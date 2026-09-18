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వైఎస్సార్సీపీ నేత అంబటి రాంబాబుకు ఈడీ నోటీసులు - 11న విచారణకు రావాలని ఆదేశాలు

వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన లిక్కర్ కుంభకోణం, మద్యం రవాణా సబ్‌ కాంట్రాక్టుల వ్యవహారంలో ఆ పార్టీ నేత, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుకు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్(ఈడీ) అధికారులు నోటీసులు ఇచ్చారు.

వైఎస్సార్సీపీ నేత అంబటి రాంబాబుకు ఈడీ నోటీసులు
వైఎస్సార్సీపీ నేత అంబటి రాంబాబుకు ఈడీ నోటీసులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 7:44 PM IST

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ED Notices to YSRCP Leader Ambati Rambabu : వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన లిక్కర్ కుంభకోణం, మద్యం రవాణా సబ్‌ కాంట్రాక్టుల వ్యవహారంలో ఆ పార్టీ నేత, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుకు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ - ఈడీ అధికారులు నోటీసులు ఇచ్చారు. ఈ నెల 11న విచారణకు హాజరుకావాలని ఇప్పటికే నోటీసులు ఇచ్చామన్న ఈడీ అధికారులు ఈ విషయాన్ని ఫోన్‌ ద్వారా కూడా అంబటి రాంబాబుకు తెలియజేసినట్లు వెల్లడించారు. ఐతే తనకు ఎలాంటి నోటీసులు అందలేదని అంబటి రాంబాబు ఈడీ అధికారులకు తెలిపినట్లు సమాచారం. దీనిపై స్పందించిన అధికారులు విచారణలో భాగంగా ఈడీ కార్యాలయానికి రావాలని అంబటి రాంబాబుకు సూచించినట్లు తెలుస్తోంది.

వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో జరిగిన లిక్కర్ కుంభకోణంలో మద్యం రవాణా సబ్‌-కాంట్రాక్టుల వ్యవహారంలో అంబటి రాంబాబుకు చెందిన బినామీ కంపెనీల ప్రమేయం ఉందంటూ వచ్చిన ఆరోపణల ఆధారంగా ఈడీ విచారణ జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే అంబటి రాంబాబుకు నోటీసులు ఇచ్చినట్టుగా సమాచారం. ఈ కేసులో ఇప్పటికే మాజీ మంత్రి కారుమూరి నాగేశ్వరరావును సిట్, ఈడీ అధికారులు విచారించి అరెస్ట్ చేశారు. ఈ తాజా పరిణామాలతో మద్యం కుంభకోణంలో అంబటి రాంబాబు పాత్రపై లోతైన విచారణ చేసే అవకాశం ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది.

కారుమూరికి ఈనెల 25 వరకు రిమాండ్ : రాష్ట్రంలో మద్యం రవాణా టెండర్ల కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి కారుమూరి నాగేశ్వరరావును అరెస్ట్ చేసి విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టులో సిట్ అధికారులు హాజరుపరిచారు. ఈ క్రమంలో ఆయన రిమాండ్​పై న్యాయస్థానం విచారణ జరిపి కారుమూరికి ఈనెల 25 వరకు రిమాండ్ విధించడంతో పాటు హైదరాబాద్ చంచల్​గూడ జైలుకు తరలించాలని ఉత్తర్వులిచ్చింది. దీంతో నిందితుడ్ని హైదరాబాద్ తరలించారు.

ఏసీబీ కోర్టులో పీటీ వారెంట్ పిటిషన్ : మద్యం రవాణా కేసులో ఇప్పటికే కారుమూరి నాగేశ్వరరావును ఈడీ అధికారులు అరెస్ట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం ఆయన హైదరాబాద్ జైల్లో జ్యుడీషియల్ రిమాండ్​లో ఉన్నారు. కారుమూరిని అరెస్ట్ చేసేందుకు అనుమతించాలని కోరుతూ ఇటీవల సిట్ అధికారులు విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టులో పీటీ వారెంట్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ పిటిషన్​పై విచారణ చేపట్టిన కోర్టు ఈనెల 17న కారుమూరిని కోర్టులో హాజరుపరచాలని ఆదేశాలిచ్చింది. దీంతో సిట్ అధికారులు నిన్న(గురువారం) కారుమూరిని హాజరుపరిచారు. అనంతరం కారుమూరికి కోర్డు ఈనెల 25 వరకు రిమాండ్ విధించింది.

కేసు వివరాలు : లిక్కర్ స్కాంలో వేల కోట్లు కొల్లగొట్టిన వైఎస్సార్సీపీ ముఠా మద్యం రవాణా కాంట్రాక్టులో కూడా దోపిడీకి తెగబడిందని ఏపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన సిట్‌ ప్రాథమికంగా గుర్తించింది. ఈ కుంభకోణంపై ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో కేసు నమోదుచేసి దర్యాప్తు చేస్తోంది. ఈ స్కాంలో మనీలాండరింగ్‌కు పాల్పడినట్లు గుర్తించిన ఈడీ కొన్ని నెలల కిందట ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ కేస్‌ ఇన్ఫర్మేషన్‌ రిపోర్ట్‌ (ఈసీఆర్​) నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టింది.

మద్యం రవాణా కుంభకోణం కేసు - కారుమూరికి ఈనెల 25 వరకు రిమాండ్

మద్యం కుంభకోణం కేసు - నిందితుడు షేక్‌ సైఫ్‌ అహ్మద్‌ను లొంగిపోవాలన్న ఏసీబీ కోర్టు

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అంబటి రాంబాబుకు ఈడీ నోటీసులు
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