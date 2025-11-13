చెట్లు నరికితే నేరుగా జైలుకే - వనమేధంపై అటవీశాఖ కఠిన చర్యలు
కవ్వాల్ పులుల సంరక్షణ కేంద్రంలో చెట్లను నరుకుతున్న వ్యక్తులు - చెట్లను నరికిన వారిపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్న అటవీ శాఖ
Kawal Tiger Reserve Problems : కవ్వాల్ పులుల సంరక్షణ కేంద్రం పరిధిలో అటవీ భూముల ఆక్రమణ కోసం కొందరు ప్రయత్నిస్తున్నారు. అలాగే జల్సాలకు అలవాటు పడి మరికొందరు టేకు చెట్లను కొట్టి అమ్ముకుంటూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. ఎవరూ చూడట్లేదు కదా అని వారు తమ పనులను చక్కగా కానిస్తున్నారు. అయితే ఈ వనమేధంపై అటవీశాఖ కఠినంగా వ్యవహరిస్తోంది. ఇటీవల ఇలానే చెట్లను కొట్టి అక్రమ సంపాదన ఆర్జిస్తున్న పలువురిని జైలుకు పంపారు. పాలగోరి అటవీ ప్రాంతంలో జైనూరు, సిర్పూర్(యు), లింగాపూర్ మండలాల ఆదివాసీ గిరిజనులు 400 టేకు చెట్లను ఇలానే నరికివేశారు.
ఈ చెట్లను నరికే క్రమంలో అటవీశాఖ ఉద్యోగులపై దాడులు చేశారు. ఇలా 32 మందిపై కేసు నమోదైంది. వారిలో 26 మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేసి, ఆదిలాబాద్ జైలుకు పంపారు. ప్రస్తుతం వారంతా 54 రోజులుగా జైలులోనే ఉంటున్నారు. ఈ నిందితులందరికీ బెయిల్ రాకుండా అటవీశాఖ తరఫున పటిష్ఠ వాదనలు వినిపిస్తున్నారు. మరోవైపు పాలగోరి అటవీ ప్రాంతం చుట్టూ కందకాలు తవ్విన అటవీ శాఖ, అక్కడ సీసీ కెమెరాలను కూడా బిగించింది.
దండేపల్లి తానిమడుగు వ్యక్తికి జైలు శిక్ష : దండేపల్లి మండలం తానిమడుగు వాసి పెందూర్ రాజేశ్ కంపార్టుమెంట్ నెం.394లో టేకు చెట్లను నరికి తప్పించుకొని తిరుగుతున్నాడు. పైగా గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు అడవిలోని చెట్లను నరుకుతున్నారని మళ్లీ అటవీశాఖ అధికారులకే సమాచారం ఇస్తుండేవాడు. అటవీ శాఖ జాగిలం హంటర్ డాగ్ ముందు నిందితుడి ఆటలు చెల్లలేదు. ఆ జాగిలం సరాసరి ఆ వ్యక్తి ఇంటికి వెళ్లి అతడిని పట్టించింది. దీంతో అతడి ఆటకు పుల్స్టాప్ పడింది.
ద్విచక్ర వాహనంపై కలప రవాణా : తాళ్లపేట రేంజి పరిధిలోని పాతమామిడిపెల్లికి చెందిన షంషోద్దిన్ తన ద్విచక్ర వాహనంపై నిత్యం టేకు ముక్కలను తరలిస్తున్నాడు. అటవీ అధికారులు అర్జుగూడ వద్ద అతడిని పట్టుకుని కోర్టులో హాజరుపర్చారు. న్యాయమూర్తి రిమాండ్ సైతం విధించారు. ఐదు రోజులుగా లక్షెట్టిపేట సబ్జైలులో అతడు కాలం గడుపుతున్నాడు.
అటవీ నేరాలకు పాల్పడితే కఠిన శిక్షలు : చెట్లను నరికినా, వన్యప్రాణులను వేటాడినా ఉపేక్షించేది లేదని జన్నారం ఎఫ్డీవో రామ్మోహన్ హెచ్చరించారు. దోషులకు కఠిన శిక్షలు ఉంటాయని తెలిపారు. ఇప్పటికే పాలగోరి అటవీ ప్రాంతం, తానిమడుగు, పాత మామిడిపెల్లికి చెందిన వ్యక్తులను జైలుకు పంపించామన్న ఆయన, అటవీ ఉద్యోగులు రాత్రింబవళ్లు గస్తీ తిరుగుతూనే ఉంటున్నారని చెప్పారు. నిఘా కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసి సమీక్షిస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు.
"చెట్లు నరికినా, వన్యప్రాణులను వేటాడినా ఉపేక్షించేది లేదు. దోషులకు కఠిన శిక్షలు ఉంటాయి. ఇప్పటికే పాలగోరి అటవీ ప్రాంతం, తానిమడుగు, పాత మామిడిపెల్లికి చెందిన వ్యక్తులను జైలుకు పంపించాం. అటవీ ఉద్యోగులు రాత్రింబవళ్లు గస్తీ తిరుగుతూనే ఉంటారు. నిఘా కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసి సమీక్షిస్తున్నాం." - రామ్మోహన్, ఎఫ్డీఓ, జన్నారం
