నిజాంకాలం నాటి దస్త్రాలు సృష్టించి మాయాజాలం - కబ్జాకోరల్లో రూ.300 కోట్ల ప్రభుత్వ భూమి!

శంషాబాద్​ మండలంలోని 18 ఏకరాల ఎసైన్డ్​ భూములను కబ్జా చేసిన అక్రమార్కులు - నిజాం కాలం నాటి దస్త్రాలంటూ నకిలీ పత్రాలతో మాయచేస్తున్న వైనం

ILLEGALS OCCUPYING ASSIGNED LANDS
ILLEGALS OCCUPYING ASSIGNED LANDS (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 1, 2025 at 11:49 AM IST

2 Min Read
Assigned lands Encroachments In Shamshad Mandal : భూముల ధరలు రోజురోజుకు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే అక్రమార్కుల కన్ను ప్రభుత్వ భూములపై పడింది. ఎక్కడ ఒకింత ఖాళీ స్థలం కనిపిస్తే చాలు కబ్జా చేసేస్తున్నారు. కొంతమంది అధికారులతో కుమ్మక్కై నకిలీ పత్రాలను చేసుకుంటూ కోట్ల విలువైన భూములను తమ స్వాధీనంలో ఉంచుకుంటున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే శంషాబాద్​ మండలం గొల్లపల్లిలో రూ.కోట్ల విలువైన 18 ఎకరాల అసైన్డ్​ భూమలు ఉన్నాయి. ఈ స్థలాలు ఎయిర్​పోర్ట్​కు సమీపంలో ఉండటంతో అక్రమార్కుల కన్ను వాటిపై పడింది.

నకిలీ పత్రాలు సృష్టించి, అధికారులను నమ్మించి : ప్రభుత్వం భూములను వెనక్కి తీసుకుంటుందంటూ మాయమాటలు చెప్పి ఎసైనీలను బెదిరించి వారి భూముల్లో కొన్నింటిని ఆర్నెళ్ల క్రితం తీసుకున్నారు. అంతటితో ఊరుకోలేదు. ఆ భూములను తమ పేర్లతో మార్చుకునేందుకు ప్రైవేటు పట్టా ఉందంటూ రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించుకుని వాటి ద్వారా ఏకంగా ఇంటి నంబర్లనే సృష్టించారు. ప్రభుత్వ భూములను కొట్టేసేందుకు కొందరు అక్రమార్కులు చేస్తున్న మాయాజాలమిది. అక్రమార్కుల స్వాధీనంలోని భూముల విలువ రూ.300 కోట్లు. పేదలకు మేలు చేకూర్చే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం పంపిణీ చేసిన భూములు ఇలా అన్యాక్రాంతమవుతున్నాయి. నిజాం కాలం నాటి దస్త్రాలంటూ నకిలీ డాక్యుమెంట్లు తీసుకొచ్చి సేత్వారు రికార్డుల్లో ఉన్నాయంటూ రెవెన్యూ అధికారులను నమ్మిస్తున్నారు. ఈ ఏడాదిలో ఇలా ఇప్పటివరకూ రూ.900 కోట్ల విలువైన భూములను సొంతం చేసుకున్నారు. వాటికి సంబంధించిన ఈ-పాస్‌పుస్తకాలు తీసుకున్నారు.

నిషేధిత భూములపైనే వారికన్ను : ఎసైన్డ్, మిగులు భూములకు సంబంధించిన వివరాలు సేకరించి కబ్జాకు పాల్పడుతున్న అక్రమార్కులు నిషేధిత భూములపైనే గురిపెడుతున్నారు. ఆయా భూముల వివరాలను సేకరించి వాటి కబ్జాకు ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నారు. నిజాం కాలం నాటి డాక్యుమెంట్లను సృష్టించి వాటితో న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఆయా పత్రాలను పరిశీలించండి అంటూ కోర్టులు ఉత్తర్వులు జారీ చేయగానే నకిలీ పత్రాలు, కోర్టు ఉత్తర్వులతో రెవెన్యూ అధికారులను సంప్రదిస్తున్నారు. ముడుపులు సమర్పించి ఈ-పాస్‌ పుస్తకాలు వచ్చేవిధంగా చేసుకుంటున్నారు.

తెరవెనక రియల్​ ఎస్టేట్ వెంచర్ల ప్రతినిధులు : రాజేంద్రనగర్, శేరిలింగంపల్లి, గండిపేట, శంషాబాద్‌ మండలాల్లో రూ.కోట్ల విలువైన ప్రభుత్వ భూములున్నాయి. వాటిని సొంతం చేసుకునేందుకు రూ.లక్షల్లో నగదు ఇస్తామంటూ కొంతమంది రెవెన్యూ, రిజిస్ట్రేషన్‌ శాఖల అధికారులతో ఒప్పందాలను కుదుర్చుకుంటున్నారు. ఈ మొత్తం తతంగం తెరవెనుక రియల్‌ ఎస్టేట్ వెంచర్ల ప్రతినిధులుంటున్నారు. అటు ఎసైన్డ్​ భూముల ఆక్రమణలపై అధికారులు స్పందించారు. ఈ అంశంపై తమ దృష్టికి వచ్చిందని పరిశీలించి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకుంటామని రాజేంద్రనగర్ ఆర్డీవో వెంకటరెడ్డి తెలిపారు.

స్థలం కనిపిస్తే చాలు స్వాహా చేసేస్తారు : హైదరాబాద్​ నగరంలో నానాటికీ భూ దందాలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఎక్కడైనా ఖాళీ స్థలం కనిపిస్తే చాలు కబ్జా చేసేందుకు ఒకరు కాపాడుకునేందుకు మరొకరు. ఇద్దరి మధ్య జరిగే పోరాటాన్ని అడ్డంపెట్టుకొని డబ్బులు రాబట్టుకునేందుకు ఇంకొకరు. వెరసి సొంతిల్లనే సుందర స్వప్నం సామాన్యులకు ఓ కలగానే మిగిలిపోతోంది. కబ్జాలు, మోసాలు, సెటిల్‌మెంట్ల మధ్య మధ్యతరగతి, సామాన్యులే నలిగిపోతున్నారు. హైడ్రా వచ్చినప్పటి నుంచి ఆక్రమణలు కొంత తగ్గినప్పటికీ పూర్తిగా మాత్రం ఇంకా పరిస్థితిలో మార్పు రాలేదు.

