పోలీసుల చేతిలో ఏఐ ‘ధర్మా’స్త్రం - యాప్ సాయంతో పక్కాగా విచారణ, ప్రాసిక్యూషన్
నేరగాళ్లకు కచ్చితంగా శిక్షలు పడేలా కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) సాయంతో ఏలూరు పోలీసులు యాప్ రూపకల్పన - కోర్టు మానిటరింగ్ సెల్ (సీఎంసీ) ఏర్పాటు - 15 నెలల్లో 51 మంది నేరగాళ్లు జైలుకు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 29, 2026 at 8:53 AM IST
Eluru Police Used Dharma App with AI Technology : దర్యాప్తులోని లోపాల కారణంగా హత్యలు, అత్యాచారాలు, యాసిడ్ దాడులు, సైనైడ్ ప్రయోగం వంటి తీవ్ర నేరాల్లో నిందితులు శిక్ష నుంచి తప్పించుకున్న ఉదంతాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. నేరాన్ని నిరూపించేలా పోలీసులు సరైన సాక్ష్యాధారాల్ని కోర్టుకు సమర్పించకపోవడం, నేరస్థలంలో సేకరించిన ఆధారాలను భద్రపరచకపోవడం, వాటిని కోర్టుకు అందించకపోవడం, సాక్షులను కోర్టులో హాజరు పరచకపోవడం వంటి కారణాల వల్ల శిక్షలు పడడం లేదు.
ఇలాంటి కేసుల్లో నేరస్థులకు తప్పనిసరిగా శిక్ష పడేలా ఏలూరు జిల్లా పోలీసులు ఏఐ (కృత్రిమ మేధ) సాయంతో పక్కాగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రాథమికంగా హత్యకు సంబంధించిన ఆనవాళ్లే లేని కేసుల్లోనూ వారు లోతైన దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. నేరగాడికి శిక్ష పడేలా కోర్టులో ఆధారాలు సేకరించి కోర్టులో నిరూపిస్తున్నారు. ఇందుకు 'ధర్మ' పేరిట పోలీసులు అంతర్గతంగా యాప్ వినియోగిస్తున్నారు. ఈ యాప్ సత్ఫలితాలు అందిస్తోంది.
కోర్టు మానిటరింగ్ సెల్ ఏర్పాటు: ఏలూరు ఎస్పీ కేపీఎస్ కిశోర్ ఆధ్వర్యంలో ‘ధర్మ’ అనే పేరుతో ప్రత్యేకంగా ఓ యాప్ను రూపొందించారు. దీన్ని పోలీసుల అంతర్గత వినియోగం నిమిత్తం ఉపయోగిస్తున్నారు. న్యాయపరమైన అంశాలు, కోర్టు కేసుల పై అవగాహన ఉన్న హెడ్ కానిస్టేబుళ్లను ఎంపిక చేస్తున్నారు. ఇందుకుగానూ ‘కోర్టు మానిటరింగ్ సెల్' (CMC) ఏర్పాటు చేశారు. కోర్టుల్లో ఏ కేసు విచారణ ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందో తెలుసుకుంటారు. తద్వారా ఆ కేసుకు సంబంధించిన ప్రతి దస్త్రాన్నీ కోర్టు నుంచి నిర్దేశిత ఫీజు చెల్లించి సర్టిఫైడ్ కాపీలు తెప్పించుకుంటారు.
