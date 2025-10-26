ETV Bharat / state

డ్రైవర్​లెస్​ వాహనం రూపొందించిన బీటెక్​ విద్యార్థులు - జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు

డ్రైవర్‌లెస్‌ వెహికల్‌ తయారు చేసిన విద్యార్థులు - పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ అవసరం లేకుండానే తయారీ - జాతీయ పోటీల్లో 4 బహుమతులు సొంతం

Students Develop Driverless Vehicle
Students Develop Driverless Vehicle (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 26, 2025 at 3:05 PM IST

Students Develop Driverless Vehicle : ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో విద్యార్థులు సాధారణంగా చదివితే ఉద్యోగావకాశాలు తక్కువగానే ఉన్నాయి. మిగిలిన విద్యార్థులకు భిన్నంగా ఆలోచించడం, క్లాస్‌ రూమ్స్‌ని దాటి నూతన ప్రయోగాలు చేయడంతో తమకంటూ ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకోగలరు. సరిగ్గా అదే రీతిలో ఆలోచించి నూతన వాహనాన్ని కనుగొన్నారు ఆ విద్యార్థులు. పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ అవసరం లేకుండా డ్రైవర్‌ లెస్‌ వాహనాన్ని రూపొందించారు. అంతేకాదు జాతీయస్థాయి పోటీల్లో పాల్గొని వివిధ విభాగాల్లో 4 బహుమతులు సొంతం చేసుకున్నారు. మరి ఆ వెహికల్‌ ప్రత్యేకలేంటో మనమూ చూద్దామా.

డ్రైవర్​లెస్​ వాహనం తయారీ చేసిన బీటెక్​ విద్యార్థులు - జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు (ETV)

డ్రైవర్​లెస్​ వాహనం తయారీ : శాస్త్ర, సాంకేతిక రంగాల్లో నూతన ఆవిష్కరణలు ఊహించని మార్పులను తెచ్చిపెడుతున్నాయి. మానవులకు మరిన్ని మెరుగైన సేవలందించేందుకు సరికొత్త సాంకేతికత అందుబాటులోకి వస్తోంది. ఐతే ఈ వెహికల్‌కు డ్రైవర్‌ ఉండడు. టెక్నాలజీని ఉపయోగించి వినూత్న పద్ధతిలో డ్రైవర్ లెస్‌ వెహికల్‌ను రూపొందించారీ విద్యార్థులు. అంతేకాదు జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొని బహుమతులు సొంతం చేసుకోవడంతో పాటు ప్రశంసలు అందుకున్నారు.

మెదక్‌ జిల్లా నర్సాపూర్‌లోని బీ.వీ రాజు ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీ గత ఏడాది ఈ బాహా పేరుతో జాతీయ స్థాయిలో ఈవీ వాహనాల పోటీలను నిర్వహించింది. ఇప్పటి వరకు విద్యుత్‌, బ్యాటరీ వాహనాలను తయారు చేసిన విద్యార్థులు.. మెుదటి సారిగా డ్రైవర్‌ లేకుండా డ్రైవర్‌ లెస్‌ వాహనాన్ని తయారు చేశారు. వారిలో ఉన్న నైపుణ్యానికి పదును పెట్టి సరికొత్త విధానంలో సెన్సార్స్‌, కెమెరా వంటి పరికరాలతో నిర్దేశిత వేగంతో వాహనం ముందుకు కదిలే విధంగా దీనిని రూపొందించారు.

ముప్పై మంది విద్యార్థులు సంయుక్తంగా : ఈ వాహనం ఏర్పాటు కావడానికి 3 డిపార్ట్‌మెంట్ల నుంచి మెుత్తం 30 మంది విద్యార్థుల శ్రమ దాగి ఉంది. ఒక్కో డిపార్ట్‌మెంట్‌ నుంచి ఒక్కో విభాగానికి ప్రాతినిధ్యం వహించారు. ప్రధానంగా మెకానికల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ విద్యార్థులు ఈ డ్రైవర్‌లెస్‌ వాహనాన్ని రూపొందించారు. ఎలక్ట్రానిక్స్‌, ఎలక్ట్రికల్‌ విద్యార్థులు వాహనానికి కావాల్సిన సెన్సార్‌తో పాటు నడవడానికి ఆక్టివేటర్స్‌ని అమర్చారు. ఇది ముందుకు నడవడానికి కంప్యూటర్స్‌ సైన్స్‌ విద్యార్థులు కోడింగ్‌ చేశారు.

