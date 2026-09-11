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'ఎనిమీ ప్రాపర్టీ'స్‌ భూముల్లో ఆక్రమణలు - నాలుగెకరాల్లో తాత్కాలిక నిర్మాణాలు

రంగారెడ్డి జిల్లాలోని కొత్వాల్‌గూడ, మియాపూర్‌ పరిధుల్లో వందల ఎకరాల ఎనిమీ ప్రాపర్టీస్‌ భూములు ఉన్నాయి. కొందరు అక్రమార్కులు కొద్దిరోజులుగా వీటిని ఆక్రమించుకుంటున్నారు. అయినా రెవెన్యూ అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదు.

ENEMY PROPERTIES IN HYDERABAD
కొత్వాల్​గుడ భూములు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 11, 2026 at 12:01 PM IST

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Enemy Properties Encroachment : హైదరాబాద్​లోని శంషాబాద్‌ మండలం కొత్వాల్‌గూడలో ఎనిమీ ప్రాపర్టీస్‌ భూములను కొందరు అక్రమార్కులు కొద్ది రోజులుగా మెల్లిమెల్లిగా ఆక్రమించుకుంటున్నారు. సమీపంలోనే ఓఆర్​ఆర్​, ఎకో పార్కు, బుద్వేల్‌ లేఅవుట్, రేడియల్‌ రోడ్డు-2 జంక్షన్‌ రావడంతో ఈ భూములకు భారీగా డిమాండ్‌ పెరిగింది.

ఖాళీగా ఉన్న భూములను కబ్జా చేద్దామని సుమారు నాలుగెకరాల్లో ఏకంగా తాత్కాలిక నిర్మాణాలు చేపట్టారు. ఫంక్షన్‌ హాళ్లు, షెడ్లు నిర్మించేందుకు వీలుగా చకచకా పిల్లర్లను వేస్తున్నారు. కళ్లెదురుగా కనిపిస్తున్నా రెవెన్యూ, జీహెచ్‌ఎంసీ అధికారులు ఏమాత్రం పట్టించుకోవడం లేదని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు.

సుమారు 1300 ఎకరాలు

కొత్వాల్‌గూడలో ఎనిమీ ప్రాపర్టీస్‌ భూములు సుమారు 1300 ఎకరాల వరకు ఉన్నాయని రెవెన్యూ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇందులో పదుల ఎకరాల్లో దశాబ్దాల క్రితం నుంచి కొందరు రైతులు సాగు చేసుకుని జీవనం కొనసాగిస్తున్నారని చెబుతున్నారు. ఎనిమీస్‌ ప్రాపర్టీస్‌ను పరిరక్షించాలంటూ కేంద్ర హోంశాఖ ఆదేశించడంతో ఎనిమిదేళ్ల క్రితం అప్పటి ప్రభుత్వం రైతులకు పట్టాదారు పాసు పుస్తకాల పంపిణీ, వాటికి రిజిస్ట్రేషన్ల ప్రక్రియను నిషేధించింది.

సర్వేలు, ఆక్రమణల గుర్తింపుతోనే సరి

హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లోని ఎనిమీ ప్రాపర్టీస్‌పై రెవెన్యూ అధికారులు ఇటీవలే క్షేత్ర సర్వే చేశారు. రంగారెడ్డి జిల్లాలోని కొత్వాల్‌గూడ, మియాపూర్‌ పరిధుల్లో వందల ఎకరాలున్నాయని, వీటిలో కొన్ని ఎకరాలను రైతులు ఆక్రమించుకోగా వాటి వివరాలను భూ రికార్డుల్లో రెవెన్యూ అధికారులు నమోదు చేశారు. ఎవరైనా ఆక్రమించుకొని ఉంటే ఆక్రమణలు తొలగించేందుకు ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టాలన్న అంశాలపై అధికారులు రిపోర్టు తయారు చేశారు. కొత్వాల్‌గూడలోని ఎనిమీ ప్రాపర్టీస్‌ భూముల్లో ఆక్రమణలు కూడా ఈ నివేదికల్లో ఉన్నా, వాటిపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. మరోవైపు జీహెచ్‌ఎంసీ అనుమతులు లేకుండా ఈ భూముల్లో పెద్ద ఎత్తున నిర్మాణాలు కొనసాగుతున్నా అధికారులు ఇటువైపు కూడా రావడం లేదు. దీంతో ఆక్రమణలు ఇంకా అలాగే కొనసాగుతున్నాయి.

ఆ జాబితాలో 13 వేల ఎకరాలు

1962లో భారత్‌పై చైనా దండయాత్ర, 1965-71 వరకు జరిగిన ఇండో-పాక్‌ యుద్ధం తర్వాత వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉంటున్న భారతీయుల్లో వందల మంది దేశాన్ని వదిలేసి వెళ్లిపోయారు. అనంతరం పాకిస్థాన్, చైనా దేశాల్లో స్థిరపడి ఆయా దేశాల పౌరసత్వం తీసుకున్నారు. ఆ సందర్భంలో ఇక్కడున్న వారి ఆస్తులను 'ఎనిమీ ప్రాపర్టీస్‌' అంటారు. వీటి సంరక్షణ బాధ్యతలను కస్టోడియన్‌ ప్రాపర్టీ ఆఫ్‌ ఇండియా (సెపీ)కి ప్రభుత్వం అప్పగించింది. దేశవ్యాప్తంగా 21 రాష్ట్రాల్లో, 2 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో దాదాపు 13 వేల ఎకరాల భూములున్నట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం వద్ద రికార్డులున్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ ఆస్తుల్లో 60 శాతం వరకూ ఆక్రమణలకు గురి అవుతున్నాయి. మరికొన్నింటిపై కోర్టుల్లో వివాదాలు కొనసాగుతున్నాయి.

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ENEMY PROPERTIES IN HYDERABAD
ENEMY PROPERTIES IN HYDERABAD

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