అదరగొడుతున్న ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు - సమాజహితానికి దోహదపడేలా ఆవిష్కరణలు
విజయవాడ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో 36 గంటల పాటు నిర్వహించిన హ్యాకథాన్ - దేశ అభ్యున్నతికి, సమాజ హితానికి దోహదపడే విధంగా ప్రాజెక్టులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 14, 2025 at 12:02 PM IST
Engineering Students Innovations: ప్రపంచ దేశాలు టెక్నాలజీలో పరుగులు పెడుతున్నాయి. ఏ రంగంలోనైనా సాంకేతిక విప్లవమే నడుస్తోంది. యువత నూతన ఆవిష్కరణల దిశగా సాగేందుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సైతం సహాకారం అందిస్తున్నాయి. క్వాంటమ్ కంప్యూటర్పై ప్రాక్టికల్ అనుభవం, ఏఐ (కృత్రిమ మేధ) ఆధారిత ప్రాజెక్టుల రూపకల్పనకు సీఎం చంద్రబాబు కృషి చేస్తున్నారు.
అందుకు అనుగుణంగా విజయవాడ పొట్టి శ్రీరామలు చలువాది మల్లికార్జునరావు ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో హ్యాకథాన్ నిర్వహించారు. ఇది దాదాపు 36 గంటల పాటు కొనసాగింది. దీనిలో విద్యార్థులు పలు ప్రాజెక్టులు ఆవిష్కరించారు. ఇవి దేశ అభ్యున్నతికి, సమాజ హితానికి దోహదపడే విధంగా ఉన్నాయి. ఈ కథనంలో వాటి గురించి తెలుసుకుందాం.
అత్యవసర వాహనాలకు మార్గం క్లియర్ చేసేలా: రాష్ట్రంలో ప్రధాన రహదారులు, కూడళ్లు వద్ద ట్రాఫిక్ సమస్యలు ఉంటున్నాయి. ట్రాఫిక్ రద్దీ వల్ల గంటల తరబడి వాహనాలు నిలిచిపోవాల్సిన పరిస్థితి. దీంతో సమయం వృథా అవుతుంది. అయితే ఈ సమస్యకు డ్రోన్ ద్వారా చెక్ పెట్టేందుకు ముగ్గురు యువకులు విన్నూతంగా ఆలోచించారు. ఏఐ పవర్డ్ ఇంటెలిజెంట్ ట్రాఫిక్ అండ్ రోడ్డు సేఫ్టీ సర్వేలెన్స్ సిస్టమ్ (డ్రోన్)ను దీపక్చంద్, హిమతేజ, గౌతమ్కుమార్ రూపొందించారు. వీరు కేబీఎన్ కళాశాలలో బీసీఏ ఫైనలియర్ చదువుతున్నారు.
30 కిలోమీటర్ల దూరం వరకు: ఇది రియల్ టైమ్లోనూ ట్రాఫిక్ను మానిటరింగ్ చేసే విధంగా తయారు చేశారు. ఈ డ్రోన్ ద్వారా 30 కిలోమీటర్ల దూరం వరకు మానిటరింగ్ చేయవచ్చు. అకస్మాత్తుగా జరిగే ప్రమాదాలను పై భాగం నుంచి గుర్తిస్తుంది. అంబులెన్స్, అత్యవసర వాహనాలకు మార్గం క్లియర్ చేస్తుంది. ఈ డ్రోన్ ట్రాఫిక్ను ముందుగానే చెక్ చేస్తుంది. ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్కు ఏరియల్ డేటా ఇస్తుంది. హెల్మెంట్ ధరించకుండా ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించకపోతే గుర్తిస్తుంది. చలానా కూడా అందిస్తుంది.
ఆటోమేటిక్ కుకింగ్ సిస్టమ్: ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో మహిళలకు వంట పెద్ద సమస్యగా మారింది. దీని కోసం తాడేపల్లిగూడెంకి చెందిన ముగ్గురు విద్యార్థులు ఓ ప్రాజెక్టును రూపొందించారు. భవ్య, భార్గవి, సఫియా శ్రీవాసవీ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో బీటెక్ ఫైనలియర్ చదువుతున్నారు. వీరు ఆటోమేటిక్ కుకింగ్ సిస్టమ్ ప్రాజెక్టు తయారు చేశారు. వివిధ బౌల్స్ ఏర్పాటు చేసి దానిలో కూరలకు కావాల్సిన వస్తువులు సిద్ధం చేశారు. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వంట పాత్రలో వేస్తే కూరలు తయారు చేసే విధంగా రూపకల్పన చేశారు ఈ అమ్మాయిలు.
అలారం మోగిస్తూ సిగ్నల్స్: దట్టమైన పొగ మంచు కమ్ముకున్న వేళ దగ్గరకు వచ్చేవరకు వాహనాలు కనిపించవు. దీంతో యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతుంటాయి. దీంతో ట్రాఫిక్ జామ్ వల్ల వాహనాలు నిలిచిపోతాయి. దీనికి సంబంధించి హైదరాబాద్కు చెందిన ముగ్గరు విద్యార్థులు ఓ ప్రాజెక్టు రూపొందించారు. వీరు మల్లారెడ్డి విశ్వవిద్యాలయం, బీవీరాజు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీకి చెందిన రోహిత్, మనీష్, రామ్చరణ్.
ఈ యువకులు ‘రక్షక్ నేత్ర’ అనే ప్రాజెక్టుకు రూపకల్పన చేశారు. ఇది ప్రమాద స్థలం నుంచి 10 కి.మీ. దూరంలోని వాహనాలకు ఇక్కడి పరిస్థితి తెలియజేస్తుంది. పొగ మంచులో ఎదురుగా ఉన్న వాహనాలు కనిపించకపోతే అలారం మోగిస్తూ సిగ్నల్స్ ఇస్తుంది. సమీప టోల్ప్లాజాకు సమాచారం కూడా అందిస్తుంది.
