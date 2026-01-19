ETV Bharat / state

ఇంటర్​లో ఇంగ్లీష్ ల్యాబ్ ఎగ్జామ్ - గ్రూప్​ డిస్కషన్​కు ఇకనుంచి 20 మార్కులు

ఇంటర్మీడియట్ స్థాయిలోనే విద్యార్థుల్లో ఇంగ్లీష్​లో నైపుణ్యం -​ భాషా నైపుణ్యం, వ్యక్తిత్వ వికాసం పెంపొందించేందుకే ప్రయోగపరీక్ష - నాలుగు దశల్లో నిర్వహణ - 100లో 20 మార్కులు ప్రయోగ పరీక్షలకు కేటాయింపు

English Practicals In Intermediate
English Practicals In Intermediate (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 19, 2026 at 1:13 PM IST

3 Min Read
English Practicals In Intermediate : ఇంగ్లీష్ భాషపై పట్టు సాధిస్తే చాలా సులభంగా చదువులో రాణించవచ్చు. విదేశాల్లో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించవచ్చు. దీంతో ఆయాదేశాల్లో ఆకర్షణీయ వేతనాలతో ఉద్యోగాలు పొందవచ్చు. జీవితంలో స్థిరపడవచ్చు అని అందరూ కలలు కంటారు. చాలా మంది విద్యార్థులు ఆంగ్లంలో నైపుణ్యం సంపాదించేందుకు కష్టపడుతుంటారు. అయినా ఆశించినంతగా రానించలేక అవస్థలు పడుతూ ఉంటారు. చదువు పూర్తయిన తర్వాత కూడా అదనంగా కోచింగ్ సెంటర్లలో రూ.వేలల్లో ఖర్చు పెట్టాల్సిన పరిస్థితులు వస్తున్నాయి. అయితే విద్యార్థులకు ఇకపై ఇలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. దీనిలో భాగంగానే ఇంటర్మీడియట్​ స్థాయి విద్యార్థులకు భాషా నైపుణ్యాన్ని పెంచేందుకు ఓ వినూత ప్రక్రియకు శ్రీకారం చుట్టింది. ఆంగ్లభాషా నైపుణ్యం, వ్యక్తిత్వ వికాసం పెంపొందించేందుకు ఆంగ్లంలో ప్రయోగ పరీక్షలు నిర్వహించనుంది. వివరాల్లోకి వెళితే,

ఆంగ్లంలో ప్రయోగ పరీక్షలు : ఇంటర్మీడియట్ స్థాయిలోనే విద్యార్థుల్లో ఇంగ్లీష్​ భాషా నైపుణ్యం, వ్యక్తిత్వ వికాసం పెంపొందించేందుకు ప్రభుత్వం ఆంగ్లంలో ప్రయోగ పరీక్షలు నిర్వహించనుంది. మొత్తం 100 మార్కుల్లో 80 థియరీకి, 20 ప్రయోగ పరీక్షలకు కేటాయించారు. నాలుగు దశల్లో నిర్వహించే ప్రయోగ పరీక్షల్లో కనీసం 7 మార్కులు వస్తేనే ఉత్తీర్ణులవుతారు. గైర్హాజరైన విద్యార్థులను అనుత్తీర్ణులుగా (ఫెయిలైనట్లు) లెక్కిస్తారు. మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులకు ఈ నెల 21న, ద్వితీయ సంవత్సరం వారికి 22న నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా అధ్యాపకులు విద్యార్థులను సన్నద్ధం చేస్తున్నారు.

నాలుగు దశల్లో ప్రయోగ పరీక్ష : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వ అనుబంధ, ప్రైవేట్ జూనియర్ కళాశాలలు కలుపుకొని 3వేల వరకూ ఉన్నాయి. ఈ సంవత్సరం జూనియర్, సీనియర్ ఇంటర్​ కలుపుకొని సుమారు 9లక్షల మంది పరీక్షలు రాస్తున్నారు. వీరందరికీ తరగతి గదిలోనే భాషా సామర్థ్యాల పరిశీలనతో పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఒక్కో దశలో నాలుగు మార్కులు చొప్పున, ప్రయోగ పరీక్షకు నాలుగు మార్కులతో మొత్తం 20 మార్కులు కేటాయించారు.

  • మొదటి దశలో ఏదైనా ఒక అంశంపై ఇద్దరు, అంతకంటే ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు సంభాషించుకునే తీరును అధ్యాపకులు పరీక్షిస్తారు.
  • రెండో దశలో ఒక అంశంపై రెండు నిమిషాలు అనర్గళంగా మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది.
  • మూడో దశలో తల్లిదండ్రులు లేదా మరేదైనా అంశంపై విద్యార్థులు బృందంగా చర్చించాల్సి ఉంటుంది.
  • నాలుగో దశలో గ్రహించే శక్తి పెంపొందించడంపై అధ్యాపకులు పరీక్షిస్తారు. వీటితో పాటు రికార్డు బుక్ ఉంటేనే వారి ప్రతిభ ఆధారంగా మార్కులు ఇస్తారు.

పర్యావరణ విద్యపై : విద్యార్థి దశ నుంచే పర్యావరణంపై అవగాహన కల్పిచందుకు ఈ అంశాన్ని పరీక్షల్లో నిర్వహంచనున్నారు. పర్యావరణ విద్యపై అన్ని రకాల విభాగాలకు సంబంధించిన విద్యార్థులకు ఈ నెల 24న పరీక్ష నిర్వహించనుండగా, ఇంటర్​లో 2024కు ముందు గల బ్యాక్​లాగ్ విద్యార్థులకు మాత్రమే నైతిక - మానవ విలువలకు సంబంధించిన పరీక్షను ఈ నెల 23న నిర్వహించనున్నారు.

హాజరు కాకుంటే ఫెయిలే : ఇంటర్ స్థాయి నుంచే ఆంగ్ల భాషపై పట్టు సాధించేందుకు విద్యాశాఖ ఆంగ్ల ప్రయోగ పరీక్షను ప్రవేశపెట్టిందని హనుమకొండ ఇంటర్​ విద్యాధికారి ఎ.గోపాల్​ అన్నారు. విద్యార్థులు ఆంగ్ల పరీక్ష, పర్యావరణ పరీక్షలకు కచ్చితంగా హాజరు కావాలని వెల్లడించారు. లేకుంటే ఫెయిల్ అయినట్లు పరిగణిస్తామని పేర్కొన్నారు. ఈ విషయాన్ని విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు గమనించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

"ఇంటర్ స్థాయి నుంచే ఆంగ్ల భాషపై పట్టు సాధించేందుకు విద్యాశాఖ ఆంగ్ల ప్రయోగ పరీక్షను ప్రవేశపెట్టింది. విద్యార్థులు ఆంగ్ల పరీక్ష, పర్యావరణ పరీక్షలకు కచ్చితంగా హాజరు కావాలి. లేకుంటే ఫెయిల్ అయినట్లు పరిగణిస్తాం. ఈ విషయాన్ని విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు గమనించాలి." - ఎ.గోపాల్​, ఇంటర్ విద్యాధికారి, హనుమకొండ

ఆంగ్ల ప్రయోగ పరీక్ష
ENGLISH PRACTICAL EXAM IN INTER
TELANGANA INTERMEDIATE PRACTICALS
INTERMEDIATE PRACTICALS UPDATE
ENGLISH PRACTICALS IN INTERMEDIATE

