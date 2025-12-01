ETV Bharat / state

పోలీసుల దర్యాప్తులో ఖాతాల కంత్రీలు - కమీషన్ల కోసం బ్యాంకు ఖాతాలు తాకట్టు

సైబర్‌ నేరగాళ్లకు వెన్నెముకగా ‘మనీ మ్యూల్స్‌ అగ్రిగేటర్లు’ - వ్యవస్థీకృతంగా నేర దందా, ఏలూరు పోలీసుల దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చిన వైనం

Police Bust Transnational Digital Arrest Syndicate
Police Bust Transnational Digital Arrest Syndicate (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 7:31 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Eluru Police Bust Transnational Digital Arrest Syndicate: సైబర్ నేరగాళ్లు సరికొత్త పంథాను అనుసరిస్తున్నారు. మీ బ్యాంకు ఖాతాల వివరాలివ్వండి. అందులో కొంత నగదును జమచేస్తాం. ఆ మొత్తాన్ని తర్వాత వేరే ఖాతాల్లోకి మళ్లీ బదిలీ చేయించుకుంటాం. ప్రతిగా మీకు 10 శాతం కమీషన్‌ చెల్లిస్తామంటూ టెలిగ్రామ్, వాట్సప్‌ గ్రూపులు, డార్క్‌వెబ్‌లలో ప్రకటనలిచ్చి మరీ అంతర్జాతీయ సైబర్‌ నేరగాళ్ల ముఠాలు ‘మనీ మ్యూల్స్‌’ను (నేర కార్యకలాపాల కోసం బ్యాంకు ఖాతాలను అద్దెకు ఇచ్చేవారు) ఉచ్చులోకి దించుతున్నాయి.

అందుకుగాను దీని కోసం ప్రత్యేకంగా మనీ మ్యూల్‌ అగ్రిగేటర్ల పేరిట వ్యవస్థీకృత దందా నడిపిస్తున్నాయి. సైబర్‌ నేరగాళ్లకు ఆర్థికంగా వెన్నెముకలా పనిచేస్తున్న ఈ ‘మనీ మ్యూల్‌ అగ్రిగేటర్ల’ వ్యవహారంలో కొందరు బ్యాంకు మేనేజర్లు, పోలీసు సిబ్బంది పాత్రధారులుగా ఉంటున్నారు. ఏలూరు రెండో పట్టణ పోలీసుస్టేషన్‌ పరిధిలోని ఇటీవల నమోదైనటువంటి ఓ డిజిటల్‌ అరెస్టు కేసును ఏలూరు జిల్లా ఎస్పీ కొమ్మి ప్రతాప్‌ శివకిశోర్‌ దర్యాప్తు చేస్తుంటే ఈ మనీ మ్యూల్‌ అగ్రిగేటర్ల వ్యాపారం బయటకు రావడం గమనార్హం. బ్యాంకు ఖాతాలను సేకరించి మోసం చేయడం ద్వారా వచ్చిన డబ్బును లాండరింగ్‌ చేసి అనంతరం దాన్ని డిజిటల్, క్రిప్టో కరెన్సీలోకి తర్జుమా చేసుకుంటున్నట్లు తేలింది.

మ్యూల్స్‌ ఖాతాల్లోకి డబ్బు బదిలీ: బదిలీ కొల్లగొట్టిన సొత్తును వారి వద్దకు బదిలీ చేయించుకునేందుకు బహుళ అంచెల్లో పలు అంతర్జాతీయ సైబర్‌ నేరాల ముఠాలు వందల బ్యాంకు ఖాతాలను వినియోగిస్తాయి. ఇందుకు అవసరమైన బ్యాంకు ఖాతాలను సిద్ధం చేసుకుని అందివ్వడమే ఈ మ్యూల్‌ అగ్రిగేటర్ల ప్రధానమైన పని. వీరిని ఖాతాలు అందించే దళారులుగా పేర్కొనవచ్చు.

సైబర్‌ నేరాల్లో బాధితులు పోగొట్టుకున్న డబ్బుకు సంబంధించి ఉనికి తెలియకుండా ఉండేందుకు ఈ నేర విధానం అనుసరిస్తున్నారు. మొదటి అంచెలో బాధితులు తొలుత సైబర్‌ నేరగాళ్లు చెప్పే మ్యూల్‌ ఖాతాలో డబ్బు జమచేస్తారు. రెండో అంచెలో ఈ మ్యూల్‌ ఖాతా నుంచి వందలు, వేల సంఖ్యల్లోని మ్యూల్స్‌ ఖాతాల్లోకి క్షణాల్లోనే డబ్బు బదిలీ అవుతుంది. ఈ అక్రమ చెల్లింపులకు నేరగాళ్లు చైనాకు చెందిన ప్రత్యేక పేమెంట్‌ గేట్‌వేలు సైతం వినియోగిస్తున్నారు.

