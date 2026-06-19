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నేటి నుంచే ఇంజినీరింగ్‌ కౌన్సెలింగ్‌ - జూన్ 25 నుంచి వెబ్​ ఆప్షన్లు

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 37 సహాయ కేంద్రాలు - కొత్తగా హుస్నాబాద్‌ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలో సెంటర్‌ - 25వ తేదీ నుంచి వెబ్‌ ఆప్షన్లకు అవకాశం - జులై 10లోపు మొదటి విడత సీట్ల కేటాయింపు

counselling for engineering
Engineering Counseling 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 19, 2026 at 10:27 AM IST

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Engineering Counseling-2026 For B.Tech Admissions : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంజినీరింగ్‌ కోర్సులో ప్రవేశానికి కౌన్సెలింగ్‌ ప్రక్రియ ఈరోజు నుంచి ప్రారంభం కానుంది. విద్యార్థులు ఈరోజు నుంచి స్లాట్‌ బుకింగ్ చేసుకోవచ్చని అధికారులు తెలిపారు. 22వ తేదీ నుంచి పది, ఇంటర్‌ విద్యార్హత, క్యాస్ట్​, ఇన్​కమ్ ధ్రువపత్రాల పరిశీలనకు హాజరు కావాలి. దీనికోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 37 హెల్ప్‌లైన్‌ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేశారు.

కాలేజీలు, కోర్సుల కోసం వెబ్​ ఆప్షన్లు : ఈసారి కొత్తగా ఉమ్మడి కరీంనగర్​ జిల్లాలోని శాతవాహన వర్సిటీ పరిధిలోని హుస్నాబాద్‌ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలో సైతం సెంటర్‌ను కేటాయించినట్లు ఎప్‌సెట్‌ ప్రవేశాల కన్వీనర్, సాంకేతిక విద్యాశాఖ కమిషనర్‌ శ్రీదేవసేన వెల్లడించారు. సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ పూర్తయితేనే కన్వీనర్‌ కోటాలో కౌన్సెలింగ్‌ ద్వారా సీటు కోసం పోటీపడేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. జూన్ 25వ తేదీ నుంచి విద్యార్థులు తమకు ఆసక్తి ఉన్న కళాశాలలు, కోర్సులను ఎంచుకునేందుకు వెబ్‌ ఆప్షన్లు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.

ఇదీ షెడ్యూల్‌...

  • జూన్‌ 19 నుంచి 28: ప్రాసెసింగ్‌ ఫీజు చెల్లించి స్లాట్‌ బుక్‌ చేసుకోవాలి.
  • 22 నుంచి 29 : సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్.
  • జూన్‌ 25 నుంచి జులై 01: వెబ్‌ ఆప్షన్ల ఎంపిక ప్రక్రియ.
  • జులై 4వ తేదీలోపు : మాక్‌ కౌన్సెలింగ్‌ సీట్ల కేటాయింపు ఉంటుంది.
  • జులై 5 నుంచి 7 : అవసరమైతే వెబ్‌ ఆప్షన్లు మార్చుకోవడం, లేదంటే మాక్‌ కౌన్సెలింగ్‌ ఆప్షన్లే ఫైనల్‌ వంటివి చేసుకోవచ్చు.
  • జులై 10లోపు : ఫస్ట్ ఫేజ్ సీట్ల కేటాయింపు

24వ తేదీ నాటికి స్పష్టత : ఈసారి ఎప్‌సెట్‌ ఇంజినీరింగ్‌ పరీక్షలో 1,44,704 మంది కనీస అర్హత మార్కులు సాధించారు. సాధారణంగా ప్రతి ఏటా 90 వేల నుంచి 95 వేల మంది కౌన్సెలింగ్‌కు హాజరవుతుండగా దాదాపు 80 వేల మంది ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో సీట్లు పొందుతున్నారు. గత ఏడాది కన్వీనర్‌ కోటా కింద సుమారు 92 వేల సీట్లు ఉన్నాయి. ప్రస్తుత సంవత్సరానికి సీట్ల పూర్తి వివరాలు ఈ నెల 24వ తేదీ నాటికి తేలనుంది.

వార్షికాదాయం రూ.2.50 లక్షల లోపు ఉంటేనే ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ : కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ.2.50 లక్షల లోపు ఉంటేనే ప్రభుత్వం ఏ విద్యార్థికైనా ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ చెల్లించనుంది. సంబంధిత తహసీల్దారు ఇచ్చిన తాజా ఇన్​కమ్​ సర్టిఫికెట్‌ను సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ సందర్భంగా అధికారులకు సమర్పిస్తేనే ఉపకార వేతనాలను పొందేందుకు విద్యార్థులు అర్హులు అవుతారు. గ్రామీణ, పట్టణ, నగర అన్ని ప్రాంతాలవారికీ ఇదే నిబంధన వర్తింస్తుందని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.

వారికి మొత్తం ప్రభుత్వమే చెల్లింపు : ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీ విద్యార్థులకు ఫీజు ఎంత ఉన్నా ప్రస్తుతం ఆ మొత్తాన్ని ప్రభుత్వమే రీయింబర్స్‌మెంట్‌ ద్వారా చెల్లిస్తుంది. రాష్ట్ర, కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోని జూనియర్‌ కళాశాలల్లో ఇంటర్‌ చదివి, ఎప్‌సెట్‌లో ర్యాంకు సాధించిన వారికి కూడా పూర్తి బోధనా రుసుములను సర్కారే చెల్లిస్తుంది. 10 వేలలోపు ర్యాంకు పొందిన వారికి మాత్రమే సామాజికవర్గాలతో సంబంధం లేకుండా పూర్తి ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ను చెల్లించేందుకు అవకాశం ఉంది.

వారం రోజుల్లోనే ఫలితాలు : ఎప్‌సెట్ (EAPCET) ఫలితాలను మే 17వ తేదీన అధికారులు విడుదల చేశారు. గతేడాది కంటే ఇంజినీరింగ్‌లో ఈసారి 0.1 శాతం ఉత్తీర్ణత పెరిగింది. ఇంజినీరింగ్‌ విభాగంలో 1,97,241 మంది విద్యార్థులు పరీక్షకు హజరుకాగా 1,44,704 మంది మంది విద్యార్థులు అర్హత సాధించారు. అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ స్ట్రీమ్‌లో 84,954 మంది విద్యార్థులు పరీక్ష రాస్తే, 73,294 మంది ప్రవేశాలకు అర్హత సాధించారు. ఈసారి ఎప్​సెట్​ పరీక్షలు ముగిసిన వారం రోజుల్లోనే ఫలితాలను ప్రకటించారు.

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