హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లకు షాకిస్తున్న ఎన్ఫోర్స్మెంట్ విభాగం
వాణిజ్య సిలిండర్లు లభించకపోవడంతో అడ్డదారులు తొక్కుతున్న పలు హోటల్ యాజమాన్యాలు - నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్మూర్లోని హోటళ్లపై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారుల ఆకస్మిక దాడులు - సుమారు 65 డొమెస్టిక్ సిలిండర్లు స్వాధీనం
Published : March 13, 2026 at 3:09 PM IST
LPG Cylinders Issue Nizamabad : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లకు వాణిజ్య సిలిండర్ల సరఫరాను నిలిపివేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేయడంతో ఒక్కసారిగా సమస్యలు తలెత్తాయి. చేసేదేంలేక హోటల్ యాజమాన్యాలు చాలా వరకు పక్కదారులు తొక్కాయి. వాణిజ్య సిలిండర్లు లభించకపోవడంతో వారంతా డొమెస్టిక్ సిలిండర్లను వాడటం ప్రారంభించారు. ఈ విషయం అధికారులకు తెలియడంతో ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు. వివరాల్లోకి వెళితే,
హోటళ్లలో డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్లు : నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్మూర్ పట్టణంలో హోటళ్లు, టిఫిన్ సెంటర్లు, బార్ అండ్ రెస్టారెంట్లపై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారుల ఆకస్మిక దాడులు నిర్వహించారు. సాధారణ ప్రజలు ఇంటి అవసరాలకు డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్లను వినియోగిస్తారు. అయితే వాణిజ్య అవసరాలకు డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్లను వినియోగిస్తున్నారని వచ్చిన సమాచారంతో అధికారులు ఈ తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్మూర్ పట్టణంలోని పలు హోటళ్లు, టిఫిన్ సెంటర్లు, బార్ అండ్ రెస్టారెంట్లలో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు విస్తృతంగా తనిఖీలు నిర్వహించారు.
తనిఖీల్లో డొమెస్టిక్ సిలిండర్లు స్వాధీనం : వాణిజ్య అవసరాలకు డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్లను ఉపయోగిస్తున్నారని వచ్చిన ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో ఈ దాడులు చేపట్టినట్లు అధికారులు తెలిపారు. తనిఖీల సమయంలో హోటళ్లలో సుమారు 50 డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్లను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాణిజ్య వినియోగానికి కేవలం కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్లనే ఉపయోగించాలని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. డొమెస్టిక్ సిలిండర్లను వాణిజ్య అవసరాలకు ఉపయోగిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుని కేసులు నమోదు చేస్తామని హోటల్ యాజమాన్యాలకు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు హెచ్చరించారు.
నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ పట్టణంలోని దీపక్ స్వీట్ హోమ్పై సివిల్ సప్లయ్ అధికారుల దాడులు నిర్వహించారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వాడుతున్న 15 గృహ వినియోగ (డొమాస్టిక్) సిలిండర్లను అధికారులు సీజ్ చేశారు. యుద్ధం నేపథ్యంలో గ్యాస్ దొరుకుతుందా లేదా అని వినియోగదారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. దీంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. హోటళ్లలో గృహ వినియోగానికి వాడే గ్యాస్ బండలను స్వాధీనం చేసుకుంటున్నారు.
వంట గ్యాస్కు కొరత లేదు : వంట గ్యాస్ కృత్తిమ కొరత సృష్టిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి హెచ్చరించారు. బ్లాక్ మార్కెట్ చేసినా గృహ వినియోగదారులకు ఏవిధంగా అసౌకర్యం కలిగించినా ఉపేక్షించేది లేదని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలో వంట గ్యాస్కు కొరత లేదని ప్రజలు ఆందోళన పడవద్దని ఆయన తెలిపారు.
అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ : వంట గ్యాస్, వేసవిలో నీటి ఎద్దడి, 99 రోజుల ప్రజాపాలన - ప్రగతి ప్రణాళికపై కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు, పోలీస్ కమిషనర్లతో మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. గృహ వినియోగదారులకు సరిపోయేంత గ్యాస్ను సరఫరా చేస్తామని ప్రజల్లో నెలకొన్న అపోహలను తొలగించేలా కలెక్టర్లు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన ఆదేశించారు. ఆసుపత్రులు, ప్రభుత్వ హాస్టళ్లకు సరిపడా గ్యాస్ సరఫరా చేయాలని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, సీఎస్ రామకృష్ణరావు, పౌర సరఫరాల శాఖ కమిషనర్ స్టీఫెన్ రవీంద్ర, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
"వంట గ్యాస్ కృత్తిమ కొరత సృష్టిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవు. బ్లాక్ మార్కెట్ చేసినా గృహ వినియోగదారులకు ఏవిధంగా అసౌకర్యం కలిగించినా ఉపేక్షించేది లేదు. రాష్ట్రంలో వంట గ్యాస్కు కొరత లేదు, ప్రజలు ఆందోళన పడవద్దు. గృహ వినియోగదారులకు సరిపోయేంత గ్యాస్ను సరఫరా చేస్తామని ప్రజల్లో నెలకొన్న అపోహలను తొలగించేలా కలెక్టర్లు చర్యలు తీసుకోవాలి. ఆసుపత్రులు, ప్రభుత్వ హాస్టళ్లకు సరిపడా గ్యాస్ సరఫరా చేయాలి" - ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి
