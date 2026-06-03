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సిగ్నల్స్​ వద్ద ఇంజిన్​ ఆపిస్తే సరి - 25 శాతానికి పైగా కాలుష్యాన్ని తగ్గించినట్లే!

రాజధానిలోని రద్దీ కూడళ్లలో అధిక సమయం నిలుస్తున్న వాహనాలు - సిగ్నల్‌ ప్రాంతాల్లోనే 25 శాతానికి పైగా కాలుష్యం ఉందంటున్న అధ్యయనాలు - ఒక్క రోజులోనే 1500 టన్నులుగా వెలువడుతున్న ఉద్గారాలు

Pollution Through Vehicles In Hyderabad
Pollution Through Vehicles In Hyderabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 3, 2026 at 8:01 PM IST

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Pollution Through Vehicles In Hyderabad : రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న వాహనాలు వాయుకాలుష్యానికి కారణంగా నిలుస్తున్నాయి. హైదరాబాద్​ మహానగరంలో రోజుకు సుమారు 1500 నుంచి 2 వేల వరకు కొత్త వాహనాలు రోడ్డెక్కుతుంటాయి. మూడు జిల్లాల్లో మొత్తం దాదాపు 90 లక్షల వాహనాలు ఉన్నాయని ఆర్టీఏ గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. రాజధాని నగరంలో రోజు రోజుకూ వాహనాల సంఖ్య పెరగడంతో ట్రాఫిక్ రద్దీ పెరుగుతూ వస్తోంది. దీనికి తగ్గట్టుగానే కాలుష్య ఉద్గారాలూ పెరుగుతున్నాయి.

నగరంలో రద్దీ ప్రదేశాల్లోని కూడళ్ల వద్ద సిగ్నల్​ కారణంగా వాహనాలను నిలపాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ అనేక మంది వాహనాలు ఇంజిన్‌ ఆఫ్‌ చేయకుండా అధిక సమయం ఉంటున్నారు. ట్రాఫిక్ వల్ల ప్రయాణించే సమయమూ పెరుగుతోంది. ఇలా అనేక కారణాల వలన ఉద్గారాలస్థాయి మరింతగా పెరుగుతోందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇలా అవుటర్‌ పరిధిలో రోజుకు 4097 కేజీలు, గ్రేటర్‌ పరిధిలో 3035 కేజీల ఉద్గారాలు వెలువడుతున్నాయి. ఈ విషయాలను ‘సోర్స్‌ ఆఫ్‌ ఆపొర్షన్‌మెంట్‌ స్టడీ, ఎమిషన్‌ ఇన్వెంటరీ అండ్‌ క్యారియింగ్‌ కెపాసిటీ ఫర్‌ హైదరాబాద్‌ సిటీ’ అధ్యయనం వెల్లడించింది.

ఈ నియమాలు పాటిస్తే కాస్త ఉపశమనం : ట్రాఫిక్‌ కూడళ్లలో సిగ్నళ్ల వద్ద వేచి ఉండాల్సిన సమయం 10 నుంచి 15 సెకన్ల కంటే అధికంగా ఉంటే తక్షణమే ఇంజిన్​ను ఆఫ్‌ చేయాలి. మల్టీడ్రైవ్‌ మోడ్స్‌ ఉన్న కార్లలో ఎకోమోడ్‌ను ఉపయోగించాలి. దీంతో ఇంధన వినియోగం చాలా వరకు తగ్గుతుంది. కొత్త మోడల్​ బైక్‌లు, కార్లలో ఐడిల్‌ స్టార్ట్‌- స్టాప్‌ ఫీచర్‌ ఉంటుంది. వీటిని ఎప్పుడూ ఆన్‌లో ఉంచాలి. వాహనం ఆగగానే ఇది స్వయంగా ఇంజిన్‌ను ఆఫ్‌ చేస్తుంది.

