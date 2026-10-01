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రెచ్చిపోతున్న ఆక్రమణదారులు - అటవీ స్థలాల కబ్జాకు చెట్లు నరికివేత

అల్లూరి జిల్లాలో అక్రమణ దారులు రెచ్చిపోతున్నారు. అటవీ స్థలాల కబ్జా చెట్లను దారణంగా నరికివేస్తున్నారు. తీరప్రాంతాల్లో వరదను అడ్డుకునేందుకు అపేందుకు నాటిన చెట్లను నరికి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు.

Encroaching Government Lands In Alluri Sitharama Raju District
అటవీ స్థలాల కబ్జాకు చెట్లపై గొడ్డలివేటు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 4:36 PM IST

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Encroaching Government Lands In Alluri Sitharama Raju District : ఆక్రమణలు అదుపు తప్పిపోతున్నాయి. కేవలం ఇళ్లు, స్థలాల ఆక్రమణలే కాకుండా తీరప్రాంతానికి రక్షణ కవచంలా నిలిచే చెట్లు కూడా లక్ష్యంగా మారుతున్నాయి. తుపానుల సమయంలో వరదలు, భూసార కోతను అడ్డుకునే సహజ అడ్డంకులుగా పనిచేసే తాటి తోటలు, సరుగుడు, జీడిమామిడి చెట్లను కొందరు వ్యక్తులు విచక్షణారహితంగా నరికివేసి, అక్రమంగా తొలగించి, ఆ భూమిని ఆక్రమిస్తున్నారు. వారు చెట్లను నరికి, ఆ కలపను విక్రయించి లాభం పొందుతున్నారు. మరోవైపు ఈ ప్రాంతాలను పర్యవేక్షించాల్సిన అటవీ శాఖ అధికారులు, ఈ వ్యవహారం తమ పరిధిలోకి రాదని చెబుతూ నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారు.

అక్రమంగా సొమ్ము చేసుకుంటున్న ఆక్రమణదారులు : అల్లూరి జిల్లాలోని అచ్యుతాపురం, రాంబిల్లి, ఎస్. రాయవరం, నక్కపల్లి, పాయకరావుపేట మండలాలను తొమ్మిది బ్లాకులుగా విభజించారు. ఇవి మొత్తం 963.75 హెక్టార్ల తీరప్రాంత అటవీ భూమిని కలిగి ఉన్నాయి. ఈ తీరప్రాంత అటవీ భూములను రక్షించడానికి, మొక్కల పెంపక కార్యక్రమాలను నిర్వహించడానికి, స్థానిక ప్రజల భాగస్వామ్యంతో 53 అటవీ సంరక్షణ కమిటీలను ఏర్పాటు చేశారు. 556 హెక్టార్లలో సరుగుడు, కొబ్బరి తోటలను పెంచారు, కాలక్రమేణా అవి పెద్ద చెట్లుగా ఎదిగాయి. అయితే పర్యవేక్షణ లోపం కారణంగా, ఈ చెట్లు ఆక్రమణదారుల గొడ్డలి వేటుకు బలయ్యాయి.

రాంబిల్లి శివార్లలోని వడపాలెం తీరం సమీపంలో సుమారు 20 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్న తాటి తోటలను నరికివేశారు. నరికిన చెట్లను ఒకచోట చేర్చి తగులబెట్టారు. పరిస్థితి తెలిసినప్పటికీ పంచాయతీ రాజ్, రెవెన్యూ సిబ్బంది అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించడానికి బదులుగా ఆక్రమణదారులకు సహకరించారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అటవీ శాఖ అధికారులు ఇటీవల ఆ ప్రాంతాన్ని పరిశీలించినప్పటికీ ఆక్రమణదారుడిపై ఎటువంటి చర్యలూ తీసుకోలేదు. రాంబిల్లి, సీతాపాలెం ప్రాంతాలలో 134 హెక్టార్లలో మొక్కలు నాటారు. అయినప్పటికీ తీరప్రాంత అటవీ భూములను రక్షించాల్సిన స్థానిక గ్రామస్తులే తాటి తోటలను నరికివేస్తూ తమకు తాముగా ప్రమాదాన్ని కొని తెచ్చుకుంటున్నారు.

విక్రయించడంలో విఫలమవుతున్న అధికారులు : పాయకరావుపేట మండలంలోని రాజానగరం, రాజవరం, గజపతినగరం, వెంకటనగరం, రత్నాయంపేట తీరప్రాంతాల్లో గతంలో సరుగుడు మొక్కలను నాటారు. అటవీ శాఖ అధికారులు పూర్తిగా పెరిగిన చెట్లను వేలం వేసి విక్రయించడంలో విఫలమవుతున్నారు. దీనివల్ల స్థానికులు వాటిని నరికి తరలించుకుపోతున్నారు. పాల్మాన్‌పేట, కోర్లాయంపేట, పెంటకోట ప్రాంతాల్లోని తీరప్రాంత భూములను హాచరీల (చేపల/రొయ్యల పెంపక కేంద్రాల) ఏర్పాటు పేరుతో ఆక్రమించి, అక్కడ షెడ్లు, చిన్న నిర్మాణాలను చేపడుతున్నారు.

నక్కపల్లి మండలంలోని చిన్న టీనార్ల, పెద్ద టీనార్ల, రాజయ్యపేట గ్రామాలకు సమీపంలో గతంలో సరుగుడు, తాటి తోటలు ఉండేవి. ఇప్పుడు ఆ తోటల మధ్య గుడిసెలు, చిన్న షెడ్లు నిర్మించారు. అంతేకాకుండా ఈ ప్రాంతాలను 'జిరాయితీ' (ప్రైవేట్ వ్యవసాయ) భూములతో కలిపి సాగు చేస్తున్నారు. అటవీ శాఖ భూమిలో బోరుబావులను కూడా తవ్వారు. రెండేళ్ల క్రితం జీడిమామిడి చెట్లను అక్రమంగా నరికివేశారు. దీనిపై వివాదం తలెత్తినప్పటికీ కనీసం కేసు కూడా నమోదు కాలేదు.

ఫిర్యాదు చేస్తే చర్యలు తీసుకుంటాం :

"తీరప్రాంతాలను రక్షించడానికి మేము చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. ప్రతి ఏటా తాటి, సరుగుడు, జీడిమామిడి మొక్కలను నాటుతున్నాం. తుపానుల సమయంలో ఇవి రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తాయి. అటువంటి చెట్లను నరకడం నేరం. చెట్ల అక్రమ నరికివేత లేదా భూమి ఆక్రమణకు సంబంధించిన ఏవైనా సంఘటనలు జరిగితే దయచేసి సమీపంలోని అటవీ శాఖ అధికారులకు తెలియజేయండి. మేము ఆ స్థలాన్ని పరిశీలించి తగిన చర్యలు తీసుకుంటాం" -శామ్యూల్, జిల్లా అటవీ అధికారి

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TAGGED:

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చెట్లను నరికేస్తున్న ఆక్రమణదారులు
ILLEGAL ACTIVITIES IN ALLURI
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