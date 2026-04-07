ETV Bharat / state

ఒక్క ఏడాదిలోనే వేల కోట్లు దోచేసిన సైబర్‌ నేరగాళ్లు - వారి అంతిమ లబ్ధిదారు ఎవరు?

దేశవ్యాప్తంగా రూ.35 వేల కోట్ల మళ్లింపుపై ఈడీ ఆరా - ఖాతాదారులకు నోటీసులిచ్చే అవకాశం - నేరగాళ్లు సమకూర్చుకున్న ఆస్తులను జప్తు చేసేందుకు సిద్ధమైన ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌

CYBERCRIMES BENEFICIARIES
CYBERCRIME CRIMINALS (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 7, 2026 at 10:32 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Enforcement Directorate On Cybercrime Criminals : రోజురోజుకు అంతకంతకూ పెరిగిపోతున్న సైబర్‌ నేరాల అంతిమ లబ్ధిదారులు ఎవరో తేల్చడంపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌(ఈడీ) అధికారులు దృష్టి సారించారు. మాయమాటలతో అమాయకులు బ్యాంకు ఖాతాలను కొల్లగొట్టి దారి మళ్లించిన నిధులు, తద్వారా నేరగాళ్లు సమకూర్చుకున్న ఆస్తులను జప్తు చేసే దిశగా పావులు కదుపుతోంది. దర్యాప్తులో భాగంగా ఆయా ఖాతాదారులకు నోటీసులిచ్చి విచారణ చేయనుంది. కొన్నేళ్లుగా దేశవ్యాప్తంగా సైబర్‌ నేరాలు భారీ స్థాయిలో నమోదవుతున్నాయి.

వేల కోట్లను దోచేస్తున్నారు : పల్లె, పట్టణమనే తేడా లేకుండా అవకాశమున్న ప్రతిచోటా ప్రతి ఒక్కరిపై సైబర్‌ నేరగాళ్లు పంజా విసిరి అందినకాడికి దోచేస్తున్నారు. అమాయకులు, ఉన్నత విద్యావంతులు, ఉన్నతాధికారులు కూడా వీరి బాధితులు కావడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. హైదరాబాద్‌లో ఓ వ్యక్తి అత్యధికంగా రూ.16 కోట్లు పోగొట్టుకోవడం ఇక్కడ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం. మొత్తంగా సైబర్‌ నేరగాళ్లు 2025లో దేశవ్యాప్తంగా రూ.22,495 కోట్లు, 2024లో రూ.22,845 కోట్లు దోచేశారంటే ఎంత మంది జీవితాలు ప్రశ్నార్థకం అవుతున్నాయో ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు.

ఫిర్యాదులో జాప్యంతో చేయిదాటిపోతూ : సైబర్‌ నేరాలను నియంత్రించేందుకు దర్యాప్తు సంస్థలు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా నేరగాళ్ల మోసాలకు అడ్డుకట్ట మాత్రం పడడంలేదు. ఈ క్రమంలో ఈ తరహా నేరాలను నియంత్రించి, బాధితులకు ఊరట కలిగించేందుకు కేంద్రం ఇండియన్‌ సైబర్‌ క్రైం కోఆర్డినేషన్‌ సెంటర్‌(ఐ4సీ) పేరుతో ప్రత్యేక వ్యవస్థను సైతం ఏర్పాటు చేసింది. మోసం జరిగినట్లు గుర్తించిన వెంటనే 1930 నంబరుకు ఫోన్‌ కాల్​ చేస్తే ఖాతా నుంచి కొల్లగొట్టిన డబ్బు నేరగాడి ఖాతాలో జమకాకుండా ఆపేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది.

ఉత్తరాది రాష్ట్రాల నుంచే జరిగేవి : అయితే చాలామంది ఆలస్యంగా ఫిర్యాదు చేస్తుండటంతో ఫలితం అంతంత మాత్రంగానే ఉంటుంది. దేశవ్యాప్తంగా 2020 నుంచి ఇప్పటివరకూ సైబర్‌ నేరాల కారణంగా బాధితులు సుమారు రూ.55 వేల కోట్లు పోగొట్టుకోగా రూ.8,690 కోట్లను మాత్రమే తిరిగి ఇప్పించగలిగారు. మిగతా సొమ్మును నేరగాళ్లు రకరకాల పద్ధతుల్లో మటుమాయం చేశారు. ఇందులో ముఖ్యమైన 252 కేసుల్లోనే రూ.35,925 కోట్లకుపైగా నగదు దారి మళ్లినట్లు గుర్తించిన ఈడీ తాజాగా వాటిపై దృష్టి కేంద్రికరించింది. ఆయా రాష్ట్రాల పోలీసులు నమోదు చేసిన కేసుల వివరాలను అనాలసిస్​ చేస్తున్నారు. గతంలో రాజస్థాన్, ఝార్ఖండ్, పశ్చిమబెంగాల్, దిల్లీ తదితర ప్రాంతాల నుంచే ఎక్కువ ఈ సైబర్​ నేరాలు జరిగేవి. ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించాయి.

ఆ ఖాతాదారులతో నేరగాళ్లకు సంబంధం ఏంటీ? : ఇటీవల సైబర్‌ సెక్యూరిటీ బ్యూరో అధికారులు ఆకస్మికంగా దాడులు నిర్వహించి దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు చెందిన అనేక మంది నిందితులను అరెస్టు చేశారు. దీనికి సంబంధించిన లావాదేవీలన్నీ బ్యాంకు ఖాతాల ద్వారానే జరిగాయని గుర్తించిన ఈడీ ఆయా ఖాతాదారులను విచారణ చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది. అంతిమంగా డబ్బు ఎవరి ఖాతాలో జమైంది ఆ ఖాతాదారుతో నేరగాళ్లకు ఉన్న సంబంధం ఏమిటి? సొమ్మును దేనికి ఉపయోగించారనే విషయాలపై ఆరా తీయనుంది.

ఆస్తులను జప్తు చేయడంతో బాధితులకు పంపిణీ : అనుమానిత ఖాతాల్లో ఉన్న సొమ్ము, కూడబెట్టుకున్న ఆస్తులను జప్తు చేయడంతోపాటు న్యాయస్థానం ఆదేశాల మేరకు బాధితులకు పంపిణీ చేయాలన్నది ఈడీ దర్యాప్తు ముఖ్య ఉద్దేశం. క్రిప్టోగా మార్చి విదేశాలకు తరలించినట్లు గుర్తిస్తే ఆ ఖాతాలు ఎవరివో తెలుసుకుని తదుపరి చర్యలకు ఉపక్రమిస్తుందని సంబంధిత అధికార వర్గాల తెలిపినట్లు సమాచారం. వృద్ధులు పరువు పోతుందన్న భయంతో సైబర్ నేరగాళ్లు అడిగినంతా నగదు ఇచ్చేస్తున్నారు. పోలీసులు, మీడియా కల్పిస్తున్న అవగాహనతో ఇటీవల వేల కోట్ల డబ్బులు సైబర్ నేరగాళ్లు కాజేస్తుండటం కలకలం సృష్టిస్తోంది.

TAGGED:

CYBERCRIMES IN HYDERABAD
ED ON CYBERCRIME CRIMINALS
CYBERCRIMES BENEFICIARIES
ULTIMATE BENEFICIARIES
CYBERCRIMES BENEFICIARIES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.