ఓటును తొలగించడం అంత ఆషామాషీ కాదు : సీఈవో సుదర్శన్ రెడ్డి
ఓటరు జాబితా ప్రక్షాళనలో భాగంగా ఎస్ఐఆర్ - జూన్ 25 నుంచి జులై 24 వరకు ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల పంపిణీ - ఇంటింటికీ వెళ్లి ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల అందజేత
Published : July 10, 2026 at 4:13 PM IST
CEO Sudarshan Reddy on SIR : ఓటరు జాబితా ప్రక్షాళనలో భాగంగా ఎస్ఐఆర్ చేపడుతున్నామని సీఈవో సుదర్శన్రెడ్డి పేర్కొన్నారు. జూన్ 25 నుంచి జులై 24 వరకు ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల పంపిణీ జరుగుతుందని తెలిపారు. ఇంటింటికీ వెళ్లి ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలు అందిస్తున్నామని వెల్లడించారు.
ఈసీ వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్లోనూ సేవలు : ప్రతి వ్యక్తికి రెండు ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలు ఇస్తామని సీఈవో సుదర్శన్రెడ్డి తెలిపారు. రెండు ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలు నింపి, ఒకటి బీఎల్వోకు ఇవ్వాలన్నారు. రెండో ఎన్యూమరేషన్ పత్రాన్ని ప్రజల దగ్గరే ఉంచుకోవాలని చెప్పారు. ఎన్యూమరేషన్ పత్రాన్ని నింపి ఇస్తేనే డ్రాఫ్ట్ ఓటరు జాబితాలో ఉంటుందని వెల్లడించారు. ఒకవేళ ఎన్యూమరేషన్ పత్రం ఇవ్వలేకపోతే ఫామ్-6 ఇవ్వాలని సూచించారు. డ్రాఫ్ట్ జాబితాలో పేరు లేకపోతే ఫామ్-6 ద్వారా నమోదు చేసుకోవచ్చని తెలిపారు. ఈసీ వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్లోనూ ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలు నింపవచ్చని చెప్పుకొచ్చారు.
ఓటరుకు సమాచారం ఇచ్చిన తర్వాతే ఓటు తీసెయ్యాలి : ఓటును కావాలనే తొలగించరని, అలా తొలగించాలంటే ఆషామాషీ విషయం కాదని సీఈవో వెల్లడించారు. ఓటు తొలగించే ముందు సంబంధిత ఓటరుకు సమాచారం ఇచ్చే తీసెయ్యాలని స్పష్టం చేశారు.