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పోలవరంలోకి పెద్దపులి - ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారుల సూచన

ఏలేశ్వరం సెక్షన్‌లోని పెద్దిపాలెం బీట్‌లో ఒక పులి సంచరిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. రేడియో కాలర్ ద్వారా ఉలిగోగుల రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ పరిధిలో దాని కదలికలను గుర్తించారు. చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.

Tiger In Kakinada District Section Peddipalem Beet
పోలవరం జిల్లాలోకి ప్రవేశించిన పెద్దపులి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 2:51 PM IST

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Tiger In Kakinada District Section Peddipalem Beet : కాకినాడ జిల్లా ఏలేశ్వరం సెక్షన్ పరిధిలోని పెద్దిపాలెం బీట్‌లోకి ఒక పులి ప్రవేశించడంతో అటవీ శాఖ హై అలర్ట్ ప్రకటించింది. పులికి అమర్చిన రేడియో కాలర్ ద్వారా ఉలిగోగుల రిజర్వ్ ఫారెస్ట్‌లో దాని ఉనికిని అధికారులు గుర్తించారు. ఈ వన్యప్రాణి కదలికలను నిరంతరం పర్యవేక్షించడానికి ప్రత్యేక 'హనుమాన్ రెస్క్యూ బృందాలు' రంగంలోకి దిగాయి. ధారపల్లి, బురదకోట, మిర్తివాడ, బావురువాక, తడువాయి గ్రామాల ప్రజలు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. అలాగే ధారపల్లి జలపాతం ప్రాంతంలోకి ప్రవేశాన్ని పూర్తిగా నిషేధించారు.

ఏలేశ్వరం అటవీ ప్రాంతంలోకి అకస్మాత్తుగా ఒక అడవి పులి ప్రవేశించడం కాకినాడ జిల్లాలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కలకలం రేపింది. పులికి అమర్చిన రేడియో కాలర్ పని చేస్తూ ఉండటంతో, ఉలిగోగుల రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ లోపలి భాగంలో దాని కదలికలు గుర్తించినట్లు అటవీ అధికారులు ధృవీకరించారు. ట్రాకింగ్ డేటా ప్రకారం పులి పెద్దిపాలెం బీట్ ప్రాంతానికి చేరుకుంది. దీంతో దాని కదలికలను గమనించడానికి వన్యప్రాణి పర్యవేక్షణ బృందాలను వెంటనే రంగంలోకి దించారు.

ప్రజల భద్రతను కాపాడటానికి, మనుషులు-జంతువుల మధ్య సంఘర్షణను నివారించడానికి, అటవీ శాఖ నిపుణులైన 'హనుమాన్ రెస్క్యూ బృందాలను' రంగంలోకి దించింది. అత్యాధునిక ట్రాకింగ్ పరికరాలతో కూడిన ఈ ప్రత్యేక బృందాలు ప్రస్తుతం రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో గాలింపు చర్యలు చేపడుతున్నాయి. పులి ఎక్కడ ఉందో నిరంతరం గమనించడానికి, అది జనావాసాల్లోకి రాకుండా చూడటానికి రాత్రిపూట గస్తీని, కెమెరా-ట్రాప్ పర్యవేక్షణను ముమ్మరం చేశారు.

ధారపల్లి, బురదకోట, మిర్తివాడ, బావురువాక, తడువాయి వంటి చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలు రాత్రిపూట ఇళ్లకే పరిమితం కావాలని, ఒంటరిగా పొలాలకు వెళ్లవద్దని అటవీ అధికారులు అధికారికంగా హెచ్చరించారు. అంతేకాకుండా ముందస్తు భద్రతా చర్యగా, పులి ఆ ప్రాంతం నుంచి సురక్షితంగా వెళ్లిపోయే వరకు ప్రసిద్ధ ధారపల్లి జలపాతం ప్రాంతానికి పర్యాటకుల రాకపోకలపై కఠిన నిషేధం విధించారు. ప్రజలు సహకరించాలని, పులి అడుగుజాడలు లేదా దాని ఉనికికి సంబంధించిన సమాచారం తెలిస్తే వెంటనే తెలియజేయాలని అధికారులు కోరారు.

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