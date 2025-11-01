కిమ్స్ కడల్స్ ఆధ్వర్యంలో మిసెస్ మామ్ 2025 - తుది విజేతకు ఉచితంగా డెలివరీ
హైదరాబాద్, ముంబై, బెంగళూరు నగరాల్లో నిర్వహణ - నవంబర్ 9 నుంచి డిసెంబర్ 7 వరకు కార్యక్రమం - కిమ్స్ కడల్స్ క్లినికల్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ కె.శిల్పి రెడ్డి వెల్లడి
Published : November 1, 2025 at 8:16 AM IST
Motherhood Program Mrs. Mom 2025 : తల్లిదండ్రులు కాబోతున్న జంటలకు అవగాహన పెంచే దిశగా కిమ్స్ కడల్స్ ఆసుపత్రి క్లినికల్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ కె.శిల్పి రెడ్డి క్రయోవివా సహకారంతో దేశంలోని మూడు ప్రధాన నగరాలైన హైదరాబాద్, ముంబై, బెంగళూరు నగరాల్లో మిసెస్ మామ్ 2025 సీజన్ 9ను ప్రకటించారు. ఇప్పటివరకు హైదరాబాద్ నగరంలో 8 సీజన్లను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యేకంగా గర్భిణుల అవసరాలు, వారి ఆందోళనలను పరిష్కరిస్తూ కావాల్సిన కీలక సమాచారం, వనరులు అందిస్తూ, తల్లులు అయ్యేవరకు వారికి మద్దతుగా నిలిచేలా రూపొందించారు.
తుది విజేతకు ఉచితంగా డెలివరీ : ఈ ఏడాది 9వ సీజన్ నవంబర్ 9 నుంచి డిసెంబర్ 7 వరకు కొనసాగుతుంది. తల్లిదండ్రులయ్యే జంటలందరూ ఇందులో ఉచితంగా పాల్గొని తమ విజ్ఞానం పెంచుకుని, తమ జీవితాల్లోని ఈ కీలక క్షణాల్లో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు. మాతృత్వ రంగం నుంచి ప్రముఖ నిపుణులు, అనుభవజ్ఞులైన వైద్యులు ఉండటంతో ఇందులో పాల్గొనే వారంతా గర్భం, ప్రసవం, భర్త, కుటుంబ సహకారం, పిల్లల సంరక్షణ, యోగా తదితర అంశాలపై విస్తృతంగా విషయాలను తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఈ సీజన్లో తుది విజేతకు డా.శిల్పి రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఉచితంగా డెలివరీ చేయనున్నట్లు తెలిపారు.
మిసెస్ మామ్ 2025 ప్రధానాంశాలు ఇవే :
నిపుణుల సలహాలు : ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనే వారంతా ఆబ్స్టెట్రిక్స్, గైనకాలజీ, పీడియాట్రిక్స్, న్యూట్రిషన్ తదితర రంగాల్లో అత్యున్నత స్థాయి నిపుణుల సలహాలు పొందచ్చు. వీరంతా తమ ఆలోచనలు పంచుకుని, సందేహాలు నివృత్తి చేస్తారు. గర్భం, ప్రసవాల గురించి వివిధ విషయాలపై స్పష్టమైన అవగాహన కల్పిస్తారు.
ఇంటరాక్టివ్ సెషన్లు : ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇంటరాక్టివ్ వర్క్షాప్లు, సెషన్లు ఉంటాయి. వీటితో కాబోయే తల్లిదండ్రులకు ప్రాక్టికల్ టిప్స్తో పాటు ప్రసవానికి ముందు వ్యాయామాలు, రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్లు, పాలు పట్టడం, శిశు సంరక్షణ లాంటి కార్యక్రమాలుంటాయి.
ఉత్పత్తుల మేళా : ఇక్కడ నిర్వహించే ఉత్పత్తుల ప్రదర్శనలో వివిధ ఉత్పత్తులు, సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇవన్నీ కాబోయే తల్లులకు ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షిస్తాయి. ఇక్కడ మెటర్నిటీ క్లోతింగ్ బ్రాండ్లు, ప్రీనేటల్ క్లాసులు, పేరెంటింగ్ వెబ్సైట్లు, పిల్లల ఉత్పత్తులతో పాటు ఇంకా ఎన్నో ఉంటాయి.
నెట్వర్కింగ్ అవకాశాలు : ఈ కార్యక్రమంలో చాలా ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. దీనివల్ల గర్భిణులు ఒకరితో ఒకరు తమ అనుభవాలు పంచుకోవడం, వారితో నెట్వర్కింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకే తరహాలో ఆలోచనలు ఉండే గర్బిణులంతా కలిసి సంబంధాలు ఏర్పర్చుకుని వారితో ప్రయాణం చేయవచ్చు. తల్లుల క్లబ్లు, భావి తల్లిదండ్రుల కమ్యూనిటీలు వారికి ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. గర్భం ఏ నెలలో ఉన్నా, ముందుగా దీని గురించి తెలిసినా, తెలియకపోయినా గర్భవతులైన మహిళలు, వాళ్ల భర్తలు అందరూ వచ్చి మిసెస్ మామ్ 2025లో పాల్గొనాలని డాక్టర్ కె.శిల్పిరెడ్డి ఆహ్వానించారు.
ఈ మిసెస్ మామ్ 2025 కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం ద్వారా కాబోయే తల్లిదండ్రులకు తగిన విజ్ఞానం, విశ్వాసంతో తమకు పుట్టబోయే పిల్లల విషయంలో మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. దాని ద్వారా ఆరోగ్యకరమైన గర్భం నుంచి మాతృత్వంలో సజావుగా మార్పు ఉంటుంది. భౌతిక, భావోద్వేగపరమైన, మానసిక, ఆధ్యాత్మిక ఆరోగ్యం గర్భిణులకు, వారి కుటుంబాలకు చాలా ముఖ్యమని మిసెస్ మామ్ నిర్వాహకురాలు డాక్టర్ శిల్పిరెడ్డి చెబుతున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో గత ఎనిమిదేళ్లుగా పాల్గొన్నవారిలో 85% మందికి సాధారణ ప్రసవాలే జరిగాయని తెలిపారు.
మిసెస్ మామ్ భాగస్వాములు : కిమ్స్ కడల్స్, క్రయోవివా, యోధ డయాగ్నస్టిక్స్, తైలాక్ ఇన్సైట్లు, క్లిక్ పిక్, ఓమ్ని సుటిక్స్, విజార్డ్, కిమ్స్ డెంటల్, ఏఎన్ ఫార్మా, కలశ్ ఫైన్ జ్యూయెల్స్, న్యూబెర్గ్ డయాగ్నస్టిక్స్, ఆర్ ఫర్ ర్యాబిట్, మాంబీ.
పిల్లల గుండెలకు 'కిమ్స్ కడల్స్' అండదండలు అద్భుతం : బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్
కిమ్స్ వైద్యుల ఘనత - కాలి నరం నుంచి 600 గ్రాముల శిశువుకు గుండె చికిత్స