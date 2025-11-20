రోప్ స్కిప్పింగ్లో రాణిస్తున్న విద్యార్థులు - జాతీయస్థాయిలో 13 పతకాలు కైవసం
చదువుతో పాటు ఆటల్లోనూ ఉత్తమ ప్రతిభ - రాష్ట్ర, జాతీయస్థాయిలో పతకాలు కైవసం - 3 ఏళ్ల నుంచి రోప్ స్కిప్పింగ్లో సాధన చేస్తున్న విద్యార్థులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2025 at 10:17 PM IST
Eluru Students Shines in Rope Skipping And Winning National Medals : మారుతున్న కాలంతో పాటు విద్యార్థులూ, విద్యాసంస్థల యాజమాన్యాలూ మారుతున్నాయి. ఒకప్పుడు మార్కులు, ర్యాంకులకే ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు. ఇప్పుడు చదువుతో పాటు ఆటపాటలు, శారీరక వ్యాయామానికీ ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నారు. విద్యార్థులు సైతం వారికి నచ్చిన క్రీడను ఎంపిక చేసుకొని అందులో రాణిస్తున్నారు. ఆ కోవకు చెందిన వారే రోప్ స్కిప్పింగ్లో జాతీయ స్థాయిలో పతకాలు సాధిస్తూ గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు ఏలూరు విద్యార్థులు.
రోప్ స్కిప్పింగ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి గుర్తింపు ఉన్న ఆట. పారా ఒలింపిక్స్లో చోటు సంపాదించుకోవడంతో పాటు ఒలింపిక్స్లోనూ త్వరలో భాగం కానుంది. అలాంటి క్రీడలో ఈ విద్యార్థులు ఉత్తమ ప్రతిభ చూపుతున్నారు. 3 ఏళ్ల నుంచి సాధన చేస్తూ జాతీయస్థాయిలో జరిగిన పోటీల్లో పాల్గొని పతకాలపంట పండిస్తున్నారు. కోచ్ సహకారంతో ఆటలో మెళకువలు ఒడిసిపట్టి జాతీయ వేదికలపై ప్రదర్శనలు ఇచ్చి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.
యాజమాన్యం ప్రోత్సాహంతో మంచి విజయాలు : ఏలూరులోని సర్ సీఆర్ రెడ్డి విద్యా సంస్థల విద్యార్థులు రోప్ స్కిప్పింగ్లో సాధన చేస్తున్నారు. చదువులో ప్రతిభ చూపుతూనే ఆటలోనూ పట్టు సాధించి జాతీయ స్థాయిలో పతకాలు కొల్లగొడుతున్నారు. మధ్యప్రదేశ్, భోపాల్, హరియాణల్లో జరిగిన జాతీయపోటీల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించారు. 13కి పైగా పతకాలతో పాటు ఛాంపియన్ షిప్ కైవసం చేసుకున్నారు. రోప్ స్కిప్పింగ్లో అండర్-19 కేటగిరీ నుంచి మెుదటి స్థానం దక్కించుకున్న అబ్బాయిల జట్టు ఓవరాల్ ఛాంపియన్ షిప్ని కైవసం చేసుకున్నారు. అమ్మాయిల జట్టులో స్పీడ్ స్ప్రింట్లో పవిత్ర అనే విద్యార్థిని కాంస్యం సాధించింది. పాఠశాలలో క్రీడలకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వ డంతో పాటు యాజమాన్యం ప్రోత్సాహంతో మంచి విజయాలు సాధిస్తున్నామని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు.
'స్పీడ్ హాప్, స్పీడ్ సైక్లింగ్, డబుల్ అండర్ స్పీడ్, డబుల్ డచ్ స్పీడ్ రిలే, డబుల్ డచ్ ఫోర్ స్పీడ్, ఫ్రీ స్టైల్, పెయిర్ ఫ్రీ స్టైల్, ఫోర్ ఫ్రీ స్టైల్, డబుల్ డట్ ఫ్రీ స్టైల్ ఇలా పలు విభాగాల్లో అండర్-14, 19 కేటగిరీల్లో సత్తాచాటిన ఈ విద్యార్థులు పసిడి, రజత పతకాలు సాధించారు. యాజమాన్యం ప్రోత్సాహంతో పిల్లలకు చదువులతో పాటు క్రీడల్లో నిరంతరం శిక్షణ ఇస్తున్నాం. దాని ఫలితమే జాతీయ స్థాయిలో పతకాలు సాధించడం. అలాగే ఇండోర్, అవుట్డోర్ గేమ్స్లో కూడా విద్యార్థులు పాల్గొని విజయాలు సొంతం చేసుకున్నారు.'-గంగాధర్, రోప్ స్కిప్పింగ్ కోచ్
మూడేళ్లుగా క్రమం తప్పకుండా విద్యార్థులు జాతీయస్థాయి పోటీల్లో ప్రతిభ కనబరుస్తూ విజయాలు సాధిస్తున్నారని ప్రిన్సిపల్ సాయికుమారి సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటివరకు విద్యార్థుల దైవందిన జీవితంలో క్రీడలను ఓ భాగంగా చేయడం వల్లే వాళ్లు ఆ వైపు వెళ్లడానికి దోహదపడిందని వివరించారు. భవిష్యత్తులో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకోవడంతో పాటు దేశానికి పతకాలతో పాటు మంచి పేరును తీసుకొస్తామంటున్నారీ విద్యార్థులు.
'ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రీమియర్ లీగ్'లో సత్తా - ఇక ఉమెన్ ప్రీమియర్ లీగ్పైనే గురి
టెన్నిస్ బ్రదర్స్ సత్తా - ఐఏఎస్ కావడమే లక్ష్యమంటున్న సోదరులు