'మా పొలాల్లోకి మమ్మల్నే రానివ్వడం లేదు' - భూ కబ్జాకు గురైన రైతుల ఆవేదన
Farmers Land Grabbing : సూర్యాపేట జిల్లాలోని అన్నారంలో రూ.5 కోట్లకుపైగా విలువైన ప్రభుత్వ భూమి అన్యాక్రాంతమైంది. గతంలో నిరుపేదలకు ప్రభుత్వం అందించిన ఆ భూమిలోకి అర్హులను రానివ్వకుండా అక్రమార్కులు అడ్డుకుంటున్నారు.
Published : November 15, 2026 at 9:21 AM IST
నగరాల్లోనే కాదు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ అక్రమార్కుల ఆగడాలు ఆగడం లేదు. సూర్యాపేట జిల్లా తుంగతుర్తి మండలం అన్నారంలో రూ.5 కోట్లకు పైగా విలువైన ప్రభుత్వ భూమి అన్యాక్రాంతమైంది. గతంలో నిరుపేదలకు ప్రభుత్వం అందించిన ఆ భూమిలోకి అర్హులను రానివ్వకుండా అక్రమార్కులు అడ్డుకుంటున్నారు. యథేచ్ఛగా సాగు చేస్తూ ఫలాలు అనుభవిస్తున్నారు. అధికారులు సైతం వారితో అంటకాగి తమకు అన్యాయం చేస్తున్నారంటూ సదరు రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రెవెన్యూ అధికారులను మచ్చిక చేసుకొని
అన్నారంలో గ్రామంలోని సర్వే నంబర్ 498లో ప్రభుత్వ భూమి 77.07 ఎకరాలు ఉంది. 1972లో భూమి లేని నిరుపేదలకు, విశ్రాంత సైనికుడికి కలిపి అప్పటి ప్రభుత్వం 47.24 ఎకరాల మేర పంపిణీ చేసి పట్టాలు అందజేసింది. రికార్డుల ప్రకారం ఇంకా 29.23 ఎకరాలు ప్రభుత్వ భూమిగానే ఉంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్ విలువ ప్రకారం ఈ ప్రాంతంలో ఎకరాకు రూ.20 లక్షల వరకు ధర పలుకుతోందని రైతులు చెబుతున్నారు.
దీంతో కబ్జారాయుళ్లు తమ పేరిట పట్టాలు పొందాలనే ఆలోచన చేస్తున్నారు. ఇందుకు కొందరు రెవెన్యూ అధికారులు తమకు సహకరించేలా వారిని మచ్చిక చేసుకుంటున్నారనే ఆరోపణలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. గతంలో క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనకు వెళ్లిన కొందరు రెవెన్యూ అధికారులు అక్రమార్కులతో చేతులు కలిపి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకుండా వెనుదిరిగినట్లు సమాచారం. ఈ మధ్యకాలంలో పట్టాలు పొందిన పలువురు రైతులు తమ భూమితో పాటు సర్కారు స్థలం అక్రమణకు గురైందంటూ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
అర్హుల మీదే రివర్స్ కేసులు
అప్పట్లో ప్రభుత్వం నుంచి భూమిని పొందిన రైతులు కొన్ని రోజులు సాగు చేసి, కుటుంబ పరిస్థితుల కారణంగా వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్లడంతో వ్యవసాయం చేయలేదు. మళ్లీ తిరిగొచ్చి సాగు చేద్దామని తమ భూమి దగ్గరకు వెళ్లగా అక్రమార్కులు అప్పటికే కబ్జా చేశారు. దీంతో తమ భూముల దగ్గరకు తమనే రానివ్వడం లేదంటూ పలువురు రైతులు వాపోతున్నారు. ఈ విషయం అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లినా పట్టించుకోవడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తమ భూములను ఆక్రమించి, తిరిగి తమపైనే రివర్స్ కేసులు పెట్టి వేధిస్తున్నారన్నారు. తమ పేరు మీదనే భూమి పట్టాలు ఉన్నా, సాగు చేయలేని దిక్కుతోచని పరిస్థితి వచ్చిందని సదరు రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. అధికారులు స్పందించి తమకు న్యాయం చేయాలని వేడుకుంటున్నారు.
"ప్రభుత్వం గతంలో మా నాన్నకు భూమి ఇచ్చింది. కొన్నేళ్ల కింద అనారోగ్యంతో మా తండ్రి చనిపోయారు. బతుకుదెరువు కోసం నేను హైదరాబాద్ వెళ్లాను. కరోనా సమయంలో తిరిగి ఊరికి వచ్చాను. సాగు చేసుకుందామని పొలం దగ్గరకు వెళ్తే కబ్జాదారులు రానివ్వడం లేదు. భూ రికార్డుల్లో మా నాన్న పేరే ఉంది. సమస్యను పరిష్కరించాలని ఎమ్మార్వో, ఆర్డీవో, కలెక్టర్లను వేడుకున్నాను. ఇక్కడ మొత్తం 77 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి ఉంది. అందులో మాలాంటి పేదలకు ఇచ్చిన భూములను సైతం సర్కారు భూమిలో కలుపుకొని సాగు చేస్తున్నారు. భూమి అడిగితే బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారు" - ఓ రైతు
అన్యాక్రాంతమైన భూమి గుట్టురట్టు కావాలంటే క్షేత్రస్థాయిలో సర్వే చేయాలని సదరు రైతులు చెబుతున్నారు. రాజకీయ నాయకుల ఒత్తిళ్లకు తలొగ్గకుండా సర్వే చేసి సర్కారు భూమిని స్వాధీనం చేసుకోవాలని, అసలైన పట్టాదారులకు భూ భారతి పట్టాలు ఇవ్వాలంటూ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
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