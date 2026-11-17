ఏపీకి 'అక్వాన్' ముప్పు - విద్యుత్ అంతరాయం లేకుండా చూడాలని గొట్టిపాటి ఆదేశం
Gottipati on Cyclone Akvan: అక్వాన్ తుపాను నేపథ్యంలో విద్యుత్ శాఖ అప్రత్తమైంది. భారీ వర్షాల దృష్ట్యా ముందస్తు చర్యలపై మంత్రి గొట్టిపాటి, స్పెషల్ సీఎస్తో కలిసి సమీక్ష నిర్వహించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 4:46 PM IST
దక్షిణ, పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో అక్వాన్ తుపాను కేంద్రీకృతమైంది. గత ఆరు గంటలుగా గంటకు 3 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఉత్తర-వాయవ్య దిశగా తుపాను కదిలినట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఇది ప్రస్తుతం చెన్నైకు 600 కిలోమీటర్లు, మచిలీపట్నానికి 650 కిలోమీటర్లు, విశాఖకు 660 కిలోమీటర్లు, ఒడిశాలోని గోపాల్పూర్కు 780 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమైంది. బంగాళాఖాతంలోనే ఇవాళ తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశం ఉంది. ఎల్లుండి (గురువారం) ఉదయానికి ‘అతి తీవ్ర తుపాను’గా మరింత బలపడే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఈ నెల 20న (శుక్రవారం) మధ్యాహ్నానికి నెల్లూరు-విశాఖ మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉంది. అతి తీవ్ర తుపాను తీరాన్ని దాటే సమయంలో గంటకు 120 కిలోమీటర్ల నుంచి 130 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశమున్నట్లు వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. గరిష్ఠంగా 145 కిలోమీటర్ల వేగంతో అతి తీవ్ర తుపాను కోస్తాంధ్ర తీరాన్ని తాకే అవకాశం ఉంది. అక్వాన్ తుపాను దిశ, వేగాన్ని నిరంతరం మచిలీపట్నం, విశాఖపట్నం, చెన్నైలోని వెదర్ డాప్లర్ రాడార్ల ద్వారా పరిశీలిస్తున్నారు.
తుపాను ప్రభావంతో రేపటి (బుధవారం) నుంచి రాష్ట్రంలో వర్షాలకు అవకాశం ఉంది. రేపు కోస్తాంధ్ర, యానాంలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు, ఉత్తర తమిళనాడు, పుదుచ్చేరిలలో భారీ నుంచి అతి భారీవర్షాలతో పాటు ఈ నెల 19, 20 తేదీల్లో కోస్తాంధ్ర, యానాంలో పలుచోట్ల భారీ నుంచి అతి భారీవర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. అక్కడక్కడా 21 సెంటీమీటర్ల కంటే ఎక్కువగా అత్యంత భారీవర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఈ నెల 20, 21 తేదీల్లో తెలంగాణలో, ఈ నెల 19 నుంచి 21 తేదీల్లో దక్షిణ ఒడిశాలో భారీ వర్షాలకు అవకాశం ఉంది. తుపాను తీరం దాటే సమయంలో అలలు 1 నుంచి 2 మీటర్ల ఎత్తులో ఎగసిపడే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ప్రధానంగా ప్రకాశం, బాపట్ల, కృష్ణా, పశ్చిమ గోదావరి, అంబేడ్కర్ కోనసీమ, కాకినాడ జిల్లాల్లో లోతట్టు తీరప్రాంతాలకు ముంపు ప్రమాదం పొంచి ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. మరోవైపు తుపాను వల్ల రైతులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది.
అప్రమత్తమైన విద్యుత్ శాఖ : ఈ క్రమంలోనే అక్వాన్ తుపాను ముప్పును ఎదుర్కొనేందుకు విద్యుత్ శాఖ అప్రమత్తమైంది. ఏపీలో ఈ నెల 19, 20 తేదీల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండటంతో ముందస్తు చర్యలపై విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ మేరకు స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ విజయానంద్తో కలిసి అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలగకుండా ముందుగానే అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలని స్పష్టం చేశారు.
అర్నబ్, మురసు తుపాన్లను ఎదుర్కొన్న తరహాలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని గొట్టిపాటి రవికుమార్ అధికారులకు సూచించారు. విద్యుత్ స్తంభాలు, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, లైన్ల పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షించాలన్నారు. ఎక్కడైనా సరఫరా నిలిచిపోతే వెంటనే పునరుద్ధరించేలా సిబ్బందిని సిద్ధంగా ఉంచాలని ఆదేశించారు. అత్యవసర మరమ్మతుల కోసం వాహనాలు, పరికరాలు అందుబాటులో ఉంచాలని స్పష్టం చేశారు. విద్యుత్ ప్రమాదాలు జరగకుండా ప్రజలను ముందుగానే అప్రమత్తం చేయాలని అధికారులకు సూచించారు.
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