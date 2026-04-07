ETV Bharat / state

దేవాదాయశాఖ అసిస్టెంట్‌ కమిషనర్‌ శాంతి అరెస్టు - ఏప్రిల్ 21 వరకు రిమాండ్ విధించిన ఏసీబీ కోర్టు

ఆదాయానికి మించి ఆస్తుల కేసులో అరెస్టైన దేవదాయశాఖ అసిస్టెంట్‌ కమిషనర్‌ శాంతి - తనిఖీల్లో భారీగా అక్రమాస్తులు గుర్తించిన ఏసీబీ అధికారులు

Endowment AC Shanthi Arrested in Disproportionate Assets Case
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 9:00 PM IST

|

Updated : April 7, 2026 at 10:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Endowment AC Shanthi Arrested in Disproportionate Assets Case: ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులు కేసులో దేవదాయశాఖ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ కాళింగిరి శాంతిని ఏసీబీ అధికారులు అరెస్టు చేశారు. తాడేపల్లి, ఉండవల్లి సహా 4 ప్రాంతాల్లో ఈరోజు ఏకకాలంలో సోదాలు నిర్వహించగా భారీగా అక్రమాస్తులు వెలుగు చూశాయి. దాంతో ఏప్రిల్ 21 వరకు ఈమెకు ఏసీబీ కోర్టు రిమాండ్ విధించింది. అనంచరం
విజయవాడ జిల్లా జైలుకు తరలించారు.

లగ్జరీ ఫ్లాట్స్​, నగదు గుర్తింపు: కాళింగిరి శాంతికి సంబంధించి విజయవాడ, తాడేపల్లి సహా మొత్తం 3 ప్రాంతాల్లో తెల్లవారుజామున నుంచి మెరుపు తనిఖీలను ఏసీబీ అధికారులు చేయగా నగదు, బంగారం, విలువైన వాహనాలు బయటపడ్డాయి. ఏసీబీ డీఎస్పీ స్రవంతి ఆధ్వర్యంలో 25 మంది అధికారులు శాంతి ఇంట్లో జల్లెడ పట్టగా విలువైన పత్రాలు, బ్యాంక్ లాకర్లు, నగదు, ఇతర ఆస్తులకు సంబంధించిన రికార్డులు పరిశీలించగా విశాఖ ఎండాడలో లగ్జరీ ఫ్లాట్, తాడేపల్లి కుంచనపల్లిలో జీ+2 భవనం, 770 గ్రాముల బంగారు నగలు, 3 కిలోల వెండి, అదే విధంగా 1.15 లక్షల నగదు, బ్యాంకు ఖాతాల్లో రూ.3 లక్షలను గుర్తించారు. అంతేకాకుండా వోక్స్‌వ్యాగన్ పోలో కారు, ద్విచక్రవాహనాన్ని సైతం గుర్తించారు.

అక్రమాల ఆరోపణలతో 2024 జులై నుంచి 2026 మార్చి వరకు సస్పెన్షన్‌లో ఉన్న శాంతి, ఇటీవల హైకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలతో ప్రభుత్వం విధుల్లోకి తీసుకోవడం గమనార్హం. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో నాటి పెద్దల అండతో వివాదాలకు కేంద్రబిందువుగా మారిన శాంతి భారీగా ఆస్తులు కూడబెట్టినట్లు ఏసీబీ అధికారులకు ఫిర్యాదులు అందాయి. దాంతో సోదాలు నిర్వహించగా భారీ ఎత్తున అక్రమాస్తులు బయటపడ్డాయి. దీనికి సంబంధించిన ప్రాథమిక వివరాలను అందజేస్తామని ఏసీబీ డీఎస్పీ స్రవంతి ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.

గతంలో చేసిన అవకతవకలు: గత సర్కార్​లో అధికారం అడ్డుపెట్టుకుని వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు సాగించిన దందాలు అన్నీఇన్నీ కావు. వారి అండ చూసుకుని అధికారులు కూడా బరితెగించారు. ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లా దేవాదాయ శాఖ సహాయ కమిషనర్‌గా పనిచేసిన శాంతి వ్యవహారమే ఇందుకు ఉదాహరణ. తన పరిధి కాకున్నా, తనకు అధికారం లేకున్నా దేవాదాయ ఆస్తులను అడ్డగోలుగా అప్పగించేశారు. అనకాపల్లి జిల్లాలోని పలు దేవాలయాలకు సంబంధించిన దుకాణాలు, భూముల లీజులను నిబంధనలకు విరుద్ధంగా పొడిగించి అవకతవకలకు పాల్పడ్డారు.

నాడు సహాయ కమిషనర్​గా శాంతి ఏమి చేసినా అడిగేవారే లేరు. వైఎస్సార్సీపీ పెద్దలతో పరిచయాలుండడంతో దేవాదాయ శాఖలో ఆమె చెప్పిందే వేదం అన్నట్లుగా నడిచింది. సర్కార్ మారిన తర్వాత శాంతి లీలలు ఒక్కొక్కటిగా బయటపడుతున్నాయి. ఉమ్మడి జిల్లాలో రెండేళ్లకు పైగా సహాయ కమిషనర్‌గా పని చేశారు. ఆ సమయంలో జరిగిన వ్యవహారాలపై ప్రభుత్వం విచారణ చేపట్టగా పలు ఉల్లంఘనలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

నిబంధనలకు విరుద్ధంగా అక్రమాలు: అనకాపల్లి సిద్ధి లింగేశ్వరస్వామి దేవాలయానికి ప్రధాన రోడ్డుకు ఆనుకొని 14 దుకాణాల వాణిజ్య సముదాయం ఉంది. వీటిలో ఎనిమిది దుకాణాలకు 2022లో లీజు ముగిసింది. వీరికే ఇవ్వాలంటే 50 శాతం అద్దె పెంచి ఉన్నతాధికారుల అనుమతితో ఇవ్వొచ్చు. అయితే ఈ ఆలయం డిప్యూటి కమిషనర్‌ పరిధిలో ఉంది. లీజు ప్రతిపాదన పంపాలంటే ఆ స్థాయి అధికారే పంపాలి. జిల్లా అధికారికి అధికారం లేదు. కానీ నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా జిల్లా అధికారి హోదాలోనే శాంతి లీజు ప్రతిపాదనలు పంపి ఉన్నతాధికారుల నుంచి ఆమోదం తీసుకున్నారు.

TAGGED:

ENDOWMENT AC SHANTHI ARREST
ACB RAIDS ON ENDOWMENTS AC SHANTHI
C KALINGIRI SHANTHI RESIDENCES
దేవదాయశాఖ ఏసీ శాంతి అరెస్టు
ENDOWMENT AC SHANTI ARRESTED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.