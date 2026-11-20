ఖానాపూర్ మాజీ ఎమ్మెల్యే రేఖానాయక్ నివాసంలో ఈడీ సోదాలు
Former khanapur MLA House ED Raid : ఖానాపూర్ మాజీ ఎమ్మెల్యే రేఖానాయక్ నివాసంలో ఈడీ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు. గతంలో ధాన్యం కొనుగోళ్లలో అవకతవకలు జరిగాయని, దానిపై తనిఖీలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం.
Published : November 20, 2026 at 11:29 AM IST
నిర్మల్ జిల్లా ఖానాపూర్ పట్టణంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే రేఖానాయక్ నివాసంలో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డెైరెక్టరేట్ (ఈడీ) అధికారులు సోదాలు చేపట్టారు. గతంలో ఖానాపూర్, జగిత్యాల ప్రాంతాల్లో ధాన్యం కొనుగోళ్లకు సంబంధించి అవకతవకలు జరిగాయనే ఆరోపణలు, ప్రభుత్వానికి చెల్లించాల్సిన సొమ్ము చెల్లించలేదనే అంశాలపై ఈ తనిఖీలు చేపట్టినట్లు సమాచారం.
రేఖానాయక్ 2014 నుంచి వరుసగా రెండుసార్లు బీఆర్ఎస్ తరఫున ఖానాపూర్ ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశారు. ఆమె భర్త శ్యామ్నాయక్ రవాణా శాఖలో మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్గా పనిచేస్తూ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. గత ఎన్నికల్లో ఆసిఫాబాద్ నుంచి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి ఓటమి పాలయ్యారు. అయితే ప్రస్తుతం ఈడీ సోదాల నేపథ్యంలో ఖానాపూర్లో రాజకీయవర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. సోదాలకు సంబంధించి అధికారికంగా పూర్తి వివరాలు వెల్లడికావాల్సి ఉంది.