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లేఖ రాయించి, పురుగుల మందు తాగించి హత్య చేసిన లెక్చరర్​

తనకు పెళ్లైనా, ప్రేమ పేరుతో లెక్చరర్​ విద్యార్థిని నమ్మించాడు. గడి మందు తాగించి చనిపోయేలా చేసి, నేరం తనపైకి రాకుండా మూడో వ్యక్తిపైకి వెళ్లేలా లేఖ రాయించాడు. సాంకేతిక ఆధారాలతో పోలీసులు కేసును ఛేదించారు.

Engineering Student Akshitha Murder Case
Engineering Student Akshitha Murder Case (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 21, 2026 at 1:16 PM IST

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Engineering Student Akshitha Murder Case : విద్య బుద్ధులు నేర్పించాల్సిన గురువే దారి తప్పాడు. అప్పటికే తనకు వివాహమైనా, ప్రేమ పేరుతో విద్యార్థిని నమ్మించాడు. అనంతరం ఆమె మరొకరితో చనువుగా ఉంటుందన్న కారణంతో మనసులో పగ పెంచుకున్నాడు. ప్లాన్​ ప్రకారం గడ్డి మందు తాగించి చనిపోయేలా చేశాడు. అంతకన్నా ముందే నేరం తనపైకి రాకుండా మూడో వ్యక్తిపైకి వెళ్లేలా లెటర్​ రాయించాడు. ఈ ఘటన పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరిఖనిలో జరిగింది. పోలీసులు ఈ నెల 12న జరిగిన యువతి ఆత్మహత్య కేసును ఛేదించారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

అసలేం జరిగిందంటే?

సుల్తానాబాద్‌ మండలం గర్రెపల్లికి చెందిన జెట్టి నవీన్‌(38) మంచిర్యాల జిల్లా నస్పూర్‌లోని శ్రీరాంపూర్‌ పాలిటెక్నిక్‌ కళాశాలలో కాంట్రాక్టు లెక్చరర్‌గా పని చేస్తున్నాడు. 3 ఏళ్ల కిందట గర్రెపల్లికే చెందిన తాండ్ర అక్షితరాణి(20) అదే కళాశాలలో డిప్లొమా కోర్సులో చేరింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రేమిస్తున్నానంటూ నవీన్‌ ఆమెను వెంట తిప్పుకొన్నాడు. అక్షితరాణికి అతడికి అప్పటికే పెళ్లయి ఇద్దరు పిల్లలున్న విషయం తెలియదు. నవీన్​, భార్యతో విభేదాలు రావడంతో వేరుగా ఉంటున్నారు. ఒకే ఊరు కావడంతో అక్షితరాణి అతడిని నమ్మింది. ఈ విషయం గర్రెపల్లిలో తెలియడంతో ఆమె కుటుంబం గోదావరిఖనికి వచ్చి ఉంటోంది. డిప్లొమా పూర్త అయిన తర్వాత అక్షిత హైదరాబాద్‌ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఇంజినీరింగ్‌లో చేరింది. సెకండ్​ ఇయర్​ చదువుతూ ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో క్షేత్రస్థాయి శిక్షణలో భాగంగా మరికొందరు విద్యార్థులతో కలిసి గోదావరిఖనిలోని సింగరేణి రెండో గనికి వచ్చింది.

తెలియకుండా యాప్​ ఇన్​స్టాల్​ చేసిన నవీన్​

12 రోజుల పాటు ట్రైనింగ్‌ తీసుకోగా వీరి బృందానికి మెంటార్‌గా అదే గనిలో ఓవర్‌మెన్‌గా పని చేసే మంచిర్యాల జిల్లా బెల్లంపల్లికి చెందిన బొమ్మకంటి రవికుమార్‌ వ్యవహరించాడు. ఈ క్రమంలో అక్షితరాణితో పరిచయం పెంచుకుని చనువుగా మెలిగాడు. అక్షితరాణి ఫోన్‌కు వచ్చే మెసేజ్‌లన్నీ తన ఫోన్‌కు వచ్చేలా నవీన్‌ గతంలోనే ఆమెకు తెలియకుండా అందులో యాప్‌ ఇన్‌స్టాల్‌ చేశాడు. దీంతో ఆమె ఎవరితో మాట్లాడుతోంది, ఎవరితో చాటింగ్‌ చేస్తుందో తెలుసుకున్నాడు.

అక్షితరాణిపై పగ పెంచుకున్న టీచర్​

రవికుమార్‌తో చనువుగా ఉంటున్న విషయం తెలిసి ఆమెపై పగ పెంచుకున్నాడు. రవికుమార్‌ తనపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డాడంటూ అక్షితతో సింగరేణి అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయించాడు. అయితే ఆధారాలు లేవని వారు చర్యలు తీసుకోలేదు. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించినా అక్షిత చేయలేదు. ఆ తర్వాత ఆమె ఇంట్లో విషయం తెలియడంతో చదువు మాన్పించి, హైదరాబాద్​లోని ఓ కంప్యూటర్‌ సెంటర్‌లో ఉద్యోగంలో జాయిన్​ చేశారు.

ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరించే యత్నం

ఈ నేపథ్యంలో ఆమెను హత్య చేసి ఆ నేరం రవికుమార్‌పైకి నింద పడేలా నవీన్‌ పథకం పన్నాడు. సెప్టెంబర్​12న కళాశాలకు వెళ్లేటప్పుడు స్నేహితుడి వద్ద గడ్డిమందు తీసుకొని బాటిల్‌లో నింపాడు. సాయంత్రం అక్షితకు ఫోన్‌ చేసి రామగుండంలోని ఎఫ్‌సీఐ అడ్డరోడ్డు వద్దకు రమ్మన్నాడు. ఆమె రాగానే కారులో ఎక్కించుకుని తిప్పుతూ గొడవపడ్డాడు. ఆత్మహత్యాయత్నం చేస్తే రవికుమార్‌పైకి కేసు వెళ్తుందని అక్షితతో గడ్డి మందు తాగించాడు. తనపై రవికుమార్‌ లైంగిక దాడికి పాల్పడటం వల్లే తాను ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నట్లు ఆమె చేత లేఖ రాయించి ఆమె ఫోన్‌లోనే ఫొటో తీయించాడు.

అనంతరం అక్షిత అపస్మారక స్థితికి చేరుకునే వరకు కారులోనే తిప్పిన నవీన్‌ ఇక బతికే అవకాశం లేదని నమ్మకం వచ్చాక ఆమె ఫోన్‌ నుంచే అక్షిత తండ్రికి ఫోన్‌ చేశాడు. 'మీ కూతురు ఆత్మహత్యా యత్నం చేసిందని' సమాచారం ఇచ్చి కారులో వారి ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు. అప్పటికే ఆమె అపస్మారక స్థితికి చేరుకోగా తల్లిదండ్రులతో కలిసి గోదావరిఖని సర్కార్​ ఆసుపత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ 13వ తేదీన బాధితురాలు మృతి చెందింది.

సాంకేతిక ఆధారాలతో గుర్తింపు

ఆత్మహత్యకు ముందు బాధితురాలి ఫోన్​లో దొరికిన లెటర్​ ఆధారంగా రవికుమార్​పై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. అనంతరం సీసీ ఫుటేజీల్లో ఎఫ్​సీఐ అడ్డరోడ్డు వద్ద నవీన్​ కారులో అక్షిత ఎక్కిన విషయాన్ని గుర్తించారు. నవీన్​ కాల్​డేటా, కాల్​ రికార్డింగ్​, ఇతర సాంకేతిక ఆధారాలను సేకరించారు. దీంతో నవీన్​ను అదుపులోకి తీసుకొని విచారణ చేయడంతో ఆమెను హత్య చేసింది అతడేనని అంగీకరించాడు.

ఆదివారం ప్రధాన నిందితుడు జెట్టి నవీన్​తో పాటు బొమ్మకంటి రవికుమార్​ను గోదావరిఖని వన్​ టౌన్​ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నవీన్​ కారు, ల్యాప్​టాప్​ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం రవికుమార్​పై వచ్చిన ఆరోపణపై మరింత లోతుగా విచారణ సాగుతోందని, మరి ఇందులో సింగరేణి అధికారుల నిర్లక్ష్యం ఏమైనా ఉందా? అనే కోణంలోనూ విచారణ చేస్తామని డీసీపీ రాంరెడ్డి పేర్కొన్నారు.

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