25 శాతానికి పైగా కాలుష్యం ఇక్కడే : హైదరాబాద్​లోని సాధారణ ప్రదేశాలతో పోల్చితే ఒక్కో సిగ్నల్‌ ప్రాంతం వద్ద 25 శాతానికి పైగా కాలుష్యం వెలువడుతోంది. ఇలా రోజుకు 1500 టన్నుల ఉద్గారాలు పోగవుతున్నాయి. అనవసరంగా ఇంజిన్‌ ఆన్‌లోనే ఉంచడంతో హైడ్రోకార్బన్లు, కార్బన్‌ డయాక్సైడ్, సీసం వంటి ఆరోగ్యానికి హానికరమైన పదార్ధాలు గాలిలో కలుస్తున్నాయి. ఈ గాలి పీల్చడంతో క్యాన్సర్‌, శ్వాసకోశ సమస్యలు వంటి రోగాల బారి పడే ప్రమాదం పొంచి ఉంది.

ప్రధాన కూడళ్లలో 3 నిమిషాల సమయం : గ్రేటర్‌ పరిధిలో దాదాపు 1400 పైగా జంక్షన్లు ఉన్నాయి. వాటిలో 30 సెకన్ల కంటే ఎక్కువ సమయం వేచి ఉండాల్సి వస్తోంది. నగరంలోని ప్రధాన కూడళ్లలో అయితే ఏకంగా 2 నుంచి 3 నిమిషాల సమయం పడుతోంది. ఇలా ఒక్క సిగ్నల్‌ వద్ద రోడ్డుకు నలువైపులా 300కి పైగా వాహనాలు నిలుస్తున్నాయి. ఒక్కో వాహనం 40 పీపీఎం చొప్పున కార్బన్​డయాక్సైడ్​ వాయువును విడుదల చేస్తున్నాయి. వాయుకాలుష్యానికి కారణమవుతున్నాయి.

ట్రాఫిక్​కూ అంతరాయం : ఇలాంటి సమస్యలను తగ్గించుకునేందుకు ప్రభుత్వం పలు సూచనలు చేసింది. వాహనాలు అధిక సంఖ్యలో తిరగటంతో వాయు కాలుష్యంతో పాటు ట్రాఫిక్​కూ అవాంతరాలు ఎదురవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యంగా హైటెక్​ సిటీ, మాదాపూర్​, ఫైనాన్షియల్​ డిస్ట్రిక్ట్​, కొండాపూర్​, గచ్చిబౌలి తదితర ప్రాంతాల్లో వాహనదారులు నరకయాతన అనుభవిస్తున్నారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారం చూపే దిశగా హైటెక్​ సిటీ, సైబరాబాద్​, గచ్చిబౌలి, మైండ్​స్పేస్​ ప్రాంతాల్లో బైక్​ షేరింగ్, కార్​ పూలింగ్​ లేదా ప్రజారవాణా వ్యవస్థలైన ఆర్టీసీ, మెట్రో సేవలను వినియోగించి ప్రయాణాలు సాగించాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.

రోడ్లు విస్తరిస్తున్నా తగ్గని ట్రాఫిక్ : వాహన పూలింగ్​ విధానాన్ని ప్రోత్సహించి ట్రాఫిక్​ సమస్యకు చెక్​ పెట్టేందుకు ప్రణాళికలు వేస్తున్నారు. ఇతర ప్రభుత్వ శాఖలతో కలిసి కార్యాచరణ రూపొందిస్తున్నారు. నగరవాసులు వ్యక్తిగతంగా వినియోగించే కార్లలో సుమారు 75 శాతం వరకు ఒకరిద్దరు మాత్రమే ఉంటున్నారు. రాజధానిలో ట్రాఫిక్ సమస్యల దృష్ట్యా రోడ్లు విస్తరిస్తున్నప్పటికీ రోజు రోజుకూ పెరుగుతున్న వాహన రద్దీకి మాత్రం సరిపోవడం లేదు. దీంతో కారు పూలింగ్‌ విధానంతో నగరంలోని ట్రాఫిక్​ సమస్యతో పాటు కాలుష్యానికీ చెక్ పెట్టవచ్చన్నది ట్రాఫిక్‌ పోలీసుల ఆలోచనగా తెలుస్తోంది.

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భాగ్యనగరంలో ఉద్గారాల పెరుగుదల
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