విచారణ ప్రారంభానికి 15 రోజుల ముందే: ఈ కాపీలను సీఎంసీ విభాగానికి చెందిన సీఐ, కోర్టు కానిస్టేబుల్ క్షుణ్ణంగా చదువుతారు. అందులో ఏమైనా లోపాలు ఉంటే గుర్తించి, నేరగాళ్లకు శిక్ష పడాలి అంటే ఇంకా ఎలాంటి డాక్యుమెంటరీ, సాంకేతిక ఆధారాలు కావాలో నిర్థారిస్తారు. ఈ తరహా కేసుల్లో గతంలో కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పులు ఎలా ఉన్నాయో పరిశీలిస్తారు. ఇందుకుగానూ ఓ రికార్డు తయారు చేస్తారు. ఈ వివరాలు అన్ ‘ధర్మ’ యాప్లో నమోదు చేస్తారు. విచారణలో లోపాలు, కావాల్సిన ఆధారాలు, సాక్షులను డిఫెన్స్ న్యాయవాదులు ఏం ప్రశ్నించవచ్చు? అని ప్రశ్నించగానే యాప్ ఆ వివరాలు అన్నీ అందిస్తుంది. ఆ మొత్తం సమాచారంతో తిరిగి పక్కాగా రికార్డులు తయారు చేస్తారు. దాన్ని విచారణ ప్రారంభం కావడానికి 15 రోజుల ముందే పీపీ (పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్)కి అందజేస్తారు.
దీనివల్ల కోర్టులో బలమైన వాదనలు వినిపించేలా, సాక్షులు తడబడకుండా సాక్ష్యం ఇచ్చేలా చేస్తున్నారు. కొంతమంది నిందితులు కోర్టు సమన్లు తీసుకోరు. విచారణలకు గైర్హాజరవుతారు. వారు తరచుగా తమ చిరునామాలను మారుస్తున్నారు. ఈ కారణాల వల్ల విచారణల్లో జాప్యాన్ని నివారించేందుకు ముద్దాయిలు అందరికీ సకాలంలో సమన్లు అందేలా పోలీసులు తరచూ వారితో ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు కొనసాగిస్తున్నారు.
పరిష్కారించిన కేసులు: 2023లో ఏలూరులో పట్టపగలే నడిరోడ్డు పై ఓ మహిళపై యాసిడ్ దాడి జరిగింది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి 2 నెలల్లోనే ఛార్జ్షీట్ దాఖలు చేశారు. దిగువ కోర్టు నిందితుడికి యావజ్జీవ శిక్ష విధించింది. దాంతో అతడు హైకోర్టులో అప్పీల్ చేసుకున్నాడు. ఉన్నత న్యాయస్థానం కేసును తిరిగి విచారించాలని ఆదేశించింది. పునర్విచారణలో పోలీసులు సమర్పించిన డాక్యుమెంటరీ, సాంకేతిక ఆధారాలతో కోర్టు నిందితుడికి 2 యావజ్జీవ కారాగార శిక్షలు విధించింది.
సరైన ఆనవాళ్లు లేవు: మరో కేసులో సింహాద్రి అనే వ్యక్తి ప్రసాదంలో సైనైడ్ కలిపి 10 మందిని చంపేశాడు అన్నది అభియోగం. అయితే, అతడే వారిని చంపినట్లు సరైన ఆధారాలు లేవు. ఈ కేసులో నిందితుడు సైనైడ్ కలిపినట్లు ఓ సీసీ ఫుటేజీ ఆధారాన్ని దర్యాప్తులో గుర్తించి కోర్టుకు సమర్పించారు. ఇటీవల కోర్టు సింహాద్రికి యావజ్జీవ శిక్ష విధిస్తూ తీర్పు ఇచ్చింది.
సీఎంసీ ప్రారంభించిన 15 నెలల్లో 41 కేసుల్లో 51 మందికి శిక్షలు పడ్డాయని ఎస్పీ కిశోర్ తెలిపారు. వీరిలో 8 మందికి 7 ఏళ్ల కంటే తక్కువ కాలం, 11 మందికి 10 ఏళ్లు, ముగ్గురికి 20 ఏళ్లు, 21 మందికి జీవిత కాలం, మిగిలిన 8 మందికి 2 యావజ్జీవ శిక్షలు పడ్డాయని వెల్లడించారు. సీఎంసీ, స్టేషన్ల అధికారులు సమన్వయంతో వ్యవహరించి సాక్ష్యాధారాలు పక్కాగా అందజేయడం వల్లే శిక్షలు పడే కేసుల శాతం పెరిగిందని ఆయన అన్నారు. గతంలో ఏడాదికి 5-6 నేరాల్లోనే శిక్షలే పడేవని పేర్కొన్నారు.
