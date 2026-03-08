ఏపీ మద్యం కుంభకోణం - రూ.3,500 కోట్ల ముడుపులు కొల్లగొట్టినట్లు నిగ్గు తేల్చిన ఈడీ
వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో జరిగిన మద్యం కుంభకోణంపై ఈడీ లోతైన దర్యాప్తు - రూ.3500 కోట్ల మేర ముడుపులు కొల్లగొట్టినట్లు నిగ్గు తేల్చిన ఈడీ - అందులో రూ.1,048.45 కోట్ల వసూళ్ల వివరాలు బట్టబయలు
Published : March 8, 2026 at 9:25 AM IST
Enforcement Directorate Depth Investigation into AP Liquor Scam : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన మద్యం కుంభకోణం కేసులో రూ.3,500 కోట్ల మేర ముడుపులు కొల్లగొట్టినట్లు నిగ్గు తేల్చిన ఈడీ అందులో రూ.1,048.45 కోట్లు ఆ ముఠా ఎవరెవరి నుంచి, ఎలా వసూలు చేసిందో బట్టబయలు చేసింది. అత్యధికంగా మద్యం సరఫరా ఆర్డర్లు దక్కించుకున్న 10 మద్యం డిస్టిలరీలు, సరఫరా కంపెనీల నుంచి రూ.794.77 కోట్లు ముడుపులు తీసుకున్నట్లు నిర్ధారించింది. మరో 4 డిస్టిలరీలను అడ్డం పెట్టుకుని ఈ ముఠా రూ.253.68 కోట్లు దోచుకుందని గుర్తించింది. కొల్లగొట్టిన సొత్తుతోనే నిందితులు, వారి సంబంధీకులు స్థిరాస్తి రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టారని, భారీగా ఆస్తులు కొనుగోలు చేశారని తేల్చింది.
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన మద్యం ముడుపుల కుంభకోణంపై ఈడీ లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తోంది. ఇటీవల 441 కోట్ల రూపాయల విలువ చేసే నిందితుల అక్రమాస్తులను జప్తు చేసింది. ముడుపుల నగదుతో ఈ ఆస్తులను కొనుగోలు చేసినట్లు సిట్ అధికారులు గుర్తించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ బెవరేజస్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ తిలక్నగర్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్కు 2021 మార్చి నుంచి 2024 ఏప్రిల్ వరకూ రూ.1,472 కోట్ల విలువైన మద్యం సరఫరా ఆర్డర్లు జారీ చేసింది. ఆ సంస్థ ఖాతాలో రూ.1399.43 కోట్లు జమచేసింది. అందుకు ప్రతిఫలంగా రూ.200.09 కోట్లను తిలక్ నగర్ ఇండస్ట్రీస్ సంస్థ వైఎస్సార్సీపీ ముఠాకు లంచాల రూపంలో చెల్లించినట్లు ఈడీ నిగ్గు తేల్చింది.
నగదు తీసుకుని బంగారు నాణెలు : తిలక్నగర్ ఇండస్ట్రీస్ సంస్థకు సంబంధించిన బ్రాండ్ల మేనేజింగ్, విక్రయాలు, మార్కెటింగ్ తదితర బాధ్యతలన్నీ ఎంఎస్ బయోటెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్ అమ్మిరెడ్డి జైపాల్రెడ్డి నియంత్రణలో ఉండేవి. ఈ లంచాల సొమ్ము ఆయన ద్వారానే వైఎస్సార్సీపీ మద్యం ముఠాకు చేరిందని ఈడీ నిగ్గు తేల్చింది. ఏపీఎస్బీసీఎల్ నుంచి తిలక్నగర ఇండస్ట్రీస్ ఖాతాల్లోకి డబ్బులు జమైన వెంటనే ముడుపులుగా చెల్లించాల్సిన సొమ్మును ఆ సంస్థ అర్హమ్ బులియన్, బులియన్ ఇండియా అండ్ కంపెనీ, గోయల్ జ్యూయలర్స్, సోనాచందీ జ్యూయలర్స్, శ్రీ పద్మావతి జ్యూయల్స్, తయల్ ఎంటర్ప్రైజస్, తయల్ జ్యూయలర్స్, ఉదయ్ జ్యూయలరీ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ ఖాతాల్లోకి మళ్లించేదని వారి నుంచి బంగారు నాణెలు తీసుకునేదని ఈడీ గుర్తించింది. ఒక్కోసారి ఆయా సంస్థలకు కమీషన్ మినహాయించుకుని వారి నుంచి నగదు తీసుకునేదని ఆ బంగారు నాణెలు, నగదు వైఎస్సార్సీపీ ముఠాకు లంచాల రూపంలో ఇచ్చేదని తేల్చింది.