ఎక్కడా అనుమానం రాకుండా: రోజుకు రూ.10 లక్షల మేర లావాదేవీలు నిర్వహించేందుకు అనుమతి ఉన్న మర్చంట్‌ క్యూఆర్‌ బ్యాంక్‌ ఖాతాలు అత్యవసరంగా కావాలి. కార్పొరేట్‌ స్థాయి ప్రివిలేజేస్‌ కలిగిన, అపరిమిత లావాదేవీల నిర్వహణకు అవకాశమున్న బ్యాంకు ఖాతాలు ఉంటే వెంటనే సంప్రదించండి. మీకు 10 శాతం కమీషన్‌ చెల్లిస్తామంటూ టెలిగ్రామ్, వాట్సప్‌ గ్రూపులతో పాటు డార్క్‌వెబ్‌ల ద్వారా ఎగ్రిగేటర్లు ప్రకటనలిస్తున్నారు.

అనంతరం ఎంక్యూఆర్‌ డీల్స్‌ 2025, జీపీఆర్‌ పే, ఫైనాన్స్‌ ట్రాన్స్‌ఫర్‌ క్రూ వంటి గ్రూపుల పేరుతో ఈ దందా నడిపిస్తున్నారు. +6699 వంటి వర్చువల్‌ వాట్సప్‌ నంబర్ల ద్వారా సంబంధిత ఖాతాదారుల్ని సంప్రదిస్తున్నారు. ఇలాంటి ఖాతాలు కలిగిన వారిని గుర్తించేందుకు కొన్ని సందర్భాల్లో వివిధ వ్యాపారాల పేరిట ప్రత్యేక సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు.

సైబర్‌ నేరాల్లో భారీ మొత్తంలో కొల్లగొట్టిన నగదును ఈ ఖాతాల్లో జమైనా, వాటి నుంచి బదిలీ అయినా ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా ఉండేందుకు వీలుగా ఎంపిక చేసుకుంటున్నారు. బాధితుడికి ఏ బ్యాంకులో ఖాతా ఉందో అదే బ్యాంకులో ఉండే ఖాతాలను అప్పటికప్పుడు సైబర్‌ నేరగాళ్లకు అందిస్తున్నారు.

బ్యాంకు ఉద్యోగుల సహకారం: బ్యాంకు ఖాతాల్లో కేవైసీ రెడ్‌ఫ్లాగ్‌లను తొలగించడానికి కొందరు బ్యాంకు ఉద్యోగులు ఈ మనీ మ్యూల్‌ అగ్రిగేటర్లకు సహకరిస్తున్నారు. క్లెయిమ్‌ల వెరిఫికేషన్, ఇంటర్నెట్‌ బ్యాంకింగ్‌ క్రెడిన్షియల్స్‌ను వారికి అందిస్తున్నారు. భారీ మొత్తాల్లో నగదు లావాదేవీలు చట్టబద్ధమైన వ్యాపారం ముసుగులో జరుగుతున్నప్పటికీ వాటిని తెలిసి కూడా ఉద్దేశపూర్వకంగానే వాటిని పట్టించుకోకుండా ఉంటున్నారు.

సాధారణమైన సేవింగ్స్‌ ఖాతాలను భారీ మొత్తాల్లో లావాదేవీలకు ఆస్కారం కల్పించే మ్యూల్స్‌ ఖాతాలుగా మారుస్తుండటం గమనార్హం. ఏలూరులో నమోదైన డిజిటల్‌ అరెస్టు కేసులోనూ మహారాష్ట్రకు చెందిన ఓ బ్యాంకు మేనేజర్‌ సాయంతోనే సైబర్‌ నేరగాళ్లు వారు దోచుకున్న సొత్తును వివిధ ఖాతాల్లోకి మళ్లించినట్లు తేలింది.

