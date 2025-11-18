అల్లూరి జిల్లాలో ఎదురుకాల్పులు -మావోయిస్టు అగ్రనేతలు హిడ్మా, ఆజాద్ల మృతి
అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో పోలీసులు, మావోయిస్టుల మధ్య ఎదురుకాల్పులు - ఆరుగురు మృతి - కొనసాగుతున్న కూంబింగ్ ఆపరేషన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2025 at 10:35 AM IST
Encounter in Alluri District Six Maoists killed : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో ఎదురుకాల్పులు జరిగాయి. మారేడుమిల్లి అటవీ ప్రాంతంలో పోలీసులు - మావోయిస్టుల మధ్య ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో ఆరుగురు మావోయిస్టులు మృతి చెందారు. ఎదురుకాల్పుల్లో మావోయిస్టు అగ్రనేతలు హిడ్మా, ఆజాగ్లు మృతి చెందినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. కూంబింగ్ ఆపరేషన్ కొనసాగుతోంది. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో ఎదురుకాల్పులు, ఆరుగురు మృతి చెందిన ఘటనాస్థలి వద్ద అల్లూరి జిల్లా ఎస్పీ అమిత్, డీఐజీ గోపీనాథ్ జెట్టి ఉన్నారు. ఏపీ, ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిశా సరిహద్దుల్లో మావోయిస్టుల కదలికలపై సమాచారం అందడంతో వారు పోలీసులు అక్కడికి చేరుకున్నారు.
