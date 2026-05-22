జనగణన : కొండలు, గుట్టలు, వాగులు దాటి - 18 కిలోమీటర్లు నడిచి

దట్టమైన కర్రెగుట్టల్లో కొండలు, గుట్టలు దాటి లెక్కలు సేకరించిన ఎన్యుమరేటర్లు - కాలినడక తప్ప రహదారి, రవాణా సదుపాయం లేని పెనుగోలు గ్రామం - పది కుటుంబాల్లోని 32 మంది వివరాల నమోదు

జనగణనలో వివరాలు నమోదు చేస్తున్న ఎన్యుమరేటర్ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 22, 2026 at 1:53 PM IST

Census in Karregutta Mulugu District : తెలంగాణ సరిహద్దు ప్రాంతం ములుగు జిల్లాలోని దట్టమైన కర్రెగుట్టల్లో కొండలు, గుట్టలు, వాగులు, వంకలు దాటి ఎన్యుమరేటర్లు 18 కిలో మీటర్లు కాలినడకన వెళ్లి జనగణన చేశారు. వాజేడు మండలంలోని పెనుగోలు ఊరుకు వెళ్లాలంటే కాలినడక తప్ప ఎలాంటి రోడ్డు, రహదారి, రవాణా సదుపాయాలు లేవు. మూడు కొండలు, మూడు వాగులు దాటి తప్పకుండా వెళ్లాల్సిందే.

ప్రస్తుతం జనగణన మొదటి విడత లెక్కింపు ప్రక్రియ జరుగుతోంది. ఎన్యుమరేటర్‌ సోడి రాంబాబు, సూపర్‌వైజర్‌ నూనావత్‌ శ్రీకాంత్‌ గురువారం ఉదయం నడుచుకుంటూ బయలుదేరి వెళ్లారు. ఆ పెనుగోలు గ్రామంలోని పది కుటుంబాల్లోని 32 మంది వివరాలను సేకరించి నమోదు చేశారు. రాత్రి సుమారు 9 గంటల ప్రాంతంలో తిరిగి ములుగు మండల కేంద్రానికి సురక్షితంగా చేరుకున్నారు.

వాగులోని రాళ్లదారిలో నడుచుకుంటూ పెనుగోలు గ్రామానికి వెళ్తున్న ఎన్యుమరేటర్‌ రాంబాబు, సూపర్‌వైజర్‌ శ్రీకాంత్‌ (Eenadu)

జూన్​ 9వ తేదీ వరకు డెడ్​లైన్ : జనగణన 2027 కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రస్తుతం మొదటి విడత ఇళ్ల లెక్కింపు, మ్యాపింగ్‌ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఈ నెల 11న కార్పొరేషన్లలో డివిజన్లు, మున్సిపాలిటీల్లో వార్డుల వారీగా ప్రక్రియ ప్రారంభించారు. ఈ ప్రక్రియ జూన్‌ 9వ తేదీ వరకు పూర్తి కావాల్సి ఉంటుంది. జనగణనలో భాగంగా ఎన్యుమరేటర్లు మొదటి నాలుగైదు రోజులు ఇంటి నంబర్లు, సరిహద్దులను గుర్తిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత నుంచి ప్రతి ఇల్లు తిరుగుతూ వివరాలను మొబైల్‌ యాప్‌లో ఎంటర్ చేస్తున్నారు. ఒక్కో డివిజన్‌లో ఆరు నుంచి 9 మంది ఎన్యుమరేటర్లు డ్యూటీలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.

ఉదయం, సాయంత్రం గణన : రాష్ట్రంలో మండుతున్న ఎండలు, విపరీతమైన వేడి గాలులతో జనగణన చేసే ఎన్యుమరేటర్లకు ఇబ్బందులు మాత్రం తప్పడం లేదు. ఉదయం, సాయంత్రం వేళలో జనాభా లెక్కలు చేసేందుకు ప్రతి ఇల్లు తిరుగుతున్నారు. సుమారు 25 శాతం మేర వివరాలను నమోదు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రక్రియకు మరో 15 రోజుల వ్యవధి మాత్రమే ఉండటంతో అత్యధిక ఇళ్లను తిరిగేందుకు అధికార యంత్రాంగం ప్రణాళికలు చేసుకుంటోంది. పర్యవేక్షకులు కూడా వారి వెంటే వస్తున్నారు.

ఇంటి నంబర్లు లేకపోవడంతో అయోమయం : కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇంటి నంబర్లు కనిపించకపోవడంతో ఎన్యుమరేటర్లు అవస్థలు పడుతున్నారు. కొన్ని చోట్ల పాత, కొత్త ఇంటి నంబర్లు రాసి ఉండటంతో కన్​ఫ్యూజ్​ అవుతున్నారు. ఇంటి యజమానులను అడిగినా వివరాలు ఇవ్వడానికి వారు ఆసక్తి చూపడం లేదంటున్నారని చెబుతున్నారు. మరికొందరు రేపు, మాపు అంటూ తిప్పుతున్నట్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దాంతో ఇంటి వివరాలను నమోదు చేసుకోవడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుండగా రోజు వారీ లక్ష్యం గణనీయంగా తగ్గుతుంది.

వివరాలు ఇస్తే త్వరగా పూర్తి : ఎన్యూమరేటర్లకు కొంతమంది ఇంటి యజమానులు ఏ మాత్రం సహకరించడం లేదు. మొత్తం ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వాల్సి ఉండగా అవన్నీ ఎందుకంటూ వారినే లక్ష్యంగా చేసుకుని నిలదీస్తున్నారు. సమాధానాలు నమోదు చేసుకోవడానికి సిబ్బందికి నానా ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. సెల్ఫ్ ఎన్యురేట్ చేసుకున్న వారు ఐడీ నంబర్​ చెబుతుండటంతో కొద్ది నిమిషాల్లో ప్రక్రియ పూర్తవుతోంది. జనాభాతోపాటు వారి ఆర్థిక స్థితిగతులను కూడా పక్కాగా నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇంటింటా తిరిగే ఎన్యుమరేషన్ సిబ్బందికి వివరాలు అందించి సహకరించాలని సెన్సస్‌ ఉన్నతాధికారులు కోరుతున్నారు.

12 లక్షల ఇళ్లు జాబితాలోకి : తెలంగాణలో ఇప్పటి వరకు 12.62 లక్షల ఇళ్లను లిస్టింగ్‌ చేసి, వాటిలోని 50 లక్షల మంది కుటుంబ సభ్యుల పేర్ల సంఖ్యను నమోదు చేసుకున్నట్లుగా జనాభా లెక్కల అధికారులు చెబుతున్నారు. ఆయా ఇళ్లలో ప్రస్తుతానికి కుటుంబ పెద్ద పేరు, మిగతా సభ్యుల సంఖ్యను మాత్రమే నమోదు చేసుకుంటున్నట్లుగా సిబ్బంది వివరించారు.

