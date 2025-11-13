రొయ్యకు ఊపిరి పోసిన భావి ఇంజినీర్లు - రైతుకు వెన్నుదన్నుగా 'పాండ్ మోనిటరింగ్ సిస్టం'
ఆక్వాతో సంబంధం లేని కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన విద్యార్థులు - జాతీయస్థాయిలో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచి రూ.లక్ష బహుమతి
Published : November 13, 2025 at 7:51 PM IST
Pond Monitoring System in Aqua: వారందరూ భవిష్యత్ ఇంజినీర్లు. భీమవరం విష్ణు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో 2, 3 ఏడాదుల విద్యార్థులే. ఆక్వాతో సంబంధంల లేని కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్లంతా రైతులకు ప్రయోజనం చేకూర్చే ప్రాజెక్టుపై దృష్టి సారించారు. జాతీయ స్థాయిలో మొదటి స్థానంలో నిలిచారు. ఇంతకీ అది ఏంటో తెలుసుకుందాం.
ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో ఆక్వా సాగులో ఏరియేటర్లు ఎంతో ప్రధానమైనవి. కొన్నిసార్లు అవి అకస్మాత్తుగా ఆగిపోతాయి. అలాంటప్పుడు రొయ్యకు ఆక్సిజన్ అందకపోతే చనిపోతుంది. ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితి నుంచి రైతుకు బాసటగా ఉండేలా పాండ్ మోనిటరింగ్ సిస్టం కనిపెట్టారు ఆ విద్యార్థులు.
ఎలా పనిచేస్తుందంటే: తొలుత పాండ్ మోనిటరింగ్ సిస్టం యాప్ను ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఎస్టీఎం 22, స్మార్ట్ సినర్జీస్ ఐవోటీ సొల్యూషన్స్, జీపీఎంఎస్-1, కంప్రెషర్లతో తయారు చేసింది కావడంతో రైతుల ఫోన్ నంబర్లను ఇందులో చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైనా సరే ఏరియేటర్లు ఆగిపోతే రైతు ఫోన్లో అలారం మోగుతుంది. దాంతో వెంటనే వారు అప్రమత్తం అయ్యేందుకు వీలుంటుంది. మొబైల్లో ఉంచిన సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థతో ఆటోమేటిక్గా ఏరియేటర్లు ఆన్ చేసుకోవచ్చు.
6 నెలల కష్టం: రైతుల దగ్గరకు వెళ్లి ఇబ్బందులు తెలుసుకున్నారు. ఆ తర్వాత వారికి వచ్చిన ఆలోచనే ఇది. దీన్ని కార్యరూపంలోకి తీసుకురావడానికి 6 నెలలు పట్టింది. ఈ యాప్ను ఇప్పటికే 20 మంది రైతులు ఉపయోగిస్తున్నారు. దీన్ని హైదరాబాద్లో ఈ నెల 1న నిర్వహించిన టై యూ-2025 టోర్నమెంటు గ్రాండ్ ఫినాలేలో ప్రదర్శించారు. అక్కడకు 300కు పైగా ప్రాజెకుల్లో ప్రథమంలో నిలిచి రూ.లక్ష బహుమతి సాధించారు. రొయ్యకు ఊపిరి పోసే జీపీఎంఎస్-1 పరికరాన్ని జి.మణిదీప్, కె.ధనుంజయ్, సీహెచ్ భరత్సాయి, పి.సత్య ఆనందరాజు, కె. జార్జి, సీహెచ్ వంశీకృష్ణ, ఎం.సాయికౌశిక్, వి.హేమశ్రీ రూపొందించారు.
ఇదిలా ఉండగా తుపాను ప్రభావం వల్ల ఆక్వా రంగానికి క్లిష్ట పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. రొయ్య సాగుపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఇప్పటికే గిట్టుబాటు ధరలు లేక సాగుదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. మొంథా తుపాను ప్రభావంతో కురిసిన భారీ వర్షాలకు రొయ్యల చెరువుల్లో ఉప్పు నీటి శాతం తగ్గిపోయింది. వాతావరణంలో చోటు చేసుకున్న మార్పులతో చలి గాలులు వీస్తున్నాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా తగ్గాయి. చెరువుల్లోని పిల్లలు ఒత్తిడికి గురై మేత తీసుకోవడం లేదు. దాంతో నిరంతరాయంగా ఏరియేటర్లు తిప్పాల్సి వస్తోందని రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు.
కనిష్ఠ స్థాయికి ప్రాణవాయువు: సాధారణంగా రొయ్యలకు చెరువుల్లో ప్రాణవాయువు స్థాయి 5 పీపీఎం ఉండాలి. వాతావరణ మార్పుల కారణంగా చెరువులు అధిక శీతలీకరణకు గురై రాత్రి పూట ప్రాణ వాయువు స్థాయి పడిపోతోంది. అటువంటి పరిస్థితుల్లో చెరువుల్లో రొయ్యలు తీవ్ర ఒత్తిడికి గురై తేలిపోతున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనికి తక్షణ ఉపశమన చర్యగా కాల్షియం పెరాక్సైడ్ మందు ఎకరానికి కిలో చొప్పున చల్లుకోవాలని ఉండిలోని కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం మత్స్య శాస్త్రవేత్త ఎ.శ్రీనివాసరావు తెలిపారు.
