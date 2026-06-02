ఉపాధికి బాటలు వేస్తున్న ఎలక్ట్రిక్ బస్సు - నైపుణ్యం ఉన్నవారికి ఉద్యోగావకాశాలు
ఆర్టీసీ ఎలక్ట్రిక్ బస్సులతో పెరుగుతున్న ఉపాధి - మెకానిక్, టెక్నీషియన్, ఛార్జింగ్ స్టేషన్ ఆపరేటర్, నిర్వహణ విభాగంలో అవకాశాలు - నియామక ప్రక్రియలో ఈ అర్హతలుంటే సులువులుగా ఉద్యోగం పొందే అవకాశం
Published : June 2, 2026 at 10:41 PM IST
Employment Opportunities in EV Buses in Hyderabad : పెరుగుతున్న ఇంధన ధరలు, వాతావరణ కాలుష్య వంటి అనేక సమస్యలను నివారించి దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. దీనిలో భాగంగానే గ్రేటర్ పరిధిలో ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ప్రవేశ పెట్టింది. ఈ బస్సుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతుండటంతో ఈ రంగంలో ఉపాధి కోసం నగరానికి వచ్చే వారి సంఖ్య సైతం నిరంతరం పెరుగుతూ వస్తోంది.
నగరంలోని మియాపూర్, హెచ్సీయూ, రాణిగంజ్, కంటోన్మెంట్, హయత్నగర్ డిపోల నుంచి 440 ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల్లు అందుబాటులో ఉన్నారు. ఇప్పటికే ‘2.6’ నిబంధన ప్రకారం 1100 మంది డ్రైవర్లను నియమించారు. అయితే ఇందులో వికారాబాద్, నల్గొండ, సంగారెడ్డి, సిద్దిపేట్, మహబూబ్నగర్ వంటి పొరుగు జిల్లాల నుంచి వచ్చినవారే అధిక సంఖ్యలో ఉన్నారు. వీరంతా బాలానగర్, ఎల్బీనగర్, కూకట్పల్లి, మియాపూర్, ఉప్పల్ డిపోల చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లోనే స్థిరపడ్డారు. ఇటీవల కూకట్పల్లి డిపోలో 60 బస్సులను ప్రారంభించారు. అయితే దీని కోసం నియామక ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. దీంతో మరో 150 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించినట్లైంది.
మరో 5 వేల మందికి ఉద్యోగాలు : రానున్న రెండు సంవత్సరాల్లో సుమారు 2 వేలకు పైగా ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు తీసుకురానున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో మరో 5 వేల మందికి ఉద్యోగాలు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనిలో భాగంగా డ్రైవింగ్ ఉద్యోగాలతోపాటు మెకానిక్, టెక్నీషియన్, ఛార్జింగ్ స్టేషన్ ఆపరేటర్, నిర్వహణ విభాగాల్లో మరిన్ని ఉపాధి అవకాశాలు పెరగనున్నాయని ఆర్టీసీ అధికారులు చెబుతున్నారు. దీనితో నగరంలో మరింతగా వలసలు పెరగనున్నట్లు అంచనా.
మెరుగైన వేతనంతో : వీటికి సంబంధించిన డ్రైవర్ నియామక ప్రక్రియలో హెవీ మోటార్ వెహికిల్ లైసెన్స్ ఉండి, డ్రైవింగ్లో కనీసం 18 నెలలు, అంతకంటే ఎక్కువ అనుభవం ఉన్న అభ్యర్థులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఈ నియామక ప్రక్రియ ద్వారా ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నగరంలోని హకీంపేట కేంద్రంలో శిక్షణ ఇస్తారు. అన్ని అర్హత సాధించినవారికి ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు అప్పగిస్తారు. ఇతర జిల్లాలతో పోల్చితే నగరంలో మెరుగైన వేతనం, జీరో యాక్సిడెంట్ అలవెన్స్, ఇతర సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నారు. దీంతో హైదరాబాద్లో స్థిరపడాలని కుటుంబంతో సహా వచ్చేస్తున్నారు.
వీటిలో సైతం : ఎలక్ట్రిక్ బస్సులలో ప్రత్యేక బ్యాటరీ, ఎలక్ట్రానిక్ విడి భాగాలు ఉంటాయి. దీంతో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల సర్వీసింగ్లో నైపుణ్యం ఉన్నవారికి ఉపాధి అవకాశాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. గ్రేటర్ పరిధిలోని ఆరు డిపోల్లో ఇప్పటికే ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేశారు. వీటిని మరిన్ని డిపోల్లో అందుబాటులో ఉంచేందుకు చర్యలు చేపట్టనున్నారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, వాటి నిర్వహణ కోసం నిపుణులను నియమించుకోనున్నారు.
డిసెంబరు నెలాఖరులోగా అమలు : ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు ఒకవైపు ఉపాధి అవకాశాలు పెంచేందుకు దోహద పడుతుంటే మరో వైపు ప్రజల్లో ఎలక్ట్రి వాహనాలపై అవగాహన పెరిగింది. పైగా ప్రభుత్వం అందజేస్తోన్న కొత్త పాలసీల ద్వారా వీటి వాడకంపై ప్రజలు మొగ్గుచూపుతున్నారు. నిజానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి భారీగా ఆదాయాన్ని తీసుకొచ్చే ప్రధానమైన శాఖల్లో రవాణాశాఖ ఒకటి. ఈ శాఖకు వచ్చే ఆదాయంలో 75% వాహనాల లైఫ్, క్వార్టర్లీ ట్యాక్స్ నుంచే వస్తుంది. అయినప్పటికీ కాలుష్య సమస్య నియంత్రణకు ఈవీ పాలసీ తెచ్చి ట్యాక్స్, ఫీజుల మినహాయింపు ఇస్తోంది. తద్వారా ఇప్పటికే సుమారు రూ.860 కోట్ల ఆదాయాన్ని వదులుకుంది. ఈ పాలసీ ఈ సంవత్సరం డిసెంబరు నెలాఖరు వరకు అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి : ఈవీల్లో ఖరీదైనవే కాకుండా తక్కువ ధరలకు లభించేవి కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీంతో మధ్యతరగతి ప్రజలు సైతం వీటిని కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. పైగా డీజిల్, పెట్రోల్ ధరలు రోజు రోజుకూ పెరుగుతుండటం, ప్రపంచదేశాల్లో యుద్ధ ప్రభావాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈవీల వైపు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఇప్పటికే వివిధ ఈవీ సంస్థలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 10-20% రాయితీని తాజాగా ప్రకటించాయి. ప్రభుత్వం సైతం కొత్తగా కొనుగోలు చేసే వాహనాల్లో ఈవీలనే ఎంపిక చేయాలని నిర్ణయించింది. దీంతో రానున్న నెలల్లో ఈవీల సంఖ్య మరింతగా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
