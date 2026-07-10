మహిళలకు వెరీ 'గుడ్డు' ఉపాధి - మూడో దశలో మరో 55 మందికి అవకాశం
తొలిసారిగా గుడ్లతో తయారు చేసే ఆహార వంటకాల యూనిట్లు - అతివలు ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతుండడంతో మూడో దశలో మరో 55 మందికి ఉచితంగా యూనిట్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 2:06 PM IST
Employment Opportunities for Women With Food Cooking Units: మహిళలు ఆర్థికంగా బలోపేతం కావాలి. ప్రతి ఇంటి నుంచి మహిళా పారిశ్రామికవేత్త రావాలన్నది కూటమి ప్రభుత్వం లక్ష్యం. దీనికోసం స్వయం సహాయక సంఘాలకు రుణాలతో పాటు ఉచితంగా యూనిట్లు కూడా అందిస్తోంది. తొలిసారిగా గుడ్లతో తయారు చేసే ఆహార వంటకాల యూనిట్లు విజయనగరం జిల్లాలో 40 మందికి ఇచ్చారు. రెండో దశలో 25 మందికి మంజూరు చేశారు. వీటితో అతివలు ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతుండడంతో మూడో దశలో మరో 55 మందికి ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు. వీటిని పీపీపీ విధానంలో ఎన్ఈసీసీ భాగస్వామ్యంతో అందజేస్తున్నారు. అర్హులను గుర్తించేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నట్లు డీఆర్డీఏ పీడీ శ్రీనివాస్ తెలిపారు.
వంటకాలు: షాహి అండా మాసాలా, గుడ్డు పచ్చడి, ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్, ఎగ్ పెప్పర్ మసాలా, ఎగ్ రోల్, ఎగ్ నూడుల్స్, ఎగ్ బిర్యానీ, ఎగ్ కర్రీ, ఎగ్ ఫ్రై, ఆమ్లెట్, ఎగ్ 65, ఎగ్ పరోటా, గోంగూర విత్ ఎగ్ కర్రీ, ఎగ్ దోశ, ఎగ్ బజ్జీ, ఎగ్ బోండా తదితర వంటకాలు చేసుకోవచ్చు.
పోషకాలెన్నో: గుడ్లు పోషకాలకు నిలయాలు. ఇందులో తొమ్మిది రకాల మాంసకృతులు, అమైనో ఆమ్లాలు, బీ కాంప్లెక్స్ విటమిన్లు, విటమిన్ డి, ఖనిజాలు దండిగా ఉంటాయి. శరీరంలోని వివిధ కణాల పనితీరు, వాటి ఎదుగుదల, శక్తిని అందించడంతో పాటు పలు జీవక్రియలకు అవసరమైన పోషకాలు లభిస్తాయి. గుడ్డులోని ల్యూటిన్ అనే యాంటి ఆక్సిడెంట్ కంటి వ్యాధులు రాకుండా తోడ్పడుతుంది. వృద్ధాప్యంలో మెదడు ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి ఇది దోహదం చేస్తుంది. రోజుకు ఒక్క గుడ్డు తినేవారిలో పక్షవాతం ముప్పు 12 శాతం తగ్గుతున్నట్లు ఇటీవల ఓ పరిశోధనలో తేలింది.
ఇంటిపట్టున ఉంటూనే ఆదాయం: ఇంటి వద్దనే ఆదాయం పొందడానికి ఈ వ్యాపారం ఎంతగానో దోహదపడుతుందని నెల్లిమర్లకు చెందిన పలువురు మహిళలు తెలుపుతున్నారు. ప్రభుత్వం అందిస్తున్న రుణంతో పాటు స్త్రీనిధి నుంచి మరికొంత తీసుకుని, కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో దీన్ని విస్తరిస్తామని యూనిట్లు నిర్వహిస్తున్న మహిళలు వివరిస్తున్నారు. రోజుకు ఖర్చులు పోనూ రూ.1500 నుంచి రూ.2 వేల వరకు ఆదాయం వస్తోందని వారు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఇటువంటి వ్యాపారం వల్ల మంచి ఆదాయంతో పాటు ఆరోగ్యం కూడా వస్తుందని రేగిడికి చెందిన ఉపాధి పొందుతున్న మహిళలు తెలుపుతున్నారు. కావాల్సిన మొత్తం ముడి సరకులతో పాటు తయారు చేసే వస్తువులు కూడా ప్రభుత్వం ద్వారా ఉచితంగా ఇచ్చినట్లు వారు వివరిస్తున్నారు. తమలాంటి వారికి ఇవి ఎంతో ఉపయోగపడతాయని మహిళలు పేర్కొన్నారు.
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