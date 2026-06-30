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సెజ్​ వైపు పారిశ్రామికవేత్తల చూపు - రూ.1,550 కోట్ల పెట్టుబడులు

సుదీర్ఘకాలం తర్వాత ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలి వైపు చూస్తున్న పారిశ్రామికవేత్తలు - ఇప్పటికే రూ.1,550 కోట్ల పెట్టుబడులతో ముందుకొచ్చిన పలు కంపెనీలు

Entrepreneurs Coming Forward to Invest in kakinada Sez
Entrepreneurs Coming Forward to Invest in kakinada Sez (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 7:54 AM IST

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Entrepreneurs Coming Forward to Invest in kakinada Sez: సుదీర్ఘకాలం తర్వాత కాకినాడ సెజ్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు పారిశ్రామికవేత్తలు ముందుకు వస్తున్నారు. రెండు దశాబ్దాల క్రితం సెజ్‌ ఏర్పాటైనా భూసేకరణలో సమస్యలు, రైతుల ఆందోళనలతో ఇక్కడ పారిశ్రామివేత్తలు పెద్దగా ముందుకు రాలేదు. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన ఏడాదిలోనే సెజ్‌ అభివృద్ధికి అవరోధంగా నిలిచిన సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరించింది. గతంలో సెజ్‌ కోసం బలవంతంగా సేకరించిన రెండు వేలకు పైగా ఎకరాల భూములను తిరిగి రైతుల పేరిట ఉచితంగా రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించింది.

సెజ్‌కు అనుబంధంగా నిర్మిస్తున్న గేట్‌వే పోర్టు కోసం సేకరించిన భూముల పరిహారం పెండింగ్‌ సమస్యను పరిష్కరించింది. అన్నవరం నుంచి గేట్‌ వే పోర్టు వరకు రైల్వే లైన్‌ భూసేకరణకు అడ్డంకులను తొలగించడంతో పారిశ్రామికవేత్తల్లో నమ్మకం కుదిరింది. గత మూడు నెలల్లోనే సుమారు రూ.1,550 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు వివిధ కంపెనీలు సెజ్‌తో ఎంఓయూలు కదుర్చుకున్నాయి. ప్రస్తుతమున్న లైఫియస్, క్యూలే ఫార్మా కంపెనీలకు తోడుగా మరికొన్ని భారీ పరిశ్రమలు వస్తుండడంతో కాకినాడ సెజ్‌కు కొత్త పారిశ్రామిక కళ వచ్చినట్లయింది.

ఎంవోయూల వివరాలు: చెన్నైకి చెందిన గ్రీన్‌ కోక్‌ ఎనర్జీ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ కాకినాడ సెజ్‌లో 80 ఎకరాల్లో రూ.700 కోట్లతో ప్లాంట్‌ ఏర్పాటు చేయడానికి ఎంవోయూ కుదుర్చుకుంది. ఉక్కు ఉత్పత్తిలో ఉపయోగించే మెటలర్జికల్‌ కోక్‌ను వీరు తయారు చేస్తారు. ఈ కంపెనీ కార్యరూపంలోకి వచ్చాక ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా రెండు వేల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు దక్కనున్నాయి.

ఉపాధి అవకాశాలు: బ్లూ ఓషన్‌ బయోటెక్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ అనే సంస్థ రూ.250 కోట్లతో సెజ్‌లో పరిశ్రమ ఏర్పాటుకు ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. టైర్లు, రబ్బరు, పాదరక్షలు, రంగులు, స్పెషాలిటీ కెమికల్స్‌ రంగాల్లో కీలక ముడిసరకు ప్రెసిపిటేటెడ్‌ సిలికాను ఈ సంస్థ తయారుచేస్తుంది. 20 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఏర్పాటు చేయనున్న ఈ ప్లాంట్‌తో ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా 350 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు అందనున్నాయి. గేట్‌ వే పోర్టులో రూ.100 కోట్లతో అత్యాధునిక లిక్విడ్‌ స్టోరేజ్‌ ఇన్‌ఫ్రాను అభివృద్ధి చేయడానికి శ్రవణ్‌ షిప్పింగ్‌ సర్వీసెస్‌ ఒప్పందం చేసుకుంది. వీరు ఎల్‌ఎన్‌జీ, ఎల్పీజీ, రసాయనాలు, సాల్వేంట్లు వంటి ద్రవరూప సరకుల నిల్వ, నిర్వహణ చేపడతారు.

విదేశీ పెట్టుబడులను ఆకర్షించేలా: ఇటీవల సింగపూర్‌లో జరిగిన సీఐఐ సదస్సులో సీఎం చంద్రబాబు, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ సీఈవోల బృందంతో కలిసి కాకినాడ సెజ్‌ ఎండీ రామ్‌రెడ్డి ఓజిలి పాల్గొని కాకినాడలో పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు గల అవకాశాలను వివరించారు. దక్షిణాఫ్రికా ఉన్నత స్థాయి మంత్రుల బృందం, ఆస్ట్రేలియన్‌ ట్రేడ్, ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ కమిషన్‌ ప్రతినిధులు పోర్టును సందర్శించి వాణిజ్య అవకాశాలను పరిశీలించారు.

రూ.500 కోట్లతో కెమికల్స్‌ ప్లాంట్‌: కాకినాడ సెజ్‌లో రూ.500 కోట్లతో అత్యాధునిక స్పెషాలిటీ కెమికల్స్‌ తయారీ ప్లాంట్‌ ఏర్పాటు కానుంది. గుజరాత్‌కు చెందిన డీఏసీఎల్‌ ఫైన్‌ కెమ్‌ సంస్థ ఈ అత్యాధునిక ఉత్పత్తి కేంద్రాన్ని తొండంగి మండలం పెరుమాళ్లపురం సమీపంలో 50 ఎకరాల్లో ఏర్పాటు చేయనుంది. ఇందుకు సంబంధించి హైదరాబాద్‌లో సోమవారం కాకినాడ సెజ్‌ సీఈవో రామ్‌రెడ్డి ఓజిలి, డీఏసీఎల్‌ ఫైన్‌ కెమ్‌ లిమిటెడ్‌ ఛైర్మన్‌ అమిత్‌ మెహతా ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. ఈ పరిశ్రమ ఏర్పాటుతో ప్రత్యక్షంగా 500 మందికి, పరోక్షంగా మరో 500 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు దక్కనున్నాయి.

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