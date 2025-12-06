టీటీడీపై జగన్ వ్యాఖ్యలు దుర్మార్గం - భక్తుల విశ్వాసాలతో ఆటలా?: మంత్రి ఆనం
టీటీడీని తక్కువ చేసి భక్తుల నమ్మకాలతో జగన్ ఆటలాడుకుంటున్నారన్న మంత్రి - రూ.70వేలు చోరీ చేసిన వ్యక్తికి రూ.కోట్ల ఆస్తులు ఎలా వచ్చాయని ప్రశ్న
Published : December 6, 2025 at 3:54 PM IST
Minister Anam Ramanarayana Reddy Fire On Ys Jagan : పరకామణి చోరీ జగన్కు చిన్న అంశమైతే, తన దృష్టిలో పెద్ద దోపిడీ ఏంటో కూడా జగనే చెప్పాలని దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి మండిపడ్డారు. చిన్న వ్యవహారం అంటూ జగన్ టీటీడీ (TTD)ని తక్కువ చేసి మాట్లాడి భక్తుల విశ్వాసాలతో ఆటలాడుకుంటున్నాడని దుయ్యబట్టారు. రూ.70 వేలు దొంగతనం చేసిన వ్యక్తికి రాజీ కోసం రాసిన కోట్ల రూపాయల ఆస్తులు ఎలా వచ్చాయని నిలదీశారు.
జగన్ పాలనలో నిరంతర ప్రక్రియగా సాగిన పరకామణి చోరీలో ఒక రోజు సీసీ కెమెరాల్లో మాత్రమే ఆ దొంగ దొరికాడని మంత్రి ఆరోపించారు. పరకామణి చోరీ వ్యవస్థలో దొరికిన వాడు చిన్న రేణువు మాత్రమేనన్నారు. పాల చుక్క లేకుండా జగన్ పాలనలో తిరుమల ప్రసాదానికి నెయ్యి కనిపెట్టడం ప్రపంచానికే పెద్ద వింత అని మండిపడ్డారు. దొంగ చేతికి తాళాలు ఇస్తే ఏమవుతుందో జగన్ 5 ఏళ్ల పాలనలో ప్రజలు చూశారని అన్నారు.
5 ఏళ్ల మాఫియా సామ్రాజ్యాన్ని ప్రజలు ఇంకా మర్చిపోక ముందే టీటీడీపై జగన్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు దుర్మార్గమని మంత్రి ఆనం దుయ్యబట్టారు. బంధు గణాన్ని అన్ని వ్యవస్థల్లోనూ పెట్టి దోపిడీకి తెరలేపారని ఆరోపించారు. పవిత్రమైన స్వామివారి ప్రసాదం మొదలు అన్నింటా దగా చేశాడన్నారు. దొంగే దొంగా దొంగా అని పరిగెత్తినట్లుగా జగన్ వ్యవహారం ఉందని విమర్శించారు. మాఫియా సామ్రాజ్యానికి జగన్ అధినేత కాబట్టే వాస్తవాలు వినడని అన్నారు. జగన్ మాఫియా సామ్రాజ్యాన్ని కూటమి ప్రభుత్వం కట్టడి చేసి తీరుతుందని మంత్రి ఆనం రాంనారాయణరెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
కానుకలు దోచుకోవడం చిన్న దొంగతనమా? : తిరుమల పరకామణి చోరీ అంశంపై జగన్ హిందువుల మనోభావాలను దెబ్బతీసేలా మాట్లాడటం సరికాదని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు PVN మాధవ్ అన్నారు. భక్తులు సమర్పించిన కానుకలు దోచుకోవడం చిన్న దొంగతనమా? అని ప్రశ్నించారు. పరకామణిలో సీసీ కెమెరాలు పని చేయకుండా చేసిన వ్యక్తులు ఎవరనేది బయటకు రావాలని డిమాండ్ చేశారు. దేవుడి సొత్తు విషయంలో రాజీ చేయడం సరికాదన్నారు. పరకామణి చోరీపై విచారణను స్వాగతించాల్సిన జగన్ వ్యతిరేక వ్యాఖ్యలు చేయటాన్ని మాధవ్ తప్పుబట్టారు.
తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామికి భక్తులు సమర్పించిన కానుకలు దోచుకోవడం చిన్న చోరీనా? అని జగన్ను ఏపీ బయోడైవర్సిటీ బోర్డు ఛైర్మన్ నీలాయపాలెం విజయ్కుమార్ ప్రశ్నించారు. హిందూ దేవుళ్లంటే అంత ఎగతాళా? అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. హిందువుల మనోభావాల్ని దెబ్బతీసినందుకు జగన్ క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండు చేశారు.
పరకామణి చోరిపై జగన్ వ్యాఖ్యలు : అయితే శ్రీవారి పరకామణి కేసు అనేది చిన్న చోరీ (దొంగతనం) అని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్ పేర్కొన్న విషయం తెలిసిందే. హుండీ లెక్కింపులో 9 డాలర్లు (దీని విలువ రూ.72 వేలన్నది జగన్ చెప్పిన లెక్క. ప్రస్తుత డాలర్ మారకం విలువ రూ.90. ఆ ప్రకారం చూసినా 9 డాలర్ల విలువ రూ.810) మాత్రమే దొంగతనం జరిగిందని, దీనికి ప్రాయశ్చిత్తంగా ఆ దొంగ కుటుంబసభ్యులు రూ.14 కోట్ల విలువైన ఆస్తుల్ని దేవునికి ఇచ్చారని, ఇది తప్పవుతుందా అని ప్రశ్నించారు. దేశంలో చాలాచోట్ల చాలా ఆలయాల్లో ఇలాంటి ఘటనలు జరిగినా ఎక్కడైనా ఇలా ఆస్తుల్ని ఇచ్చారా అని ప్రశ్నించారు. ప్రపంచచరిత్రలోనే ఇలా ఎక్కడా జరగలేదని తెలిపారు.
జగన్ వ్యాఖ్యలు హాస్యాస్పదంగా ఉన్నాయి : విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారం విషయంలో మాజీ సీఎం జగన్ అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని కేంద్ర ఉక్కు, భారీ పరిశ్రమలశాఖ సహాయ మంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాసవర్మ మండిపడ్డారు. తాము స్టీల్ ఫ్లాంట్ను ఆర్ధికంగా బలోపేతం చేసేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి, ఉపముఖ్యమంత్రితోపాటు తామంతా ప్రధాని నరేంద్రమోదీని కలిసి ఆంధ్రుల హక్కుగా ప్రజల మనోభావాలతో ముడిపడిన విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారాన్ని కాపాడాలని వివరించామని చెప్పారు. అందులో భాగంగానే కేంద్ర ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించి 11 వేల కోట్ల రూపాయలు ప్యాకేజీ ఇచ్చిందన్నారు.
జగన్ హయాంలో ఎందుకు విశాఖ ఉక్కుకు ప్యాకేజీ రాలేదని ప్రశ్నించారు. విశాఖ ఉక్కు విషయంలో తాము ఇప్పటికే అనేకసార్లు చెప్పామని, కర్మాగారాన్ని కాపాడేందుకు కొన్ని కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుని ముందుకు నడిపిస్తామనే మాటకు కట్టుబడి ఉన్నామని చెప్పారు. ప్రైవేటీకరణ ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేశారు. కుట్ర లు చేసే వారికి తాము చెప్పే మాటలు తలకెక్కడం లేదన్నారు. తన సొంత జిల్లాలోని ఉక్కు కర్మాగారాన్ని నిర్మించలేకపోయిన జగన్ విశాఖ ఉక్కును తానే కాపాడానని అనడం చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉందన్నారు. విశాఖ ఉక్కుకు సొంత గనులు లేవనేది అవాస్తవమని, ఒడిశాలో సొంత గనులు ఉన్నాయని వీటిని త్వరలోనే వినియోగంలోకి తీసుకొస్తామన్నారు.
