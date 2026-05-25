15 కీలక దేవాలయాల్లో వాలెంటీర్ల నియామకం - ఒక్కో ఆలయంలో 5,000 మందికి అవకాశం
ఆలయాల్లోనూ వాలంటీర్లుగా సేవలు అందించేందుకు దేవాదాయ శాఖ అవకాశం - ఆసక్తి ఉన్నవారు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకునే సదుపాయం - 10,000 మందికి పైగా స్వచ్ఛంద సేవకుల నియామకానికి సన్నాహాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 8:06 PM IST
Volunteers For Temple: తిరుమలలోని శ్రీవారి సేవకుల (స్వచ్ఛంద సేవకులు) నమూనాను అనుసరించి దేవాదాయ శాఖ ఇప్పుడు ఇతర ప్రముఖ ఆలయాల్లోనూ స్వచ్ఛంద సేవకులుగా సేవలు అందించే అవకాశాలను కల్పిస్తోంది. విజయవాడలోని దుర్గా ఆలయం, శ్రీశైలంలోని మల్లన్న, సింహాద్రిలోని అప్పన్న, అన్నవరంలోని సత్యనారాయణ స్వామి ఆలయం వంటి అనేక ప్రముఖ దేవస్థానాల్లో స్వచ్ఛంద సేవకుల కోసం చూస్తుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 7 ప్రధాన, 15 కీలక ఆలయాల్లో పర్వదినాలు, ఉత్సవాలు, ప్రత్యేక వేడుకల సందర్భాల్లో స్వచ్ఛంద సేవకుల సేవలను వినియోగించుకుంటోంది.
ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు: క్యూ లైన్లలో భక్తుల రద్దీని నియంత్రించడం, తాగునీరు, మజ్జిగ పంపిణీ, మధ్యాహ్న భోజన వేళల్లో అన్నప్రసాదం (పవిత్ర ఆహారం) వడ్డించడం, పూలమాలలు సిద్ధం చేయడం, ఆలయ ప్రాంగణాన్ని అలంకరించడం, హుండీ (విరాళాల పెట్టె) లెక్కింపులో సహాయపడటం వంటి వివిధ విధులను స్వచ్ఛంద సేవకులు నిర్వర్తించాల్సి ఉంటుంది. ఆసక్తి గల వ్యక్తులు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి సంబంధిత ఆలయ వెబ్సైట్ను సందర్శించి 'వాలెంటీర్' అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేసి, తమ ప్రాథమిక వివరాలను, ఒక ఛాయాచిత్రాన్ని అప్లోడ్ చేయాలి. ఈ దరఖాస్తులను పరిశీలించిన అనంతరం ఆలయ అధికారులు ఆమోదం తెలిపి ఒక గుర్తింపు కార్డును జారీ చేస్తారు. ప్రత్యామ్నాయంగా వ్యక్తులు నేరుగా ఆలయాన్ని స్వయంగా సందర్శించి కూడా తమ పేర్లను నమోదు చేసుకోవచ్చు.
వాలెంటీర్ల కోసం స్వచ్ఛందంగా: ఇప్పటివరకు శ్రీశైలంలోని శ్రీ భ్రమరాంబిక మల్లికార్జున స్వామి ఆలయం అత్యధిక సంఖ్యలో నమోదయ్యాయి. ఇక్కడ 14,920 మంది స్వచ్ఛంద సేవకులు తమ పేర్లను నమోదు చేసుకున్నారు. 7 ప్రధాన ఆలయాలలో కలిపి మొత్తం 59,704 మంది వ్యక్తులు తమ పేర్లను నమోదు చేసుకున్నారు. ఆయా ఆలయాల వారీగా వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
- అన్నవరం - 10,583
- విజయవాడ దుర్గా ఆలయం - 10,283
- ద్వారకా తిరుమల - 9,386
- శ్రీకాళహస్తి - 6,122
- కనిపాకం - 4,340
- సింహాచలం - 3,800.
10,000 మంది నియామకం: ఈ దరఖాస్తుదారుల సమూహం నుంచి 10,000 మందికి పైగా స్వచ్ఛంద సేవకులను నియమించనున్నారు. దేవాదాయ శాఖ పరిధిలోకి వచ్చే మరో 15 ప్రధాన ఆలయాల్లోనూ ఒక్కో ఆలయానికి 5,000 మంది చొప్పున స్వచ్ఛంద సేవకులకు అవకాశాలు కల్పించనున్నారు. రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే రోజులు, ప్రత్యేక ఉత్సవాలు, వేడుకల సందర్భాలలో తమ సంబంధిత ఆలయాలకు ఎంతమంది స్వచ్ఛంద సేవకులు అవసరమో సూచిస్తూ, ఆలయ పరిపాలన విభాగం నిర్దిష్ట స్లాట్లను విడుదల చేస్తుంది.
సాంప్రదాయ దుస్తులు, గుర్తింపు కార్డు: ఈ స్లాట్లకు సంబంధించిన సమాచారం ఆ ఆలయ పరిధిలోని వాలంటీర్లకు తెలియజేస్తారు. వాలంటీర్లు తమ స్లాట్లను నిర్ధారించుకున్న తర్వాత వారికి ఆయా రోజులకు చెల్లుబాటు అయ్యే గుర్తింపు కార్డు జారీ చేస్తారు. మహిళా వాలంటీర్లు కాషాయ రంగు శాలువా ధరించాలి, పురుష వాలంటీర్లు తమ గుర్తింపు కార్డులను మెడలో ధరించడంతో పాటు సాంప్రదాయ కండువా కూడా ధరించాలి. వాలంటీర్లకు ప్రధాన దేవతల దర్శనం చేసుకునే భాగ్యం అలాగే ప్రసాదం స్వీకరించే అవకాశం కల్పిస్తారు. వారికి భోజన వసతి సౌకర్యాలు కూడా కల్పిస్తారు.
