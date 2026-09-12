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ఏలూరు పోలీసుల వినూత్న ప్రయోగం - రాష్ట్రంలోనే తొలిసారిగా 'సాధన' కార్యక్రమం

వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను పదును పెట్టేందుకు ఏలూరు జిల్లా ఎస్పీ కేపీఎస్ కిశోర్ సరికొత్త ముందడుగు వేశారు. పోలీసులకు మెలకువలు నేర్పించేందుకు రాష్ట్రంలోనే తొలిసారిగా 'సాధన' పేరుతో వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు.

Sadhana Police Training Program
పోలీసుల కోసం ఏలూరు ఎస్పీ వినూత్న ప్రయోగం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 10:17 AM IST

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Sadhana Police Training Program in Eluru : నేరస్తులను పట్టుకోవడం, రిమాండ్‌కు తరలించడం, కోర్టులో ఛార్జిషీట్ వేయడం ఇదీ పోలీసుల దినచర్య. అయితే విధి నిర్వహణలో అప్పుడప్పుడు కొందరు సిబ్బంది తడబడుతుంటారు. చిన్న చిన్న తప్పులు చేస్తుంటారు. ఇలాంటి వాటిని అధిగమించేందుకు, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను పదును పెట్టేందుకు ఏలూరు జిల్లా ఎస్పీ కేపీఎస్ కిశోర్ సరికొత్త ముందడుగు వేశారు. పోలీసులకు మెలకువలు నేర్పించేందుకు రాష్ట్రంలోనే తొలిసారిగా 'సాధన' పేరుతో వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. పోలీసు శిక్షణ కళాశాలకు వెళ్లే పనిలేకుండా, వారు పనిచేసే ప్రదేశంలోనే ఈ వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను నేర్పిస్తున్నారు.

'నేర్చుకుందాం, సాధన చేద్దాం ప్రజలకు నేర్పిదాం' అనే ఆసక్తికరమైన నినాదంతో ఈ 'సాధన' కార్యక్రమం మొదలైంది. జిల్లాలోని అన్ని పోలీసు స్టేషన్ల పరిధిలో ప్రతి శుక్రవారం దీన్ని తప్పనిసరి చేశారు. ఆ రోజు ఏ అంశంపై సాధన చేయాలో ముందుగానే ఒక షెడ్యూల్ రూపొందిస్తారు. దాన్ని బట్టి ప్రతి స్టేషన్ లేదా సర్కిల్ పరిధిలో దీనిని నిర్వహిస్తారు. వీఐపీల పర్యటనలు, ముఖ్యమైన సమావేశాల వల్ల ఏదైనా స్టేషన్‌లో దీన్ని నిర్వహించలేకపోతే, ఆ తర్వాతి వారం కచ్చితంగా ఆ అంశంపై సాధన పూర్తి చేయాల్సిందే. ఈ వినూత్న కార్యక్రమంలో డీఎస్పీ స్థాయి అధికారి నుంచి కిందిస్థాయి కానిస్టేబుల్ వరకు ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా పాల్గొంటున్నారు. సాధనలో భాగంగా అరగంట పాటు అందరూ పరేడ్ చేయాలనే నిబంధన కూడా పెట్టారు.

సాధనలో ఏమేం నేర్పిస్తారంటే? : ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధానంగా విధి నిర్వహణలో ఎదురయ్యే సవాళ్లపై శిక్షణ ఇస్తారు. రోడ్డు ప్రమాదం, హత్య, దొంగతనం జరిగినప్పుడు ఘటనా స్థలానికి వెళ్లి సాక్ష్యాలు ఎలా సేకరించాలో వివరిస్తారు. ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడి కోమాలోకి వెళ్లిన బాధితులకు తక్షణమే సీపీఆర్ ఎలా చేయాలో నేర్పిస్తారు. నేరం ఎలా జరిగిందో తెలుసుకోవడానికి ఎవరిని విచారించాలి? ఎలాంటి సమాచారం రాబట్టాలి? నేర ప్రదేశంలో ఆధారాలు చెరిగిపోకుండా ఎలాంటి పకడ్బందీ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? అక్కడ దొరికిన వస్తువులను ఎలా భద్రపరచాలి? తదితర కీలక అంశాలను ఉదాహరణలతో సహా వివరిస్తున్నారు.

ట్రాన్సిట్ వారెంట్ : నేరాలు చేసి ఇతర రాష్ట్రాలు లేదా విదేశాలకు పారిపోయే నిందితులను పట్టుకోవడంపైనా సిబ్బందికి అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. వారిని ట్రాన్సిట్ వారెంట్‌పై సొంత రాష్ట్రానికి ఎలా తీసుకురావాలో, ఆ సమయంలో పాటించాల్సిన చట్టపరమైన నిబంధనలను తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే, ప్రజలతో ఎలా మెలగాలి, వారితో సత్సంబంధాలు (పబ్లిక్ రిలేషన్స్) ఎలా నెరపాలి, పోలీసు సమాచార వ్యవస్థను మరింతగా ఎలా బలోపేతం చేసుకోవాలి? వంటి ఎన్నో ఉపయోగకరమైన విషయాలను ఈ 'సాధన' ద్వారా కిందిస్థాయి సిబ్బందికి చేరువ చేస్తున్నారు.

"పోలీసులు ఉద్యోగంలో చేరే సమయంలో శిక్షణలో ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకుంటారు. కానీ ఆ తర్వాత రోజువారీ విధి నిర్వహణలో పడిపోయి నేర్చుకున్నవి క్రమంగా మర్చిపోతున్నారు. కేవలం ఆసక్తి ఉన్నవారు మాత్రమే కొత్త విషయాలు నేర్చుకునేందుకు మొగ్గు చూపుతున్నారు. కేసుల నమోదు, దర్యాప్తు, దస్త్రాల తయారీ అంతా సీఐ, ఎస్సైలే చూసుకుంటారని మిగిలిన సిబ్బంది పెద్దగా పట్టించుకోవడం లేదు. దీనివల్ల కిందిస్థాయి సిబ్బందిలో వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలు కొరవడుతున్నాయి. ఈ సమస్యను అధిగమించడానికే మేము ప్రత్యేకంగా 'సాధన' కార్యక్రమాన్ని డిజైన్ చేశాం. ప్రతి శుక్రవారం ఉదయం 7 నుంచి 9 గంటల మధ్య ఈ కార్యక్రమాన్ని తప్పనిసరి చేశాం." -కేపీఎస్ కిశోర్, ఏలూరు జిల్లా ఎస్పీ

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