మ్యూల్స్‌ ఖాతాల్లోకి డబ్బులు: బంధించి సైబర్‌ నేరగాళ్లు బాధితుల నుంచి మ్యూల్స్‌ ఖాతాల్లోకి డబ్బులు జమ చేయించిన తర్వాత.. ఆ మ్యూల్స్‌ను తమ నిర్బంధంలో పెట్టుకుంటున్నారు. మెట్రో నగరాలలో హోటళ్లలోకి తీసుకెళ్లి అక్కడ వారిని నిర్భందించి, వారి మొబైళ్లలోకి మోసపూరిత ఏపీకే ఫైల్స్‌ పంపించి తద్వారా ఆ ఫోన్లతో తమ పని పూర్తి చేసుకుంటున్నారు. సైబర్‌ నేరాల్లో కొల్లగొట్టిన సొత్తును ఆ ఖాతాల్లో నుంచి తమ ఖాతాల్లోకి బదిలీ చేసుకునే మనీ లాండరింగ్‌ సైకిల్‌ పూర్తయ్యేంతవరకూ వారి అదుపులోనే ఉంచుకొని ఈ ప్రక్రియ ముగిశాకే వారిని వదిలిపెడుతున్నారు.

క్రిప్టో ద్వారా కమీషన్ల చెల్లింపు: బాధితుల నుంచి కొల్లగొట్టిన డబ్బంతా తమ ఖాతాల్లోకి బదిలీ అయిపోతే.. సంబంధిత మనీ అగ్రిగేటర్లకు సైబర్‌ నేరగాళ్లు యూఎస్‌డీటీ రూపంలో ఫైనాన్స్‌ వాలెట్‌ల ద్వారా కమీషన్‌ చెల్లిస్తున్నారు. ఈ అగ్రిగేటర్లు తర్వాత దశలో వాటిని క్రిప్టో నుంచి రూపాయిల్లోకి మార్చుకుంటున్నారు.

సూత్రధారులు, పాత్రదారులు వారే: ఈ మొత్తం మనీ మ్యూల్స్‌ అగ్రిగేటర్ల నేర నెట్‌వర్క్‌ను చైనాలోని సూత్రధారులు నిర్వహిస్తున్నారు. బిహార్, ఉత్తర్‌ప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర తదితర రాష్ట్రాల్లో వారి తరఫున ఆపరేటర్లుగా పనిచేస్తున్న కొందరు దోచుకున్న సొత్తును మ్యూల్‌ ఖాతాల ద్వారా విదేశాలకు చేరవేస్తున్నారు.

వాట్సప్, టెలిగ్రామ్‌ గ్రూపుల ద్వారా ఈజీ జాబ్, ఆన్‌లైన్‌ కమీషన్, లోన్‌ ప్రాసెసింగ్, వర్క్‌ఫ్రమ్‌ హోమ్‌ ఉద్యోగాలు, ఓటీపీ షేర్‌ చేయండి అంటూ బ్యాంక్‌ ఖాతాల వివరాలు ఫీల్డ్‌ అసిస్టెంట్లు సేకరిస్తున్నారు. చాలా మంది తెలిసే తమ బ్యాంకు ఖాతాలను నేరగాళ్లకు అద్దెకు ఇస్తున్నారు.

ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి

  • మీ బ్యాంకు ఖాతాను అమ్మడం, అద్దెకివ్వడం నేరం. అలా ఇవ్వాలని ఎవరైనా ఒత్తిడి చేస్తే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలి.
  • ఓటీపీ వర్క్, వర్క్‌ ఫ్రమ్‌ హోమ్, లోన్‌ ప్రాసెసింగ్, ఆన్‌లైన్‌ కమీషన్‌ వంటి ఆఫర్ల పేరిట నిర్వహించే టెలిగ్రామ్, వాట్సప్‌ గ్రూపులను నమ్మవద్దు.
  • బ్యాంక్‌ వర్క్‌ చేయండి, సులువుగా కమీషన్‌ సంపాదించండి. అంటూ టెలిగ్రామ్, వాట్సప్‌ల్లో నిర్వహించే గ్రూపులను విశ్వసించవద్దు.
  • ఆధార్, పాన్‌ తదితర వివరాలు ఎవరికీ ఇవ్వొద్దు.

సిమ్​ కార్డులతో జరభద్రం - మోసాలకు పాల్పడుతున్న కేటుగాళ్లు

ట్రాన్స్‌కో డీఈకి ‘డిజిటల్ అరెస్ట్’ టార్చర్ - రూ.34.65 లక్షలు దోచుకున్న సైబర్ కేటుగాళ్లు

TAGGED:

DIGITAL ARREST SYNDICATE ELURU
ఏలూరులో ఖాతాల కంత్రీలు
TRANSNATIONAL DIGITAL ARREST IN AP
ELURU POLICE BUST DIGITAL ARREST
POLICE BUST DIGITAL ARREST IN ELURU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.