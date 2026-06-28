యువ ఆలోచనలకు, సృజనాత్మకతకు ప్రోత్సాహం - 'ఎంఎస్ఎంఈ ఉత్సవ్-2026'
అంతర్జాతీయ ఎంఎస్ఎంఈ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఉత్సవ్ - ప్రత్యేక ఆకర్షణగా చిట్టి ప్యాంథర్ ఎలక్ట్రిక్ సైకిల్ - దినపత్రికలతో ఆకట్టుకునే బొమ్మలు - రెడ్జార్ ఫుడ్స్ పేరుతో ఆహార పదార్థాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 28, 2026 at 10:05 AM IST
Micro, Small, and Medium Enterprises Utsav - 2026 : నేటి యువత ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూడకుండా తమ ఆలోచనలతో కొత్త అవకాశాలను సృష్టిస్తోంది. సాంకేతికత, పర్యావరణ పరిరక్షణ, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం, వ్యర్థాల పునర్వినియోగం వంటి విభిన్న రంగాల్లో వినూత్న ఆవిష్కరణలు చేస్తూ సమాజానికి ఉపయోగపడే ఉత్పత్తులను అందిస్తోంది. అలాంటి సృజనాత్మక ఆలోచనలను ప్రోత్సహించేందుకు అంతర్జాతీయ ఎంఎస్ఎంఈ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఎనికేపాడులోని రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్లో ఎన్టీఆర్ జిల్లా యంత్రాంగం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన 'ఎంఎస్ఎంఈ ఉత్సవ్–2026' స్టార్టప్లు, వినూత్న ఆవిష్కరణలకు వేదికగా నిలిచింది.
పండ్లను 20 సంవత్సరాల పాటు పాడవకుండా అదే రుచితో నిల్వ ఉంచే విధానాన్ని ఓ యువతి కనిపెడితే, మరో యువకుడు బ్యాటరీతో నడిచే సైకిల్ను తయారుచేశాడు. అదే విధంగా దినపత్రికలతో బొమ్మలు తయారు చేయడం ఎలాగో మరో మహిళ నేర్పిస్తోంది. ఇంతటి సృజనాత్మకతను ఉపయోగించి యువత చేస్తున్న ఆవిష్కరణలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
చిట్టి ప్యాంథర్తో చౌకగా ప్రయాణం : కృష్ణారెడ్డి రూపొందించిన 'చిట్టి ప్యాంథర్' ఎలక్ట్రిక్ సైకిల్ సందర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. దీనిని సాధారణ సైకిల్లా తొక్కడంతో పాటు అవసరమైనప్పుడు యాక్సిలేటర్ ద్వారా బైక్లా నడిపే అవకాశం ఉంది. ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే 50 కిలోమీటర్ల వరకు రయ్ రయ్ అని దూసుకుపోవచ్చు. కేవలం రెండున్నర గంటల్లో బ్యాటరీ పూర్తిగా ఛార్జ్ అవుతుంది. మరమ్మతులు అవసరమైతే ఇంటికే వెళ్లి కృష్ణారెడ్డి సేవలు అందించడం దీని ప్రత్యేకత.
దినపత్రికలతో అందమైన కళాఖండాలు : పాత దినపత్రికలను వినియోగించి దేవతామూర్తులు, ప్రముఖుల బొమ్మలు, వినియోగదారులు కోరిన ప్రత్యేక నమూనాలను వరలక్ష్మి తయారుచేస్తున్నారు. వ్యర్థంగా మారే కాగితాలకు కొత్త రూపం ఇవ్వడంతో పాటు పర్యావరణ పరిరక్షణకు తోడ్పడుతున్న ఈ కళాకృతులను త్వరలో ఆన్లైన్లో విక్రయించనున్నట్లు ఆమె తెలిపారు.
చిరుధాన్యాలతో ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం : విజయవాడకు చెందిన ఆర్. సత్యవతి 'రెడ్జార్ ఫుడ్స్' పేరుతో మైదా, ప్రిజర్వేటివ్స్, కృత్రిమ రంగులు లేకుండా చిరుధాన్యాలతో పలు రకాల ఆహార పదార్థాలను తయారుచేస్తున్నారు. చక్కెర, గుడ్లు లేకుండా తయారయ్యే కేక్లు సహా వివిధ ఉత్పత్తులకు వినియోగదారుల నుంచి మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది.
20 ఏళ్లు నిల్వ ఉండే ఫ్రూట్ చిప్స్ : రవళిక రూపొందించిన "ది చోజెన్ బైట్" స్టార్టప్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ప్రత్యేక సాంకేతికతతో పండ్లలోని నీటిని పూర్తిగా తొలగించి వాటి రుచి, పోషకాలను యథాతథంగా నిల్వ ఉంచే ఫ్రూట్ చిప్స్ను తయారు చేస్తున్నారు. ఇవి కరకరలాడుతూ తాజా పండ్ల రుచిని అందించడమే కాకుండా 20 ఏళ్ల వరకు కూడా నిల్వ ఉంటాయని ఆమె తెలిపారు. అలాగే యాపిల్, బీట్రూట్, క్యారెట్తో తయారుచేసిన ఏబీసీ హెల్త్ పౌడర్ కూడా సందర్శకుల దృష్టిని ఆకర్షించింది.
యువతలోని సృజనాత్మకత, స్వయం ఉపాధిపై పెరుగుతున్న ఆసక్తికి ఎంఎస్ఎంఈ ఉత్సవ్–2026 నిదర్శనంగా నిలిచింది. సమాజ అవసరాలకు అనుగుణంగా రూపొందుతున్న ఇలాంటి ఆవిష్కరణలు భవిష్యత్తులో మరిన్ని స్టార్టప్లకు స్ఫూర్తిగా మారనున్నాయని నిర్వాహకులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
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