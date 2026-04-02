స్మార్ట్ ఇండియా హ్యాకథాన్‌లో ఏలూరు విద్యార్థుల ప్రతిభ - 'పాత్ ఫైండర్స్'తో ఘనత

రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిల్లో సత్తా చాటిన 'పాత్ ఫైండర్స్' ప్రాజెక్టు - ఏఐ ఆధారిత స్మార్ట్ గైడ్‌తో స్టూడెంట్స్ భవిష్యత్తుకు భరోసా - రెజ్యూమె అనలైజర్, కెరీర్ హెల్త్ స్కోర్ వంటి వినూత్న ఫీచర్లు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 5:09 PM IST

Career Guidance Pathfinders Project Yuva Story: ఇంజినీరింగ్‌లో అడుగుపెట్టిన తొలి రోజే చాలామంది విద్యార్థుల్లో ఒకటే ఆందోళన. తర్వాత ఏంటి? ఏ రంగాన్ని ఎంచుకోవాలి? ఏ కోర్సులు నేర్చుకోవాలి? ఇలాంటి ఎన్నో ప్రశ్నలకు సమాధానం వెతికే క్రమంలో పుట్టుకొచ్చిందే 'పాత్ ఫైండర్స్'. ఏలూరు సీఆర్ రెడ్డి ఇంజినీరింగ్ కళాశాల విద్యార్థులు రూపొందించిన ఈ AI గైడ్ రాష్ట్ర స్థాయిలోనే కాకుండా జాతీయ స్థాయి స్మార్ట్ ఇండియా హ్యాకథాన్‌లోనూ ప్రశంసలు అందుకుంది. ఇంతకీ ఈ పాత్ ఫైండర్స్ ప్రత్యేకతలేంటి? ఇది విద్యార్థుల భవిష్యత్తును ఎలా మారుస్తుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థుల వినూత్న ప్రాజెక్టు : ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ హవా నడుస్తున్న ఈ రోజుల్లో కేవలం డిగ్రీ ఉంటే సరిపోదు. పరిశ్రమలు, ఐటీ కంపెనీల అవసరాలకు తగ్గట్టుగా నైపుణ్యాలు ఉండాల్సిందే. మనలోని ప్రతిభను గుర్తించి, దానికి సానబెట్టడం ఒక ఎత్తైతే సరైన రంగంలో స్థిరపడటం మరో ఎత్తు. సరిగ్గా ఇలాంటి సందిగ్ధంలో ఉన్న విద్యార్థులను, ఉద్యోగులను గైడ్ చేసేందుకే ఏలూరు ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు ఈ వినూత్న ప్రాజెక్టును తెరపైకి తెచ్చారు.

స్మార్ట్ ఏఐ గైడ్ : విద్యార్థుల నైపుణ్యాలను విశ్లేషించి వారికి దిశానిర్దేశం చేసే 'స్మార్ట్ ఏఐ గైడ్' ఈ పాత్ ఫైండర్స్. టెన్త్ క్లాస్ నుంచి పీజీ వరకు చదువుతున్న వారైనా లేదా ప్రస్తుతం చేస్తున్న ఉద్యోగం నుంచి వేరే రంగానికి మారాలనుకునే వారైనా ఈ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో తమ వివరాలు పొందుపరిస్తే చాలు. వారి ఆసక్తిని బట్టి కెరీర్ మార్గాన్ని ఇది సూచిస్తుంది. ఇందులో ప్రధానంగా కెరీర్ గైడ్, రెజ్యూమె అనలైజర్, కెరీర్ గ్రోత్ పాత్, కెరీర్ హెల్త్ స్కోర్ ఇలా నాలుగు ఫీచర్లు ఉంటాయి. ఈ నాలుగు ఫీచర్ల ఆధారంగా విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు ఎవరైనా తమకు కావాల్సిన నైపుణ్యాలను సముపార్జించడం సాధన చేయాల్సిన అంశాలను గుర్తించి ఆయా రంగాల్లో రాణించేందుకు పాత్ ఫైండర్స్ దిశా నిర్దేశం చేస్తుంది. లక్ష్యం వైపు మీరు ఎంతవరకు చేరుకున్నారో స్కోర్ ద్వారా వివరిస్తుంది.

స్మార్ట్ ఇండియా హ్యాకథాన్ : విద్యార్థి తన రెజ్యూమెను అప్‌లోడ్ చేయగానే AI సాంకేతికత దానిని స్కాన్ చేస్తుంది. బలాలు, బలహీనతలను విశ్లేషించి ఒక స్కోరు ఇస్తుంది. ఎక్కడ మెరుగుపరుచుకోవాలో సూచనలు ఇస్తోంది. నైపుణ్యాలకు సంబంధించిన సిలబస్‌ను అందిస్తూ నిత్యం సాధన చేసేందుకు క్విజ్ ఫార్మాట్‌లో సహకరిస్తుంది. ఆరు నెలల కాలంలోనే ఈ ఐటీ విద్యార్థుల బృందం దీనిని సిద్ధం చేసింది. రాష్ట్ర స్థాయి హ్యాకథాన్‌లో విజేతగా నిలిచి జైపూర్‌లో కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించిన 'స్మార్ట్ ఇండియా హ్యాకథాన్'లోనూ సత్తా చాటింది. జాతీయ స్థాయి నిపుణుల నుంచి ఈ ప్రాజెక్టు ప్రశంసలు అందుకోవడం విశేషం. ముందుగా తమ కళాశాల విద్యార్థులపైనే దీనిని ప్రయోగాత్మకంగా పరీక్షించి సక్సెస్ సాధించారు. ప్రస్తుతం ఉన్న లోటుపాట్లను సరిదిద్ది, త్వరలోనే దీనిని ఒక పూర్తిస్థాయి మొబైల్ యాప్ రూపంలో సామాన్య విద్యార్థులందరికీ అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు ఈ బృందం కృషి చేస్తోంది.

"కెరీర్​ని ఎంచుకోవడంలో మేం ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందుల వలనే 'కెరీర్​ గైడెన్స్​ పాత్​ ఫైండర్స్​' అనే దానిని రూపొందించాం. దీనిలో ప్రధానంగా కెరీర్ గైడ్, రెజ్యూమె అనలైజర్, కెరీర్ గ్రోత్ పాత్, కెరీర్ హెల్త్ స్కోర్ ఇలా నాలుగు ఫీచర్లు ఉంటాయి. వీటి ఆధారంగా విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు ఎవరైనా తమకు కావాల్సిన నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకోవడంతో పాటు సాధన చేయాల్సిన అంశాలను గుర్తించి ఆయా రంగాల్లో రాణించేందుకు పాత్ ఫైండర్స్ తోడ్పాటునందిస్తుంది." - యశ్వంత్ సాయి రామ్, ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థి

