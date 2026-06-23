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ఎన్యుమరేషన్‌ ఫారం నింపితేనే ఓటు - లేదంటే జాబితాలో పేరు గల్లంతే

అక్టోబరు 1, 2026న తుది ఓటరు జాబితా - ఓటరు జాబితాలో పేరు లేకుంటే మళ్లీ కొత్తగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి - ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(సర్‌)పై మీడియా సమావేశంలో జీహెచ్​ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్

SPECIAL INTENSIVE REVISION IN TELANGANA
SPECIAL INTENSIVE REVISION IN TELANGANA (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 23, 2026 at 2:31 PM IST

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Enumeration Form Mandatory in SIR : సర్‌-2026(ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ) జాబితాలో మీ పేరు ఉండాలంటే ఎన్యుమరేషన్‌ ఫారం తప్పకుండా నింపాల్సిందేనని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఏళ్లుగా ఓటేస్తున్నామంటే అలా కుదరదని స్పష్టం చేస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా చేపట్టే ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(సర్‌) కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇలా చేస్తున్నట్లు జిల్లా ఎన్నికల అధికారి(డీఈవో), జీహెచ్​ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ స్పష్టం చేశారు. ఈ నెల 25 నుంచి హైదరబాద్ మహానగరంలో ఓటరు పత్రాల పంపిణీ మొదలవుతుందని, జులై 24న ముగుస్తుందని తెలిపారు. నెలరోజులపాటు ఈ కార్యక్రమం ఉంటుందన్నారు. సర్వే షెడ్యూలును వివరించేందుకు ఆర్వీ కర్ణన్ సోమవారం జీహెచ్‌ఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు.

ఈ సందర్భంగా మీడియా అడిగిన పలు సందేహాలకు ఆర్వీ కర్ణన్ సమాధానం ఇచ్చారు. ఎన్యుమరేషన్‌ పత్రాలు నింపినవారి వివరాలతో మాత్రమే ముసాయిదా ఓటరు జాబితా తయారవుతుందని చెప్పారు. ముసాయిదాలోని ఓట్లపై నెల రోజుల పాటు ఫిర్యాదులు, అభ్యంతరాలను స్వీకరిస్తామన్న ఆయన ఆయా ఓటర్లకు నోటీసులు ఇస్తామని చెప్పారు. ఓటరు తగు పత్రాలను అందజేస్తే పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని అన్నారు.

గుర్తింపు కార్డుల అవసరం లేదు : అక్టోబరు 1, 2026న తుది ఓటరుజాబితా ముద్రిస్తామని, ముసాయిదా నుంచి తొలగించిన ఓటర్ల వివరాలను కూడా ప్రకటిస్తామన్నారు. బూత్‌ లెవల్‌ ఆఫీసర్‌ ఇంటికి వచ్చిన సమయానికి తాళం వేసి ఉంటే తలుపు, కిటికీల నుంచి పత్రాలను లోపలికి వేస్తారని పేర్కొన్నారు. వాటిలో వివరాలు నింపి సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలన్న ఆయన మరో రోజు బీఎల్వో వచ్చి పత్రాలను తీసుకుంటారని పేర్కొన్నారు. ఎన్యుమరేషన్‌ పత్రాలతో ఎలాంటి గుర్తింపు కార్డులను ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని కర్ణన్‌ వివరించారు.

జాబితాలో పేరు లేకుంటే? : ఎన్యుమరేషన్‌ పత్రాన్ని అధికారులు ఇవ్వరు. వారు ఓటరుగా నమోదయ్యేందుకు ఎప్పటిలాగే ఫారం-6 నింపాల్సి ఉంటుంది. వారికి సర్‌-2026 సర్వేతో ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు. ఇటీవల ఎన్నికల్లో ఓటు వేసిన నియోజకవర్గం నుంచి మరో నియోజకవర్గానికి ఇల్లు మారిన ఓటర్లకు కూడా ఎన్యుమరేషన్‌ పత్రం ఇచ్చేది ఉండదు. ప్రస్తుత ఓటరు గుర్తింపు కార్డులోని అడ్రస్​లోనే సదరు వ్యక్తులు ఎన్యుమరేషన్‌ ఫారం అందుకోవాలి. ఆ చిరునామాతోనే వివరాలను నింపి ఇవ్వాలి. హైదరాబాద్ నగరంలో వివిధ రాష్ట్రాల ఓటర్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని రాజకీయ పార్టీల అభ్యర్థన మేరకు ఇంగ్లీష్​లో ముద్రించిన ఎన్యుమరేషన్‌ పత్రాన్ని పంపిణీ చేస్తున్నారు.

ఓటరు సంతకం చేయాలి : ఎన్యుమరేషన్‌ పత్రంలో నింపిన వివరాలు సరైనవని తెలుపుతూ ఓటరు లేదా ఓటరు కుటుంబ సభ్యులు సంతకం చేయాల్సి ఉంటుంది. జూనియర్‌ అసిస్టెంట్లు, ఏఎన్‌ఎంలు, ఇతర సిబ్బందిని బీఎల్వోలుగా నియమించామని జీహెచ్​ఎంసీ కమిషనర్ తెలిపారు. వారు ప్రతి పత్రాన్ని పరిశీలించి అందులోని వివరాలను బీఎల్వో యాప్‌లో నమోదు చేస్తారన్న ఆయన బీఎల్వో అప్‌లోడ్‌ చేసే వివరాలను సహాయ ఈఆర్వో, ఈఆర్వోలు ఆమోదిస్తారు. వారికి ఏ మాత్రం అనుమానం వచ్చినా సదరు ఓటరుకు నోటీసు వెళ్తుందని. అనుమానాన్ని నివృత్తి చేసుకునేందుకు అవసరమైన పత్రాన్ని ఇవ్వాలని చెప్పారు.

సిబ్బంది నియామకం పూర్తి : సర్వే కోసం 15 మంది ఈఆర్వోలు, 93 మంది సహాయ ఈఆర్వోలు, 15 మంది రెవెన్యూ విభాగంలో డిప్యూటీ తహసీల్దార్లు, 408 మంది బీఎల్వో సూపర్‌వైజర్లు, 4,062 మంది బీఎల్వోలను నియమించి వారికి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు. శిక్షణ 24న పూర్తవుతుందని తెలిపారు.

హైదరాబాద్‌ జిల్లా సన్నద్ధత ఇలా :

  • అసెంబ్లీ స్థానాలు :15
  • ఓటర్లు : 47,36,669
  • పోలింగ్‌ కేంద్రాలు : 4,062
  • మ్యాపింగ్‌ పూర్తయిన ఓటర్లు : 22,09,647 (46.65శాతం)
  • మ్యాపింగ్‌ కానివి : 25,27,022

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