హైడ్రాకే మస్కా కొట్టి - రాత్రికి రాత్రే బోర్డులు మార్చేసి
హైదరాబాద్లో నానాటికీ పెరుగుతున్న కబ్జాదారుల ఆగడాలు - హైడ్రా కంచె వేసిన భూముల్లోనే బోర్డులు తొలగించి మరీ అక్రమాలు - బోడుప్పల్ సర్కిల్ చెంగిచర్లలో రూ.15 కోట్ల స్థలం కొట్టేసేందుకు స్కెచ్
Published : August 11, 2026 at 12:42 PM IST
Encroachment In HYDRA Fenced Areas : భూ కబ్జాలపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్న హైడ్రానే కొందరు కబ్జాదారులు బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు. ప్రజా ఫిర్యాదుల మేరకు ప్రజోపయోగ స్థలాల సంరక్షణకు చర్యలు చేపడుతుంటే రాత్రికి రాత్రే బోర్డులను తొలగిస్తూ కబ్జాలు కొనసాగిస్తున్నారు. బోడుప్పల్ సర్కిల్ చెంగిచర్లలోని వివిధ కాలనీల్లో ఇటీవల ఈ తరహా ఉదంతాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
రూ.15 కోట్ల స్థలం కొట్టేసేందుకు స్కెచ్ : చెంగిచర్ల జయప్రద కాలనీలో రూ.15 కోట్ల విలువ చేసే 4400 చదరపు గజాలను లే-అవుట్లో భాగంగా పార్కు, పాఠశాల, ఆసుపత్రి, దేవాలయం, వాణిజ్య అవసరాల కోసం ఖాళీగా వదిలేశారు. ప్రజోపయోగ స్థలాలు కబ్జాల పాలవుతున్నాయని కాలనీవాసులు హైడ్రాకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో హైడ్రా యంత్రాంగం వాటి సంరక్షణకు సూచికలను ఏర్పాటు చేసింది. కాగా హైడ్రా ఏర్పాటు చేసిన కంచెను కబ్జాదారులు తొలగించారు. ఆ ప్రాంతంలో నిర్మాణాలకు తెరలేపారు. దీనిపై హైడ్రా ఇన్స్పెక్టర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి మేడిపల్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో అదే కాలనీకి చెందిన ఇద్దరిపై కేసు నమోదయింది.
చిన్నక్రాంతి కాలనీలోనూ : చిన్నక్రాంతి కాలనీలోనూ ఇదే తరహా ఘటన చోటు చేసుకుంది. వాణిజ్య స్థలాలను కాపాడేందుకు హైడ్రా సూచిక బోర్డు ఏర్పాటు చేసింది. అయితే వాటిని తొలగించి మరీ నిర్మాణాలు చేపడుతున్నారని కాలనీవాసులు గగ్గోలు పెడుతున్నారు. సర్వే నంబరు 114, 118, 120, 121లోని 1800 చదరపు గజాల చుట్టూ కబ్జాదారులు వాలిపోతున్నారు.
సుద్దకుంట వద్ద : బోడుప్పల్ సుద్దకుంట ప్రాంతంలో ఎఫ్టీఎల్, బఫర్జోన్లోనూ 1000 చదరపు గజాలకు చుట్టూ ప్రహరీ నిర్మాణం తీవ్ర కలకలం సృష్టిస్తోంది.
వారిపై కఠిన చర్యలు తప్పవు: ప్రభుత్వ భూములు, కాలనీల్లో ప్రజోపయోగ స్థలాలను కబ్జా చేస్తే ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ ఉపేక్షించేది లేదని హైడ్రా ఇన్స్పెక్టర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
ఆక్రమణకు గురైన పార్కు స్థలానికి హైడ్రా రక్ష : హైదరాబాద్ మహా నగరంలో ప్రభుత్వ ఆస్తులు, చెరువుల పరిరక్షణ కోసం అహర్నిశలు శ్రమిస్తున్న హైడ్రాకు నగరంలో ప్రజల నుంచి మద్దతు లభిస్తోంది. హైడ్రా మద్దతుగా నగరంలో పలుచోట్ల ర్యాలీలు చేపడుతున్నారు. ప్లకార్లులు ప్రదర్శిస్తూ హైడ్రాకు, కమిషనర్ రంగనాథ్కు మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు. తమ ప్రాంతంలో గతంలో ఆక్రమణకు గురైన పార్కు స్థలాన్ని హైడ్రా రక్షించినట్లు స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రూ.కోట్ల విలువైన భూమిని కాపాడినందుకు రంగనాథ్కు కృతజ్ఞతలు చెబుతున్నారు.
హైడ్రాకమిషనర్కు మద్దతుగా పెద్దఎత్తున నినాదాలు : హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్కు సంఘీభావంగా మస్కి చెరువు పరిరక్షణ కోసం ఇటీవల స్థానికులు స్వచ్ఛందంగా పెద్ద ఎత్తున రోడ్లపైకి వచ్చారు. సాయి గౌతమ్ కాలనీ నుంచి మొదలైన ఆ ర్యాలీ పెంటయ్య కాలనీ, గీతాంజలి వేదిక్ స్కూల్ మీదుగా మస్కి చెరువు వరకు ఉత్సాహంగా సాగింది. ఖులీ కుతుబ్షా కాలనీ, పెంటయ్య కాలనీలతో పాటు పరిసర ప్రాంతాల్లోని అపార్ట్మెంట్ల వాసులు, పర్యావరణప్రేమికులు ఆర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. 'సేవ్ అండ్ డెవలప్ మస్కి లేక్' అంటూ ప్లకార్డులు పట్టుకుని హైడ్రాకమిషనర్కు మద్దతుగా పెద్దఎత్తున నినాదాలు చేశారు. మన ప్రాంతం, మన పర్యావరణం, భవిష్యత్ తరాల కోసం చెరువులను కాపాడుకుందామని పిలుపునిచ్చారు.
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వీ సపోర్ట్ రంగనాథ్ - గచ్చిబౌలిలో హైడ్రాకు మద్దతుగా ర్యాలీ