ఈ వాహనంలో డ్రైవర్‌ లేకుండా నడవడానికి ప్రధానంగా రేడార్‌, సెన్సార్‌, కెమెరాలను ఉపయోగించారు. సెన్సార్‌ ద్వారా ఎదురుగా వస్తున్న వాహనాలు, వస్తువలు గానీ ఈ వాహనం ముందుకు వస్తే వెంటనే బ్రేకులు వేసుకొని ఆగిపోతుంది. తొలుత ఈ వెహికల్‌ ఎలక్ట్రిక్ ద్వారా పని చేసేది. దానిని డ్రైవర్‌ లేకుండా తయారు చేయడానికి విద్యార్థులు అనేక మార్పులు చేసి పలుసార్లు విఫలమైనా వచ్చిన ఫీడ్‌ బ్యాక్‌ ఆధారంగా ఒక్కో విభాగంలో మార్పులు తీసుకొచ్చారు.

ఏఐ ఆధారిత వాహనం తయరీ : బీవీఆర్‌ఐటీ కళాశాల జాతీయ స్థాయి డ్రైవర్‌లెస్‌ వాహన పోటీల్లో తొలిసారిగా పాల్గొంది. ఐనప్పటికీ చెన్నైలో జరిగిన పోటీల్లో మిగిలిన విద్యార్థుల కంటే ఉత్తమ ప్రతిభ చాటి బెస్ట్‌ టీం కింద మెుదటి బహుమతి సొంతం చేసుకున్నారీ విద్యార్థుల బృందం. టీం ఏ-అఫెండర్స్‌ పేరుతో పాల్గొని ఏడీఏస్‌ లెవల్‌-2లో డ్రైవర్‌ రహిత వాహనాన్ని రూపకల్పన చేసి అభివృద్ధి చేశారు. ప్రస్తుత తరుణంలో ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటిలిజెన్స్ దూసుకుపోతుంది. ప్రతి అంశంలో ఇది తప్పనిసరిగా ఉపయోగపడుతోంది. విద్యార్థులు తమ వాహన తయారీలో కూడా ఏఐ టెక్నాలజీని వినియోగించి స్వయంగా వాహనాన్ని తయారు చేశారు. దీని ద్వారా వారికి ఉపాధివకాశాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు అధ్యాపకులు.

"ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కోర్ విభాగాల్లో జాబ్​లు రావట్లేదని అనుకుంటున్న నేపథ్యంలో మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, సివిల్ ఇంజినీరింగ్ రంగాల్లో ఉన్న విద్యార్థులు వారంతట వారే ఈ వాహనాన్ని అభివృద్ధి పరిచారు. కంప్యూటర్ ఏఐ రివల్యూషన్​ అవుతున్న సమయంలో వీటిని ఉపయోగించి అత్యాధునిక వెహికల్​ను తయారు చేయడం గొప్పవిషయం" - వరణ్, మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ హెచ్​వోడీ

నాలుగు విభాగాల్లో పోటీలు : సొసైటీ ఫర్‌ ఆటోమోటీవ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ ఇంటర్‌నేష్నల్‌ అనే సొసైటీ ద్వారా విద్యార్థుల్లో దాగి ఉన్న ప్రతిభను వెలికి తీయడానికి జాతీయ స్థాయిలో 4 విభాగాల్లో పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు. దానికి అనుగుణంగా ప్రత్యేకమైన వాహనాల తయారికీ కావాల్సిన సూచనలు విద్యార్థులకు ఇస్తున్నామని చెబుతున్నారు మరో అధ్యాపకుల బృందం. ఈ విజయాలు విద్యార్థుల సమిష్టి కృషి, సృజనాత్మకతకు నిదర్శనం. ఆయా కళాశాలల ప్రోత్సాహంతో విద్యార్థుల్లో దాగివున్న ప్రతిభ బయటికి వస్తోంది. దీంతో పాటు వారు ఎంచుకున్న భవిష్యత్తు మార్గానికి బాటలు వేసినట్లు అవుతోంది.

STUDENTS DEVELOP DRIVERLESS VEHICLE
BVRIT STUDENTS DEVELOPS AI VEHICLE
బీవీఆర్​ఐటీ డ్రైవర్​లెస్ వాహనం
STUDENTS DEVELOP DRIVERLESS VEHICLE

