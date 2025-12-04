బీజాపూర్లో మరోసారి ఎదురుకాల్పులు - 19కి చేరిన మావోయిస్టు మృతుల సంఖ్య
ఛత్తీస్గఢ్ బీజాపూర్ జిల్లాలో ఇవాళ మరోసారి ఎదురుకాల్పులు - మావోయిస్టులు, భద్రతా బలగాలకు మధ్య ఎదురుకాల్పులు - నిన్న, ఇవాళ కలిపి 19 మంది మావోయిస్టుల మృతి
Several Maoists killed in encounter (EENADU)
Published : December 4, 2025 at 12:52 PM IST
Several Maoists killed in encounter In Chhattisgarh : ఛత్తీస్గఢ్లోని బీజాపూర్లో మావోయిస్టుల ఏరివేత ఆపరేషన్ చురుగ్గా సాగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే బీజాపుర్-దంతెవాడ సరిహద్దు అడవుల్లో భద్రతా బలగాలు, మావోయిస్టుల మధ్య మరోసారి ఎదురు కాల్పులు జరిగాయి. బుధవారం ఇరువర్గాలకు జరిగిన ఎదురు కాల్పుల్లో 12 మంది మావోయిస్టులు, ముగ్గురు డీఆర్జీ (డిస్ట్రిక్ట్ రిజర్వ్ గార్డ్) జవాన్లు మృతి చెందారు. మొత్తంగా బుధ, గురువారాల్లో జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో 19 మంది మావోయిస్టులు మృతి చెందారు. ఘటనా స్థలంలో మావోయిస్టుల మృతదేహాలతో పాటు పెద్దఎత్తున ఆయుధ, పేలుడు సామగ్రిని భద్రతా బలగాలు స్వాధీనం చేసుకున్నాయి.