కడప డిస్టిలరీస్కు కోట్లలో చెల్లింపులు : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో మద్యం సరఫరా చేసినందుకు గాను శర్వాణీ ఆల్కో బ్రూ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ ఖాతాలో ఏపీఎస్బీసీఎల్ నుంచి రూ.881.30 కోట్లు జమయ్యాయి. ప్రతిఫలంగా రూ.92.96 కోట్లను ఆ సంస్థ వైఎస్సార్సీపీ ముఠాకు లంచంగా చెల్లించినట్లు ఈడీ గుర్తించింది. ఏపీఎస్బీసీఎల్ నుంచి డబ్బులు జమైన వెంటనే లంచాలుగా చెల్లించాల్సిన సొత్తును అల్మిటీ యూనివర్శల్ ఎంటర్ప్రైజస్, బాలాజీ ట్రేడింగ్, బ్యాంగ్ పేపర్ అండ్ బోర్డ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, భవానీ ట్రేడర్స్, ధాత్రి ట్రేడర్స్, ఎన్ఆర్ ఇండస్ట్రీ, ఎన్ఆర్ పాలీమర్స్ వంటి పలు సంస్థల ఖాతాల్లోకి మళ్లించి అక్కడి నుంచి వైఎస్సార్సీపీ ముఠాకు చేర్చినట్ల ఈడీ తేల్చింది.
కడపలోని ఈగల్ డిస్టిలరీస్కు ఏపీఎస్బీసీఎల్ రూ.822.35 కోట్లు చెల్లించింది. ప్రతిగా ఆ సంస్థ వైఎస్సార్సీపీ ముఠాకు రూ.91.50 కోట్లు లంచాలిచ్చింది. బీడీహెచ్ అగ్రో వెంచర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఖాతాలో ఏపీఎస్బీసీఎల్ నుంచి రూ.464.41 కోట్లు జమ కాగా అందులో రూ.78.40 కోట్లను ఆ సంస్థ వైఎస్సార్సీపీ ముఠాకు లంచమిచ్చినట్లు ఈడీ గుర్తించింది.
నకిలీ ఇన్వాయిస్లు సృష్టించి మరీ : అదాన్ డిస్టిలరీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, లీలా డిస్టిలరీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఎస్పీవై ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్, యూవీ డిస్టిలరీస్ పూర్తిగా వైఎస్సార్సీపీ మద్యం ముఠా ఆధీనంలోనే ఉండేవి. ఆ నాలుగు డిస్టిలరీలను వారే నిర్వహించేవారు. వీరు ఆయా డిస్టిలరీలు తయారు చేసే బ్రాండ్లకు భారీగా సరఫరా ఆర్డర్లు కట్టబెట్టారు. ఏపీఎస్బీసీఎల్ నుంచి వాటి ఆ సంస్థల ఖాతాల్లోకి డబ్బులు జమ కాగానే ఆ సొత్తులో కొంత పలు డొల్ల కంపెనీలు, సంస్థల నుంచి వివిధ వస్తువులు కొన్నట్లు, సేవలు పొందినట్లు నకిలీ ఇన్వాయిస్లు సృష్టించి వాటి ఖాతాల్లోకి మళ్లించుకునేవారు. మరికొన్ని సంస్థల నుంచి వాస్తవంగా జరిపిన కొనుగోళ్లకు మించి డబ్బులు జమచేసేవారు.
స్థిరాస్తి రంగంలో పెట్టుబడులు : ఆ సొత్తును వాటి నుంచి ఇతర సంస్థల్లోకి వివిధ రూపాల్లో మళ్లించి చివరిగా వారే తీసుకునేవారు ఇలా మొత్తం రూ.253.68 కోట్లు దోచుకున్నారు. ఆ సొత్తును స్థిరాస్తి రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టారు. భారీగా ఆస్తులు కొన్నారు. ఈ ముడుపుల సొమ్ముతో ప్రధాన నిందితుడు రాజ్ కెసిరెడ్డి, ఏపీఎస్బీసీఎల్ అప్పటి ఎండీ డి.వాసుదేవరెడ్డి, రాజ్ కెసిరెడ్డి అనుచరుడు బూనేటి చాణక్య సహా మరికొందరు నిందితులు, డిస్టిలరీల ఖాతాల్లోని సొత్తు మొత్తం కలిపి రూ.441.63 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను ఈడీ జప్తు చేసింది. అందులో రూ.351.10 కోట్ల విలువైన 50 స్థిరాస్తులున్నాయి. వివిధ సంస్థల బ్యాంకు ఖాతాల్లో రూ.90.52 కోట్లను జప్తు చేశారు. ఇవన్నీ మద్యం కుంభకోణం ద్వారా కూడబెట్టిన సొత్తుతో అర్జించినవేనని ఈడీ తేల్చింది.
