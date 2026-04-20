'ఆమె' మళ్లీ చదువుకుంటోంది - దూరవిద్యలో క్రమంగా పెరుగుతున్న ప్రవేశాలు
దూరవిద్య కోర్సులకు పెరుగుతున్న ఆదరణ - డిగ్రీ, పీజీ కోర్సులు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్న గృహిణులు - నాలుగేళ్లలో 10 రెట్లు పెరిగిన ఎన్రోల్మెంట్
Published : April 20, 2026 at 8:15 PM IST
Housewives Enrollment in Distance Education : చదువుకోవాలనే పట్టుదల, ఉపాధి అవకాశాలు పొందాలనే లక్ష్యంగా గృహిణులు డిస్టెన్స్(దూరవిద్య) విధానంలో డిగ్రీ, పీజీ కోర్సుల్లో చేరుతుండటంతో వారి సంఖ్య నాలుగేళ్లలో 10 రెట్లు పెరిగింది. డా.బీఆర్.అంబేడ్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో 2022లో 465 మంది గృహిణులు మాత్రమే చదువుకుంటుండగా 2025లో ఆ సంఖ్య 5,156కు చేరింది. డిగ్రీ విద్య పూర్తి చేసిన గృహిణిల్లో 30 శాతం మంది స్వతహాగా వ్యాపారాలు నిర్వహిస్తున్నట్లుగా విశ్వవిద్యాలయ అధికారులు తెలిపారు.
కుటుంబ, ఆర్థిక సమస్యల కారణంగా ఇంటర్ వరకు చదివి ఆపేసిన వారు వివాహమై బాధ్యతల గాడిలో పడిన తర్వాత మళ్లీ చదువుకోవడంపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు. తమ ఆశయాలను నెరవేర్చుకునే లక్ష్యంతో డిస్టెన్స్ కోర్సుల్లో చేరుతున్నారు. దీంతో రెండు,మూడేళ్ల నుంచి వర్సిటీలో అడ్మిషన్లు అనూహ్యంగా పెరుగుతున్నాయి.
సైన్స్ కోర్సులకు ప్రాధాన్యం పెరగడంతో : గతంలో దూరవిద్య కోర్సులను ప్రమోషన్లకోసం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, మంచి జాబ్ అవకాశాలకోసం చిన్నచిన్న ప్రైవేటు రంగ సంస్థల్లో పనిచేసేవారు మాత్రమే డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ కోర్సుల్లో చదువుకునేవారు. కాలక్రమేణా సైన్స్ కోర్సులకు ప్రాధాన్యం పెరగడంతో పలు పరిశ్రమల్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న వారు కూడా దూరవిద్య విధానంలో డిగ్రీ కోర్సుల్లో చేరడం ప్రారంభించారు. వీరికి అదనంగా జిల్లాల్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న ఉపాధ్యాయులు, ఇంటర్మీడియట్తో చదువు ఆపేసిన విద్యార్థినీ, విద్యార్థులు సైన్స్ కోర్సుల్లో చేరేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుండటంతో అంబేడ్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయ ఉన్నతాధికారులు ఆర్ట్స్, సైన్స్లతో పాటు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సులనూ ప్రవేశపెట్టారు. ఫలితంగా వీటిల్లో చేరేవారు కూడా పెరుగుతున్నారు.
దూరవిద్యకు పెరుగుతున్న ప్రాధాన్యత : కళాశాలకు వెళ్లి సహ విద్యార్థులతో కలిసి, గురువుల సమక్షంలో విద్య నేర్చుకోవడంలో ఉన్న అనుభూతి ఎంతో విలువైనది. అయితే ఆ అవకాశం లేనివాళ్లు ఏ మాత్రం నిరాశపడకుండా రెగ్యులర్ విద్యార్థులతో సమానంగా రాణించడానికి మార్గాలు పెరిగాయి. అంబేడ్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ, ఇగ్నో, ఇతర సంస్థలు ఇప్పుడు దూరవిద్యను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాయి. మంచి స్టడీ మెటీరియల్తోపాటు, తమ స్టడీ సెంటర్లలో నిర్దేశిత దినాల్లో ప్రభుత్వ సీనియర్ డిగ్రీ లెక్చరర్లతో కాంటాక్టు తరగతులనూ నిర్వహిస్తున్నాయి. అభ్యర్థులకు సందేహ నివృత్తికీ అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి. అలాగే విద్యార్థి ఏ వర్సిటీలో చేరినప్పటికీ స్వయం పోర్టల్, స్వయంప్రభ ఛానళ్ల ద్వారా తమ సిలబస్ ప్రకారం పాఠాలు వినే సౌలభ్యం ఉంది. అందువల్ల పాఠాలు అర్థం కావడం లేదు అనే పరిస్థితి ఉత్పన్నం కాదు. సైన్స్ విద్యార్థులకు ప్రాక్టికల్స్ నిమిత్తం సంబంధిత స్టడీ సెంటర్లలో ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. అందువల్ల మరో ఆలోచన లేకుండా వాటిలోనూ చేరవచ్చు. తక్కువ ఖర్చుతోనే డిగ్రీ పట్టాలను సొంతం చేసుకోవచ్చు.
|దూరవిద్యలో ప్రవేశాలు పొందిన గృహిణులు, మహిళలు
|వృత్తి
|2022
|2023
|2024
|2025
|గృహిణులు
|465
|649
|265
|5,156
|విద్యార్థినులు
|0
|0
|6
|2822
|ఉపాధ్యాయులు
|2,121
|2,297
|2,067
|1,773
|ప్రైవేటు ఉపాధ్యాయులు
|0
|0
|73
|423
|వ్యాపారులు
|104
|153
|198
|191
ప్రస్తుతం పురుషులతో పాటు, మహిళలుకూడా దూరవిద్యలో పలు కోర్సులు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఓవైపు ఇంటివద్దనే ఉంటూ నేర్చుకుంటూ పరీక్షలు రాస్తూ ఉత్తీర్ణత సాధిస్తున్నారు. మరికొంతమంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల ఎంపికల్లో సైతం ప్రతిభ చూపుతుండం విశేషం.
ఆరుగురు ఖైదీలకు గోల్డ్మెడల్స్ : కారాగారంలో శిక్షను అనుభవిస్తున్న ఖైదీలు కూడా మళ్లీ చదువుకునేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. డిగ్రీ, పొస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తిచేసినట్లయితే జైలు నుంచి విడుదలయ్యాక కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభిచ్చవచ్చనే ఆశగా దూరవిద్య కోర్సుల్లో చేరుతున్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వేర్వేరు కారాగారాల్లో 250 మందికి పైగా ఖైదీలు దూరవిద్య విధానంలో చదువుకుంటున్నారు. గతేడాది జరిగిన విశ్వవిద్యాలయ స్నాతకోత్సవంలో ఆరుగురు ఖైదీలు గోల్డ్మెడల్స్ను సాధించడం విశేషం.
