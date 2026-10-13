యజమానిపై కక్షగట్టి కిడ్నాప్ చేసిన ఉద్యోగి - పోలీసుల ప్రవేశంతో సీన్ రివర్స్
Businessman AshokReddy Kidnap : హైదరాబాద్లో వ్యాపారి అశోక్రెడ్డి కిడ్నాప్ కలకలం సృష్టించింది. రోడ్డుపై వెళ్తున్న అశోక్ను అడ్డగించి కారులో బలవంతంగా ఎత్తుకెళ్లిన ముఠా జడ్చర్ల సమీపంలోని అడవుల్లోకి తీసుకెళ్లి అతనిపై దాడి చేశారు.
Published : October 13, 2026 at 7:59 PM IST
Businessman Ashok Reddy Kidnap : రోడ్డుపై వెళ్తున్న అతడ్ని ఓ గ్యాంగ్ వచ్చి కిడ్నాప్ చేసింది. ఎవరు మీరంతా మీకేం కావాలని అడిగినా సమాధానం రాలేదు. ఆలోపు ఆ గ్యాంగ్లోని ఓ వ్యక్తిని చూసి బాధితుడు ఖంగుతున్నాడు. ఏంటిది అని అతడ్ని నిలదీశాడు. నిన్ను నమ్మినందుకు ఇదేనా శిక్ష అంటూ గగ్గోలు పెట్టాడు. అయినా ఆ కిడ్నాపర్లలో కాస్తంత చలనం కూడా లేదు. కాసేపటికి వారు ప్రయాణిస్తున్న కారు మార్చేశారు. బాధితుడ్ని చిత్రసింహలు పెట్టారు. ఇంతకీ ఎవరా దుండగులు? కిడ్నాప్ ఎందుకు చేశారు? గ్యాంగ్లో ఉన్న అసలు సూత్రధారి ఎవరు?
స్నేహితులకు ఫోన్ ద్వారా సమాచారం
హైదరాబాద్ జగద్గిరిగుట్ట దండమూడి ఎన్క్లేవ్లో నివసిస్తున్న అశోక్రెడ్డి అనే వ్యక్తి రెడీమిక్స్ వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్నాడు. కొందరు దుండగులు అతన్ని వెంబడించి కారులో బలవంతంగా తీసుకెళ్లేందుకు యత్నించారు. అప్రమత్తమైన అతను స్నేహితులకు ఫోన్ ద్వారా సమాచారమందించాడు. కారులో కొద్ది దూరం తీసుకెళ్లిన దుండగులు మరో వాహనం మారి అతన్ని అడవుల్లోకి తీసుకెళ్లారు. రెండోసారి ఎక్కిన వాహనంలో వ్యక్తిని చూసి అశోక్ ఖంగుతిన్నాడు. ఇదంతా తన దగ్గర పనిచేసిన చంద్రశేఖర్ అనే వ్యక్తి పన్నాగమని పసిగట్టేందుకు అతనికి ఎంతో సమయం పట్టలేదు.
చంద్రశేఖర్పై ఫిర్యాదు
రోడ్డుపై అశోక్ను అడ్డగించి కిడ్నాప్ చేసిన ముఠా అతన్ని అడవుల్లోకి తీసుకెళ్లి దాడి చేసి బాండ్ పేపర్లపై సంతకాలు తీసుకున్నారు. అప్పటికే అశోక్ స్నేహితుల ద్వారా సమాచారమందుకున్న పోలీసులు అతని ఫోన్నంబర్ ఆధారంగా లొకేషన్ను ట్రాక్ చేసి వెంబడించారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న నిందితులు అశోక్ను గచ్చిబౌలి సమీపంలో వదిలివెళ్లారు. అక్కడి నుంచి అశోక్ నేరుగా పోలీసులను సంప్రదించి చంద్రశేఖర్పై ఫిర్యాదు చేశాడు.
"నన్ను కిడ్నాప్ చేసి బాండ్ పేపర్లపై సంతకాలు చేయించుకున్నారు. మా స్నేహితులకు సమాచారం ఇచ్చారు. పోలీసుల సహాయంతో బయటపడ్డాను. పోలీసులు కిడ్నాప్ చేసిన వారిని గట్టిగా బెదిరించడంతో నన్ను వదిలేశారు. నేను క్యాబ్ ద్వారా చేరుకున్నారు. తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్లి ఫిర్యాదు చేశాను" - అశోక్రెడ్డి, బాధితుడు
చంద్రశేఖర్ గతంలో అశోక్ వ్యాపార సంస్థ పేరును వాడుకుని పలువురి వద్ద అప్పులు తీసుకున్నాడు. ఇదే విషయంలో అశోక్ నిలదీయడంతో వారిద్దరి మధ్య విభేదాలు మొదలయ్యాయి. దీంతో కక్ష పెంచుకున్న చంద్రశేఖర్ పక్కా పథకం ప్రకారం దుండగులతో కలిసి తనను అపహరించినట్టు బాధితుడు తెలిపాడు.
యజమానిపైనే కక్షగట్టి కిడ్నాప్
అశోక్రెడ్డిని దుండగులు బలవంతంగా అపహరిస్తున్న దృశ్యాలు స్థానికంగా ఉండే సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు కిడ్నాపర్ల కోసం గాలిస్తున్నారు. దాడి సమయంలో చంపేస్తామంటూ వారు తనని బెదిరించారని వారినుంచి ప్రాణహాని ఉందని బాధితుడు వాపోయాడు. నిజాయతీగా ఉంటూ నమ్మించిన చంద్రశేఖర్ తిన్నింటికే కన్నం వేశాడు. తప్పు బయటపడి నిలదీసిన యజమానిపైనే కక్షగట్టి కిడ్నాప్కు పథకం రచించాడు. బెదిరిస్తే తన జోలికి రారని ఎత్తుగడ వేసి ఇప్పుడు ఇరుక్కుపోయాడు.
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