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ఇంజినీరింగ్ ఫీజుల్లో గందరగోళం - ఆందోళనలో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు

ఎంతకూ తెగని ఇంజినీరింగ్​ కాలేజీ ఫీజులు - అయోమయస్థితిలో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు - విడతల వారీగా హైకోర్టును ఆశ్రయిస్తున్న కళాశాలలు

Engineering College Fees
Engineering College Fees (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 21, 2026 at 12:39 PM IST

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Engineering College Fees : రాష్ట్రంలోని ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో ఫీజుల వ్యవహారం ఇంకా ఓ కొలిక్కి రాలేదు. ఏ కాలేజీ ఎంత ఫీజు వసూలు చేస్తుందో తెలియక విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు సతమతమవుతున్నారు. విషయంపై సరైన క్లారిటీ లేక గందరగోళ పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నారు. ఏ కళాశాల ఎప్పుడు హైకోర్టుకు వెళుతుందో, ఎప్పుడు ఏ తీర్పు వస్తుందోనని తెలియక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. విద్యాశాఖ సైతం ఇంజినీరింగ్ కౌన్సెలింగ్​లో షరతులు వర్తిస్తాయని నిబంధన విధిస్తుండటం ఫీజులపై అయోమయానికి తెర లేపింది.

ప్రతి మూడేళ్లకొకసారి ఫీజుల సమీక్ష : రాష్ట్రంలో ప్రతి మూడేళ్లకు ఒకసారి ఫీజులను తెలంగాణ ప్రవేశాలు, రుసుముల నియంత్రణ కమిటీ(టీఏఎఫ్​ఆర్​సీ) సమీక్షిస్తుంది. దీని ప్రకారం 2025-26 నుంచి 2027-28 విద్యా సంవత్సరం వరకు కొత్త ఫీజులను గత సంవత్సరం ఖరారు చేశారు. అప్పుడు మొదటగా పలు కాలేజీల ఫీజులను ఈ కమిటీ పెంచింది. దీనిపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి అసంతృప్తి వ్యక్తం చేయడంతో విద్యాశాఖ ఉన్నతాధికారులు ఫీజులు ఖరారు చేయడానికి కొత్త కొలమానాలను రూపొందించారు. దీని ప్రకారం 160 కళాశాలలకు కొత్త ఫీజులను ఖరారు చేసింది.

తొలుత నిర్ణయించిన ఫీజులనే అమలు : 19 కళాశాలలకు పాత ఫీజు కంటే తగ్గగా 70 కాలేజీలకు అప్పటి వరకున్న ఫీజును నిర్ణయించారు. టీఏఎఫ్​ఆర్​సీ నిర్ణయించిన ఫీజులు తమకు సమ్మతం కాదని 11 కళాశాలలు హైకోర్టును ఆశ్రయించాయి. దీంతో కోర్టు మొదట నిర్ణయించిన ఫీజునే అమలు చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. తాజాగా ఇంకో ఏడు కాలేజీలూ హైకోర్టును ఆశ్రయించగా వాటి ఫీజులపై మరోసారి విచారణ జరపాలని న్యాయస్థానం టీఏఎఫ్​ఆర్​సీని ఆదేశించింది. జులై 10 లోపు ఇంజినీరింగ్ తొలి విడత సీట్లను కేటాయించనున్నారు. కానీ మరో 10 నుంచి 15 కళాశాలలు హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేయనున్నాయని ఇంజినీరింగ్ యాజమాన్యాల సంఘం నేత పేర్కొన్నారు.

షరతులు విధించి మరీ కౌన్సెలింగ్ : కళాశాలలు విడతల వారీగా హైకోర్టును ఆశ్రయిస్తుండటంతో విద్యాశాఖ గత విద్యా సంవత్సరంలో పాటించిన షరతులే విధించింది. ప్రస్తుతానికి గతంలో నిర్ణయించిన ఫీజునే చెల్లించాలని, ప్రభుత్వం, హైకోర్టుల ఆదేశాల ఆధారంగా చివరి ఫీజు ఉంటుందని ప్రవేశాల కన్వీనర్​ వెబ్​సైట్​లో నోటీస్​ పెట్టనున్నారు. మరోవైపు విద్యాశాఖ సైతం న్యాయస్థానం తీర్పును సవాల్ చేయనుంది.

బీటెక్​ సీట్లు పెరిగే అవకాశం : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ సంవత్సరం బీటెక్​ సీట్ల సంఖ్య కొంత పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీనిపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి తుది నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది. గత సంవత్సరం కన్వీనర్, యాజమాన్యం కోటా సీట్లు మొత్తం 1,25,345 ఉన్నాయి. ఈసారి అందుబాటులోకి వచ్చిన కొత్త కోర్సులు, ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న కోర్సుల్లో అదనపు సీట్ల కోసం పలు కాలేజీలు అఖిల భారత సాంకేతిక విద్యామండలికి దరఖాస్తు చేశాయి. దీంతో 15 వేల సీట్లను ఏఐసీటీఈ మంజూరు చేసింది.

కొత్త కోర్సులు, అదనపు సీట్లు వస్తే తనిఖీ చేయాల్సిందే : జేఎన్​టీయూహెచ్​, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలను తనిఖీ చేసినా, గత సంవత్సరం బ్రాంచీలు, సీట్ల ఆధారంగానే పూర్తి చేశాయి. ప్రస్తుతం కొత్త కోర్సులు, అదనపు సీట్లు వస్తే మళ్లీ తనిఖీ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ అదనపు సీట్లకు అనుగుణంగా అధ్యాపకులు, ల్యాబ్​లు, ఇతర నిబంధనలు పాటిస్తేనే కొత్త సీట్లకు అనుమతి దక్కుతుంది. ఒకవేళ అదనపు సీట్లు వచ్చినా రెండో విడత కౌన్సిలింగ్​లో మాత్రమే అవి చేరే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. జూన్​ 19 నుంచి మొదటి విడత కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియ మొదలవుతుంది. 25 నుంచి వెబ్​ ఆప్షన్లు ఇచ్చుకోవచ్చు. గత సంవత్సరంలోనూ రెండో విడత కౌన్సిలింగ్​లోనే 7,650 సీట్లకు సర్కారు అనుమతి ఇచ్చింది.

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