక శాఖ కార్యదర్శి వినయ్ చంద్, దేవాదాయ శాఖ కార్యదర్శి కన్నబాబును నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు విడుదల చేసింది. కొత్త ధర్మకర్తల మండలి ఏర్పాటు వరకు ప్రత్యేక కమిటీ కొనసాగనుంది.
" స్పెసిఫైడ్ అథారిటీ ఛైర్మన్గా అవకాశం కల్పించిన ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు. అందరికీ మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు కృషి చేస్తా. అలాగే దేశవ్యాప్తంగా టీటీడీకి ఉన్న 65 దేవస్థానాల్లో కూడా భక్తులకు మెరుగైన సేవలు అందిస్తాం. ప్రస్తుతం చేస్తున్న ఈవో ఉద్యోగానికి కొనసాగింపే ఈ బాధ్యత." - ముద్దాడ రవిచంద్ర, టీటీడీ స్పెసిఫైడ్ అథారిటీ ఛైర్మన్
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం : తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పాలకమండలి పదవీకాలం ముగియడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. పాలనలో ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా టీటీడీకి 'స్పెసిఫైడ్ అథారిటీ'ని నియమిస్తూ అధికారిక ఉత్తర్వులను ప్రభుత్వం కొద్ది రోజుల కిందట జారీ చేసింది. రాష్ట్ర రెవెన్యూ (దేవాదాయ) శాఖ కార్యదర్శి ఈ మేరకు జీవో ఎంఎస్ నెంబర్ 658 విడుదల చేశారు. 1987 దేవాదాయ చట్టంలోని సెక్షన్ 137 ప్రకారం ఈ నియామకం చేపట్టినట్లు ఆ ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు.
ట్రస్ట్ బోర్డుకు ఉండే అధికారాలు, విధులు : నూతనంగా నియమించిన ఈ స్పెసిఫైడ్ అథారిటీకి టీటీడీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ (ఈవో) ముద్దాడ రవిచంద్ర చైర్మన్గా వ్యవహరిస్తారు. ఆర్థిక శాఖ కార్యదర్శి వి.వినయ్ చంద్, దేవాదాయ శాఖ కార్యదర్శి కె.కన్నబాబులను ఇందులో సభ్యులుగా నియమించారు. ఈ అథారిటీ పదవీకాలం ఏడాది పాటు ఉంటుందని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఒకవేళ ఈలోపు కొత్త ట్రస్ట్ బోర్డును నియమిస్తే, వెంటనే ఈ స్పెసిఫైడ్ అథారిటీ రద్దవుతుందని ఉత్తర్వుల్లో వివరించింది. అలాగే, ట్రస్ట్ బోర్డుకు ఉండే అధికారాలు, విధులు అన్నీ ఈ స్పెసిఫైడ్ అథారిటీకి ఉంటాయని స్పష్టం చేసింది.
ఐఏఎస్ అధికారులతో స్పెసిఫైడ్ అథారిటీ : గతంలో 2024 నవంబర్ 1వ తేదీన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టీటీడీ పాలకమండలిని ఏర్పాటు చేసింది. బీఆర్ నాయుడు చైర్మన్గా మొత్తం 29 మంది సభ్యులతో ట్రస్ట్ బోర్డును నియమించింది. కాగా, వారి పదవీకాలం 2026 అక్టోబర్ 31తో ముగిసింది. గడువు ముగియడంతో బోర్డు స్థానంలో ప్రభుత్వం తక్షణమే ఈ ముగ్గురు ఐఏఎస్ అధికారులతో స్పెసిఫైడ్ అథారిటీని ఏర్పాటు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది.
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