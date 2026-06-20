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గోదావరి పుష్కరాలకు భారీ ఏర్పాట్లు - భక్తులకు మెరుగైన ఆధ్యాత్మిక అనుభూతే లక్ష్యం

పుష్కరాలకు వచ్చే భక్తుల్లో 70 శాతం మంది సమీప ఆలయాలను కూడా దర్శించుకుంటారని అధికారులు అంచనా - 162 ఆలయాల అభివృద్ధి పనులకు పరిపాలనా అనుమతులు

Review Of Godavari Pushkaram Arrangements And Temple Development
Review Of Godavari Pushkaram Arrangements And Temple Development (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 9:50 AM IST

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Review Of Godavari Pushkaram Arrangements And Temple Development : రానున్న గోదావరి పుష్కరాల నాటికి భక్తులకు మరింత సౌకర్యవంతమైన, ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని కల్పించేలా ఆలయాల అభివృద్ధి పనులను యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేస్తామని రాష్ట్ర దేవాదాయ ధర్మదాయ శాఖ కమిషనర్ కె. రామచంద్రమోహన్ స్పష్టం చేశారు. పుష్కరాల సందర్భంగా కోట్లాది మంది భక్తులు తరలివచ్చే నేపథ్యంలో ఘాట్లు, ఆలయాలు, మౌలిక వసతుల అభివృద్ధిపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించినట్లు తెలిపారు.

గోదావరి పుష్కరాలకు భారీ ఏర్పాట్లు - భక్తులకు మెరుగైన ఆధ్యాత్మిక అనుభూతే లక్ష్యం (ETV Bharat)

క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన : తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని పలు పుష్కర ఘాట్లు, ప్రముఖ దేవాలయాలను పరిశీలించిన అనంతరం రాజమహేంద్రవరం కలెక్టరేట్‌లో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. జిల్లా కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరి, పుష్కర స్పెషల్ ఆఫీసర్ రాహుల్ మీనా, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు జిల్లాల దేవాదాయ, రెవెన్యూ శాఖల అధికారులు సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. పుష్కరాల నిర్వహణకు సంబంధించి చేపట్టాల్సిన పనుల పురోగతిని కమిషనర్ సమీక్షించారు.

543 ఆలయాల అభివృద్ధికి ప్రణాళిక : గోదావరి పుష్కరాలకు వచ్చే భక్తుల్లో సుమారు 70 శాతం మంది సమీప దేవాలయాలను కూడా దర్శించుకుంటారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తొమ్మిది ప్రముఖ దేవాలయాలతో పాటు ఘాట్లకు సమీపంలోని మరో 543 ఆలయాలను కూడా అధికారులు గుర్తించారు. వీటిలో 162 ఆలయాల అభివృద్ధి పనులకు ఇప్పటికే పరిపాలనా అనుమతులు మంజూరయ్యాయి. టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తికాగా, 43 ప్రాంతాల్లో పనులు ప్రారంభమైనట్లు కమిషనర్ వెల్లడించారు. మిగిలిన ఆలయాల్లోనూ పనులను వెంటనే ప్రారంభించి వచ్చే ఏడాది మార్చి నాటికి పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు.

భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు : పుష్కరాల సమయంలో భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా క్యూ లైన్లు, విశ్రాంతి షెల్టర్లు, తాత్కాలిక మరుగుదొడ్లు, తాగునీటి వసతి, విద్యుత్, పారిశుద్ధ్య సేవలను విస్తృతంగా అందుబాటులో ఉంచాలని సూచించారు. ఆలయాల సుందరీకరణ, పరిసరాల అభివృద్ధికి కూడా ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. దేవాదాయ శాఖ చేపడుతున్న అన్ని క్యాపిటల్ వర్క్స్‌ను నిర్దేశిత గడువులో పూర్తి చేయాలని స్పష్టం చేశారు.

పర్యావరణ హిత పుష్కరాల దిశగా : పుష్కరాల సందర్భంగా జరిగే పిండప్రదాన కార్యక్రమాల్లో ప్లాస్టిక్ సంచుల వినియోగాన్ని పూర్తిగా నియంత్రించాలని కమిషనర్ ఆదేశించారు. పర్యావరణహిత ప్రత్యామ్నాయాలను ప్రోత్సహించేందుకు స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళల ద్వారా ప్రత్యేక స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. అలాగే అన్నదాన కార్యక్రమాలు నిర్వహించే సంస్థలను ముందుగానే గుర్తించి, ప్రత్యేక పంపిణీ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని పేర్కొన్నారు. భక్తులకు ఆధ్యాత్మికతతో పాటు పరిశుభ్రమైన, సౌకర్యవంతమైన వాతావరణాన్ని అందించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

"2015వ సంవత్సరంలో రాష్ట్రం, పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి కూడా కోట్ల మంది భక్తులు పుష్కరాలకు వచ్చారు. అనేక మంది పుష్కర స్నానాలు కూడా చేశారు. అంతే కాకుండా దగ్గరలో ఉన్న ఆలయాలకు కూడా అనేక మంది వెళ్లారు. దాదాపు 60 నుంచి 70% మంది ఏదో ఒక దేవాలయానికి వెళ్లారు. కాబట్టి పుష్కరాల సమయంలో భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా క్యూ లైన్లు, విశ్రాంతి షెల్టర్లు, తాత్కాలిక మరుగుదొడ్లు, తాగునీటి వసతి, విద్యుత్, పారిశుద్ధ్య సేవలను విస్తృతంగా అందుబాటులో ఉంచాలి." - కె. రామచంద్రమోహన్, రాష్ట్ర దేవాదాయ ధర్మదాయ శాఖ కమిషనర్

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గోదావరి పుష్కరాలకు భారీ ఏర్పాట్లు
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