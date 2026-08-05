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ఏదైనా సమస్యా? - 'ధర్మ'కు చెప్పండి - ఠాణాకు వెళ్లకుండానే ఫిర్యాదు రెడీ!

ఏఐతో వినూత్న ఆవిష్కరణ చేసిన విద్యార్థులు - ధర్మ అనే సరికొత్త కియోస్క్ మోడల్‌ తయారీ పోలీస్‌ స్టేషన్‌కు వెళ్లే పని లేకుండానే ఫిర్యాదు - సమస్యను కియోస్క్‌ ముందు చెప్పడంతో ఫిర్యాదు నమోదు

Dharma Kiosk in Police Complaints
Dharma Kiosk in Police Complaints (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 12:25 PM IST

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Dharma Kiosk in Police Complaints : సాధారణంగా ఏదైనా సమస్య ఎదురైతే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తాం. అయితే బాధితుల వద్దకే టెక్నాలజీ వస్తే ఎలా ఉంటుంది? అదే ఆలోచన చేశారు ఈ విద్యార్థులు. ఏఐ సాంకేతికత ద్వారా ఫిర్యాదు తయారుచేసేలా ఓ వినూత్న ఆవిష్కరణ చేశారు. ఏటీఏం మోడల్‌లో కేవలం సమస్య చెప్పడం ద్వారా ఫిర్యాదు తయారుచేసేలా ధర్మ అనే సరికొత్త కియోస్క్ రూపొందించారు. ఇంతకీ వీరికి ఈ ఐడియా ఎలా వచ్చింది? ఈ పరికరం ఎలా పనిచేస్తుంది? మరిన్ని విశేషాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

సమస్యను కియోస్క్‌ ముందు చెప్పడంతో ఫిర్యాదు నమోదు (ETV)

సమస్య వస్తే పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేయడం సాధారణం. కానీ కొన్నిసార్లు అక్కడి వరకు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేయాలంటే బాధితులు ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అందులోనూ మహిళలు తమకు జరిగిన అన్యాయాన్ని బయటపెట్టేందుకు సంకోచిస్తుంటారు. గంటల తరబడి ఎదురుచూడడం, గోప్యతను కాపాడుకోవడం కొన్నిసార్లు సవాల్‌గా మారుతుంది. ఈ సమస్యకు టెక్నాలజీతో పరిష్కారం చూపారీ విద్యార్థులు. అలా పుట్టుకొచ్చిందే ధర్మ ఏఐ.

వీరు నూజివీడు ట్రిపుల్‌ ఐటీకి చెందిన ధరణేశ్వరరెడ్డి, కేఎల్‌ యూనివర్సిటీ చెందిన పటాన్‌ సలార్‌ ఖాన్‌, నాగశ్రీ. సమాజంలోని సమస్యలకు సాంకేతికత ద్వారా పరిష్కారం చూపాలనుకున్నారు. అదే సమయంలో ఏలూరు జిల్లా ఎస్పీ కిషోర్‌ని కలిసిన వీరు ఆయనిచ్చిన సలహాతో ముందడుగేశారు. బాధితులు స్టేషన్‌కు వెళ్లే అవసరం లేకుండానే ఏఐ ద్వారా సులభంగా రికార్డు చేసేలా ఒక కియోస్క్‌ మోడల్‌ని తయారు చేశారు. 6 నెలలపాటు నిరంతరాయంగా శ్రమించారు. ఆ కష్టానికి దక్కిన ఫలితమే ఈ రిపోర్టింగ్‌ ధర్మ.

AI Based Dharma Police Complaints : ఈ కియోస్క్ వద్దకు బాధితులు నేరుగా వెళ్లి తమ ఫిర్యాదు తెలియచేయవచ్చు. వ్యక్తిగత వివరాలు చెప్పేందుకు ఇష్టపడని వారు తమ పేరు, చిరునామా, ఫోన్ నెంబర్ లాంటివి చెప్పకుండానే తమకు జరిగిన అన్యాయాన్ని మైక్రోఫోన్ ముందు చెప్పవచ్చు. ఏఐ సిస్టమ్ ఆ వాయిస్‌ను అర్థం చేసుకుని, క్షణాల్లో టెక్స్ట్ రూపంలో ఫిర్యాదును నమోదు చేసుకుంటుందని వివరిస్తున్నాడీ విద్యార్థి.

"ఈ కియోస్క్ ఉపయోగించి ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. ఇందులో ఏఐ చాట్ బాట్ ఉంటుంది. అది ఫిర్యాదుకు సంబంధించిన విషయాలను చాట్​ బాట్ అడుగుతుంది. అప్పుడు మైక్ ద్వారా మనం ఫిర్యాదు సంబంధించిన వివరాలు చెప్పవచ్చు. అదే పిటిషన్ ఫైల్​ చేసి సంబంధిత పోలీస్​ స్టేషన్​కి పంపిస్తుంది. ఆ తర్వాత మనకు రసీదు వస్తుంది. ఇందులో క్యూఆర్ కోడ్ ఉంటుంది. ఈ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేస్తే ఫిర్యాదు ఎంతవరకు వచ్చింది, పోలీసులు ఏం చర్యలు తీసుకున్నారో తెలియజేస్తుంది". - ధరణేశ్వరరెడ్డి, విద్యార్థి

ఫిర్యాదు తీసుకోవడంతోనే ఆగిపోలేదు ఈ విద్యార్థులు. న్యాయ సహాయక్‌ అనే ప్రత్యేక పోర్టల్‌ రూపొందించారు. నేరం జరిగిన స్థలంలో తీసిన చిత్రాలను పోలీసులు ఈ పోర్టల్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేయడం ద్వారా ఆ నేరం ఎలా జరిగి ఉంటుందో విశ్లేషించి ఇస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ కేసును ఎలా బలోపేతం చేయాలి? నేరస్తులకు కచ్చితంగా శిక్ష పడేలా దర్యాప్తు అధికారి ఎలా వ్యవహరించాలి? అనే అంశాలను కూడా ఈ పోర్టల్ సూచిస్తుంది. ఏలూరు జిల్లా పోలీసులు దీన్ని ప్రయోగాత్మకంగా పరిశీలించినట్లు చెబుతున్నారీ విద్యార్థులు.

ఇలాంటి కియోస్క్​లను పోలీస్‌ స్టేషన్లలోనే కాకుండా బస్టాండ్లు, రైల్వే స్టేషన్లు వంటి రద్దీ ప్రాంతాల్లో కూడా అందుబాటులో ఉంచాలని నిర్ణయించారీ విద్యార్థులు. దీనివల్ల ప్రజలు తమ వివరాలు రహస్యంగా ఉంచుతూనే నేరాలు, నేరస్తుల గురించి పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వవచ్చు. ముఖ్యంగా మహిళలు ఎలాంటి భయం, సంకోచం లేకుండా తమకు జరిగిన అన్యాయాన్ని నిర్భయంగా ఫిర్యాదు చేసేందుకు ఇది ఒక అద్భుతమైన మార్గమని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారీ విద్యార్థులు. విద్యార్థి దశలోనే సమాజానికి ఉపయోగపడే ఇలాంటి కియోస్క్‌ తయారు చేసిన ఈ యువ ఇంజినీర్లు భవిష్యత్​లో బాధితుల కోసం మరిన్ని వినూత్న ప్రాజెక్ట్‌లు తీసుకొస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.


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