రూ.వేల కోట్ల ఆస్తులు ఎలా వచ్చాయి? - ఆ ఇద్దరు మోహన్ నాయక్ బినామీలా?
మోహన్నాయక్ ఆస్తుల గుట్టు విప్పే పనిలో ఏసీబీ నిమగ్నం - దొరికిన బంగారం బిస్కెట్లపై ఆరా - స్వగ్రామంలో 19.38 ఎకరాల భూమి గుర్తింపు - ఇప్పటివరకు 17.94 కోట్ల మేర చర, స్థిరాస్తులు
Published : June 11, 2026 at 8:08 AM IST
ENC Officer Mohan Nayak Case : ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో అడ్డంగా దొరికిపోయిన మోహన్ నాయక్ ఆస్తుల గుట్టు విప్పే పనిలో ఏసీబీ నిమగ్నమైంది. ఆర్ అండ్ బీ ఈఎన్సీ హోదాలో ఉన్న వ్యక్తికి రూ.వేల కోట్లు ఆస్తులు ఎలా వచ్చాయనే విషయంపై కూపీ లాగుతోంది. ఆయన వద్ద లభించిన బంగారం బిస్కెట్లు సైతం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయనే కోణంలో ఆరా తీస్తున్నారు. దానికి సంబంధించిన మరిన్ని విషయాలు ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
ఏసీబీ అధికారుల దర్యాప్తు : ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో అడ్డంగా దొరికిపోయిన రహదారులు, భవనాల శాఖ ఈఎన్సీ మోహన్ నాయక్ వ్యవహారంపై ఏసీబీ అధికారులు లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్లోని అతని ఇంట్లో జరిగిన సోదాల్లో దొరికిన బంగారం బిస్కెట్లు ఎక్కడివని ఆరా తీస్తున్నారు. అవి తళతళ మెరుస్తుండటంతో ఇటీవలే తెప్పించి ఉంటారని భావిస్తున్నారు. బిల్లులు మంజూరు చేయించినందుకు ఎవరైనా గుత్తేదారు బహుమతిగా ఇచ్చి ఉంటారా? అని అనుమానిస్తున్నారు. ఇంట్లో దొరికిన దాదాపు 60 ఖరీదైన మద్యం బాటిళ్లనూ గుత్తేదారులే ఇచ్చి ఉంటారని భావిస్తున్నారు.
బినామీలు ఎవరైనా ఉన్నారా? : మరోవైపు మోహన్ నాయక్కు బంధువుల్లో బినామీలు ఎవరైనా ఉన్నారా? అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మోహన్ నాయక్ భార్య తరఫు బంధువులపై ఏసీబీ అధికారులు ప్రధానంగా దృష్టి సారించారు. అలాగే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా ఉన్న ఓ ఇద్దరి చర, స్థిరాస్తుల గురించి కూపీ లాగుతున్నారు. వీరు గనక సరైన లెక్కలు చూపలేకపోతే వారిపైనా కేసు నమోదు చేసే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది.
స్వగ్రామంలో భూములపై ఆరా : మోహన్ నాయక్ స్వగ్రామం నిజామాబాద్ జిల్లా డిచ్పల్లి మండలం కులాస్పూర్ తండాలో ఇప్పటికే ఏసీబీ అధికారులు 19.38 ఎకరాల భూమిని గుర్తించారు. ఆ పరిసరాల్లో ఆయనకు మరిన్ని వ్యవసాయ భూములు ఉన్నట్లు ఏసీబీకి సమాచారం అందినట్లు తెలుస్తోంది. అవి ఇంకా రెవెన్యూ రికార్డుల్లో నమోదు కాకపోవడంతో వాటిని మోహన్ నాయక్ ఆస్తుల జాబితాలో చేర్చలేదని సమాచారం.
17.94 కోట్ల మేర చర, స్థిరాస్తులు : ప్రస్తుతం ఆర్ అండ్ బీలో అత్యున్నత స్థాయిలోని ఈఎన్సీ హోదాలో ఉన్న మోహన్ నాయక్ సర్వీసులో చేరినప్పటి నుంచి ఉద్యోగంతో పాటు ఇతర అధికారిక మార్గాల ద్వారా రూ.3.94 కోట్లు ఆర్జించినట్లు ఏసీబీ అధికారులు తెలిపారు. కానీ మంగళవారం నాటి సోదాల్లో రూ.17.94 కోట్ల మేర చర, స్థిరాస్తులు బహిర్గతమయ్యాయి. ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో మంగళవారం అరెస్టయిన మోహన్ నాయక్కు న్యాయస్థానం 14 రోజుల జ్యుడీషియల్ రిమాండ్ విధించింది. బుధవారం ఉదయం ఆయన్ను పోలీసులు చంచల్గూడ జైలుకు తరలించారు.
అక్రమాస్తుల చిట్టా ఇదే! : హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో మోహన్ నాయక్ కొన్ని ఫ్లాట్లు, విల్లాలు కొనుగోలు చేసినట్లు తేలింది. అవి మియాపూర్లో రెండున్నర కోట్ల విలువైన లగ్జరీ విల్లాతో పాటు, కూకట్పల్లిలో రూ.62 లక్షల విలువైన ఇల్లు ఉన్నట్లు ఏసీబీ అధికారులు గుర్తించారు. గచ్చిబౌలి ఐటీ కారిడార్ పరిధిలో 4 ఫ్లాట్లు, కొంపల్లిలో 3 ఫ్లాట్లను ఏసీబీ స్వాధీనం చేసుకుంది. వీటితో పాటు నిజామాబాద్ జిల్లా ముల్లంగి గ్రామంలో రూ.83 లక్షల విలువైన 19.38 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి ఉన్నట్లు తనిఖీల్లో తేల్చారు. ఇవే కాకుండా మోహన్నాయక్ ఇంట్లో రూ.55 లక్షల నగదును సీజ్ చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. వివిధ బ్యాంకు ఖాతాల్లో మరో రూ.కోటి 44 లక్షల నగదు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఇంట్లో దాచి ఉంచిన రెండున్నర కిలోల బంగారు ఆభరణాలు, 6 కిలోల వెండి వస్తువులను ఏసీబీ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
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