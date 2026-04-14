సాధారణ ప్రసవాలకు ప్రోత్సాహం - ప్రభుత్వాస్పత్రుల్లో ఇక 'ఎంటోనాక్స్'
'ఎంటోనాక్స్' అంటే ఏమిటి?దీన్ని ఎలా ఉపయోగిస్తారు ? - రూ.1 కోటి బడ్జెట్తో అమలుకు ప్రణాళిక - సగానికి పైగా ప్రసవాలు శస్త్రచికిత్స ద్వారానే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 8:56 AM IST
Deliveries With Entonox : నొప్పిని భరించలేక, గర్భిణీ స్త్రీలు సాధారణ ప్రసవాలు అంటే భయపడుతున్నారు. చాలా వరకు సిజేరియన్ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఇలా సీ - సెక్షన్ (సిజేరియన్) వల్ల మహిళల్లో అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. ఈ ధోరణిని అరికట్టి, సాధారణ ప్రసవాలను ప్రోత్సహించడానికి ప్రభుత్వం తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించింది. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో నొప్పిలేని ప్రసవాలను సులభతరం చేయడానికి ప్రభుత్వం మొదటిసారిగా 'ఎంటోనాక్స్' వాయు పద్ధతిని ప్రవేశపెడుతోంది. ఈ ప్రక్రియ ద్వారా ప్రభుత్వ ఆరోగ్య కేంద్రాలలో జరిగే సాధారణ ప్రసవాల సంఖ్యను పెంచడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
'ఎంటోనాక్స్' అంటే ఏమిటి?: ఎంటోనాక్స్ అనేది రెండు గ్యాస్లను కలిపి తయారు చేసే వాయువు. అందులో 50% నైట్రస్ ఆక్సైడ్, 50% ఆక్సిజన్ మిశ్రమంతో కూడిన ఒక వైద్య వాయువు. ఇది గర్భిణి స్త్రీల్లో వచ్చే నొప్పిని తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ప్రసవ నొప్పులను తగ్గించడానికి వైద్య నిపుణులు దీనిని ఒక సురక్షితమైన పద్ధతిగా ఎక్కువగా ఉపయోగించే అవకాశం ఉంది. గర్భిణీ స్త్రీలు మాస్క్ లేదా మౌత్పీస్ ద్వారా ఈ వాయువును పీల్చుకుంటారు. ప్రసవ నొప్పులు ప్రారంభమైన వెంటనే ఈ వాయువును పీల్చడం వల్ల తక్షణ ఉపశమనం కలుగుతుంది. దీనివల్ల నొప్పిని భరించలేక తల్లి స్పృహ కోల్పోయే పరిస్థితులను నివారించవచ్చు. అంతేకాకుండా, అనస్థీషియాలజిస్ట్ అవసరం లేకుండానే ప్రసవ ప్రక్రియ సజావుగా సాగుతుంది.
రూ.1 కోటి బడ్జెట్తో అమలుకు ప్రణాళిక : ఈ కార్యక్రమం అమలు చేసే భాగంగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ (NHM)కు రూ.1 కోటి నిధులు కోరుతూ ప్రతిపాదనలు సమర్పించింది. ఆమోదం పొందిన తర్వాత, గుంటూరు, ఏలూరు, రాజమహేంద్రవరం, మచిలీపట్నంలోని బోధనా ఆసుపత్రులలో ఎంటోనాక్స్ గ్యాస్ వ్యవస్థను పైలట్ ప్రాతిపదికన అమలు చేస్తారు. ఇక్కడ పొందిన ఫలితాల ఆధారంగా గైనకాలజిస్టులు, స్టాఫ్ నర్సులు, ఇతర సిబ్బందికి శిక్షణ ఇచ్చి, తదనంతరం ఈ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేయాలని ప్రణాళిక రూపొందించారు.
ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ప్రస్తుతం ప్రసవ సమయంలో ఎంటోనాక్స్ గ్యాస్ వాడకానికి రూ.3,000 నుంచి రూ.6,000 వరకు వసూలు చేస్తున్నాయి. "నొప్పిలేని ప్రసవం" ప్యాకేజీకి రూ.10,000 వరకు ఖర్చు కావచ్చు. ప్రభుత్వం గ్యాస్కు సంబంధించిన ఖర్చులను ప్రతి ప్రసవానికి రూ.2,500 వరకు తానే భరించాలని, తద్వారా ఈ సేవలను పేదలకు ఉచితంగా అందించాలని ఉద్దేశిస్తోంది.
సగానికి పైగా ప్రసవాలు శస్త్రచికిత్స ద్వారానే : రాష్ట్రంలో అధిక సంఖ్యలో సిజేరియన్ ప్రసవాలు జరగడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. వ్యాపార దృక్పథంతో, ఆసుపత్రులు వైద్యపరంగా అవసరమైనా, కాకపోయినా శస్త్రచికిత్స ద్వారా జరిగే ప్రసవాలకే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాయి. ప్రైవేటు హాస్పిటల్స్లో జరిగే ప్రసవాలలో 67 శాతానికి పైగా సీ సెక్షన్ కాగా, ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్లో ఈ రేటు 42 శాతాన్ని మించి ఉంది. సాధారణ ప్రసవాలకు రూ.8,000, సిజేరియన్ ప్రసవాలకు రూ.12,000 చొప్పున ప్రభుత్వం ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలను అందిస్తోంది. ఈ ప్రోత్సాహకాలు 'NTR వైద్య సేవ' పథకం కింద పంపిణీ చేస్తుండడంతో, అనేక ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు సిజేరియన్లు నిర్వహించడం వైపే ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నాయి.
